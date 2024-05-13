Индивидуальный ретрит-тур по Индии: йога, храмы пяти стихий и экопоселение Ауровиль
Авторский тур в Ченнаи

Полюбоваться искусно украшенными святынями, попробовать прасаду и поймать дзен

Тотальное умиротворение и невероятные достопримечательности — вот что ждёт вас в этом туре! Отправляемся в Южную Индию, чтобы погрузиться с головой в духовную составляющую культуры страны.

Программа будет насыщенной, интересной и максимально расслабляющей, ведь мы посетим храмы Земли, Воды, Огня, Воздуха и Эфира. Будем медитировать и релаксировать во время йоги-нидры. Завершим тур в необычном городе Ауровиль и окунёмся в колониальное прошлое Пондичерри.
Индивидуальный ретрит-тур по Индии: йога, храмы пяти стихий и экопоселение Ауровиль
Индивидуальный ретрит-тур по Индии: йога, храмы пяти стихий и экопоселение Ауровиль
Индивидуальный ретрит-тур по Индии: йога, храмы пяти стихий и экопоселение Ауровиль
Ближайшие даты:
13
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Прилететь в Индию можно любым рейсом в любой из городов (Дели, Мумбаи, Гоа и др.) Далее — внутренний перелёт в аэропорт города Тирупати.
Вы можете добраться на прямом рейсе «Аэрофлота»: вылет 14.01 вечером в 19:30 и прибытие в Дели утром 15.01. в 03:20. Обратный вылет из Индии 24.01 в 05:00. Мы поможем вам подобрать рейс Дели —Тирупати и обратный рейс Ченнай — Дели.

Проживание. В трёхзвёздочных отелях. Размещение двухместное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят только завтраки, а также обед и ужин на хаусботе. Остальное питание оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тирупати

Добро пожаловать в Тирупати! Как только соберёмся полным составом, отправимся в отель на заселение и отдых после дороги. Затем встретимся с гидом и обсудим важные организационные моменты путешествия. Вечер будет в вашем распоряжении: вы сможете прогуляться по городу, покататься на тук-туках и посетить местный храм. Рекомендуем поужинать в кафе южноиндийской кухни.

Прибытие в ТирупатиПрибытие в ТирупатиПрибытие в ТирупатиПрибытие в Тирупати
2 день

Храм Воздуха в Калахасти и переезд Махабалипурам

После завтрака покинем Тирупати и направимся в Калахасти, расположенный совсем недалеко. В этом городке находится храм Дакшина Кайласам с лингамом Шивы. Полюбуемся архитектурой святого места, поучаствуем в пудже и получим прасаду — освящённое угощение.

После этого пообедаем и поедем в Махабалипурам. Остаток дня предлагаем провести размеренно, наслаждаясь шумом океана. Вечером попрактикуем йогу-нидру, которая способствует снижению напряжённости и беспокойства. Сегодня переночуем в местном отеле.

Храм Воздуха в Калахасти и переезд МахабалипурамХрам Воздуха в Калахасти и переезд МахабалипурамХрам Воздуха в Калахасти и переезд МахабалипурамХрам Воздуха в Калахасти и переезд Махабалипурам
3 день

Достопримечательности Махабалипурама

После завтрака пойдём гулять по городу. Увидим Панч Ратхас — пять монолитных храмовых построек, созданных паллавами в начале VII века нашей эры. Затем посетим Кришна Мандапан, один из важнейших кришнаитских храмов Южной Индии. Поверхность его стен покрыта фигурами Кришны, других богов, животных и птиц.

Далее заглянем в храм Шор, построенный из гранитных блоков, датируемый VII веком нашей эры. После этого вернёмся в отель.

Достопримечательности МахабалипурамаДостопримечательности МахабалипурамаДостопримечательности МахабалипурамаДостопримечательности Махабалипурама
4 день

«Город 1000 гопур»: храм Земли

Утром отправимся в Канчипурам, один из семи священных индуистских городов, который также прозвали «город 1000 гопур». Паломники стекаются сюда, чтобы получить знания о джайнизме, индуизме и буддизме. Мы тоже не упустим возможность просветиться: посетим храмы Камакши Амман, где освящают женские украшения, что благоприятно сказывается на энергии. Также зайдём в Экамбарешвара. Его главное святилище содержит земляной лингам.

Пообедав, поедем в Тируваннамалай. Вечером вновь снимем напряжение практикой йоги.

«Город 1000 гопур»: храм Земли«Город 1000 гопур»: храм Земли«Город 1000 гопур»: храм Земли«Город 1000 гопур»: храм Земли
5 день

Тируваннамалай: храм Огня и Рамана Ашрам

Сегодня исследуем город у подножия холма Аруначала. Отправимся в храм Аннамалаияра, посвящённому Шиве. Он занимает в шиваизме особое место, ведь является одним из храмов пяти стихий и связан с огнём.

Затем посетим Рамана Ашрам. Именно в Тируваннамалае жил Рамана Махарши, известный гуру. Сотни его последователей приезжают в город, чтобы поучаствовать в церемониях, которые проводятся в его ашраме. Вы также сможете принять участие в пудже или пении банджанов.

Далее поднимемся к пещерам, где медитировал Рамана Махарши, отдохнём и полюбуемся гопурами, башнями, храма Огня.

Тируваннамалай: храм Огня и Рамана АшрамТируваннамалай: храм Огня и Рамана АшрамТируваннамалай: храм Огня и Рамана АшрамТируваннамалай: храм Огня и Рамана Ашрам
6 день

Город Тричи: храм Ранганатхи в Шрирангаме и храм Воды

Завтракаем и едем в Тричи. В городе яркие и оживлённые улицы, колоритный базар, а ещё, если пересечь реку по мосту, вы окажетесь на Шрирангаме — острове, который является святым местом паломничества. Здесь мы осмотрим храм Ранганатхи, один из самых больших в Индии, посвящённых Вишну.

Далее, конечно, посетим Джамбукешварар или храм Воды. В святилище Джамбукешвары есть подземный ручей. Если позволит время заглянем в церковь «Our Lady of Lourdes».

Вечером по традиции попрактикуем йогу-нидру.

Город Тричи: храм Ранганатхи в Шрирангаме и храм ВодыГород Тричи: храм Ранганатхи в Шрирангаме и храм ВодыГород Тричи: храм Ранганатхи в Шрирангаме и храм ВодыГород Тричи: храм Ранганатхи в Шрирангаме и храм Воды
7 день

Храмы Эфира и богини Дурги в Чидамбараме

Нам предстоит преодолеть путь длиной в 3 часа, чтобы добраться до Чидамбарама. В этом городке расположился храм Тиллаи Натараджа, посвящённый богу Шиве в его ипостаси Натараджа, который представляет собой танцующего Шиву. Храм был построен в X веке и считается одним из самых древних храмов в Индии. Он также известен как храм Эфира. Затем посетим храм богини Дурги.

Завершим день расслабляющей йогой-нидрой.

Храмы Эфира и богини Дурги в ЧидамбарамеХрамы Эфира и богини Дурги в ЧидамбарамеХрамы Эфира и богини Дурги в ЧидамбарамеХрамы Эфира и богини Дурги в Чидамбараме
8 день

Необычный Ауровиль

С утра, если повезёт, поучаствуем в пудже, а после нас ждёт дорога до Ауровиля. Город был основан в 1968 году. Идея заключалась в создании поселения, доступного для людей всего мира. Здесь нет общепринятой религии. По прибытии заселимся в отель и отдохнём. Вы сможете погулять по городку и получить первое представление о нём.

Необычный АуровильНеобычный АуровильНеобычный АуровильНеобычный Ауровиль
9 день

Сердце Ауровиля - Матримандир

Сегодня посетим главную достопримечательность города — Матримандир или храм Матери. Попадая сюда, наполняешься умиротворением. Строение представляет собой гигантский шар, высотой с многоэтажный дом, покрытый пластинами в виде сферических дисков. Внутри, под куполом, находится комната для медитаций. Снимать на территории храма запрещено, поэтому будем полностью наслаждаться моментом.

Сердце Ауровиля - МатримандирСердце Ауровиля - МатримандирСердце Ауровиля - МатримандирСердце Ауровиля - Матримандир
10 день

Пондичерри

После завтрака отправимся в Пондичерри, бывшую французскую колонию. Прогуляемся по историческому центру и полюбуемся его архитектурой. Заглянем в базилику Святого Сердца Иисуса, увидим резиденцию губернатора Радж Нивас и знаменитый Ашрам Ауробиндо. Также побываем в церкви Богоматери Ангелов и Ботаническом саду, где снимали фильм «Жизнь Пи». Осмотрим мемориал, посвящённый жителям Французской Индии, погибшим за страну во время Первой мировой войны.

ПондичерриПондичерриПондичерриПондичерри
11 день

Окончание тура

Отправимся в аэропорт Ченнаи для вылета в Дели или любой другой удобный город. До новых встреч!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед и ужин на хаусботе
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии, входные билеты
  • Сборы и налоги
Что не входит в цену
  • Перелёт до Индии и обратно
  • Внутренний авиаперелёт до Тирупати
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - 300 $
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты
  • Стоимость тура на 1 человека (при группе от 4 до 8 человек) - $ 1143
  • Стоимость тура с другим количеством участников будет рассчитана индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тирупати, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Ченнаи или любой другой город, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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