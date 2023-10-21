Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа

Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа

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В этом туре ощутим весь шарм Индии.

За 12 дней успеем посетить самые интересные места и не забудем понежиться в золотых песках сказочных пляжей.

Погуляем по улицам старого и нового Дели и увидим самый грандиозный храм в мире — Акшардхам, посмотрим на всем известный Тадж-Махал в Агре и полюбуемся архитектурой «розового города» Джайпура. Нас ждут невероятный храм Лотоса, форт Амбер и многие другие знаковые исторические памятники.

Приятное дополнение к экскурсионной программе: релакс и солнечные ванны на берегу океана в райском уголке Индии — Гоа.
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Ближайшие даты:
21
окт
1
ноя
15
дек
24
фев
6
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой только ручную кладь (рюкзак на 30-35 литров или компактный чемодан), так как программа предусматривает много переездов.

Мы поможем вам приобрести дешёвые авиабилеты до места начала тура.

Виза оформляется за 3 дня.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Дели

Встретим вас в аэропорту и доедем до сердца столицы — района Пахаргандж и колоритной улицы Мейн Базар. Заселимся в отель и отдохнём после перелёта, ведь нас ждёт насыщенный день. После завтрака идём гулять по Нью-Дели: увидим храм Лакшми-Нараян, президентский дворец и символ страны — Ворота Индии.

Далее отправимся посмотреть на гробницу Сафдарджанга. По пути заглянем в сады Лоди, чтобы насладиться тишиной и взять перерыв от городской суеты.

После этого на метро доедем до самого высокого кирпичного минарета в мире — Кутб-Минара.

Ближе к вечеру вернёмся в отель, где поужинаем и поделимся впечатлениями от прошедшего дня.

Добро пожаловать в ДелиДобро пожаловать в ДелиДобро пожаловать в ДелиДобро пожаловать в Дели
2 день

Старый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и Акшардхам

Сегодня будем исследовать историческую часть Дели, старый город. Этот район полностью мусульманский, но мы сможем попасть в мечети. Первым делом отправимся в Джама Масжид, где, поднявшись на один из минаретов, полюбуемся открывающимися видами.

После этого прогуляемся по рынку специй, а затем на метро доберёмся до уникального объекта — храма Лотоса. Далее нас ждёт храм, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный храм во всём мире. Это Акшардхам.

Вечером предлагаем провести время в комфортном для вас режиме.

Старый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и АкшардхамСтарый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и АкшардхамСтарый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и АкшардхамСтарый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и Акшардхам
3 день

Агра: Красный форт и Тадж-Махал

Встаём рано и выезжаем в Агру. По приезде заселимся в отель, отдохнём и затем посетим Красный форт, служивший резиденцией правителей в эпоху Великих Моголов.

Во второй половине дня на тук-туках доберёмся до жемчужины Индии — знаменитого Тадж-Махала. После прогуляемся по району Тадж Ганж, где расположилось множество уютных кафе, ресторанов и сувенирных лавок.

После ужина вернёмся в отель.

Агра: Красный форт и Тадж-МахалАгра: Красный форт и Тадж-МахалАгра: Красный форт и Тадж-МахалАгра: Красный форт и Тадж-Махал
4 день

В объятиях «розового города»: достопримечательности Джайпура

Утром нас ждёт дорога до Джайпура. Заселимся в отель и после недолгого отдыха поспешим на осмотр местных достопримечательностей. Сначала посетим известный дворец Ветров, один из самых красивых дворцов Индии. Далее прогуляемся до Городского дворца, каждая дверь которого — произведение искусства.

После этого проследуем к древней обсерватории Джантар-Мантар, а затем отправимся в исторический район города, где раньше жили ремесленники и торговцы.

Далее вернёмся в отель, поужинаем, и вы сможете посвятить свободное время самостоятельному исследованию Джайпура.

В объятиях «розового города»: достопримечательности ДжайпураВ объятиях «розового города»: достопримечательности ДжайпураВ объятиях «розового города»: достопримечательности ДжайпураВ объятиях «розового города»: достопримечательности ДжайпураВ объятиях «розового города»: достопримечательности Джайпура
5 день

Форт Амбер

После раннего завтрака в отеле отправляемся в форт Амбер. По пути сделаем остановку у Джал-Махала (Водного дворца), расположившегося посреди озера. Создаётся ощущение, что здание парит над водой.

После осмотра форта спустимся в ближайшую деревню, чтобы увидеть Панна Мина Ка Кунд — колодец XVI века, вырытый вручную.

Далее нас ждёт храмовый комплекс Галтаджи, на территории которого обитают обезьянки. Здесь же открывается панорамный вид на хребет Аравали.

Затем вернёмся в отель.

Форт АмберФорт АмберФорт АмберФорт АмберФорт Амбер
6 день

Гоа: Государственный музей, храм Марути и район Кампал

Из аэропорта едем в столицу Гоа — Панаджи. После заселения в отель и отдыха отправляемся знакомиться с городом. В первую очередь посетим Государственный музей Гоа, насчитывающий более 8000 экспонатов. Затем поднимемся на холм Алтино и увидим храм Марути. После этого переместимся в район Кампал, где расположился ещё один интересный индуистский храм.

Вечером нас ждёт ужин и отдых в отеле.

Гоа: Государственный музей, храм Марути и район КампалГоа: Государственный музей, храм Марути и район КампалГоа: Государственный музей, храм Марути и район КампалГоа: Государственный музей, храм Марути и район Кампал
7 день

Старый Гоа, район Фонтейнес в Панаджи

Утром, позавтракав, поедем на автовокзал, откуда на тук-туках доберёмся до Старого Гоа. Храмы и церкви, расположенные здесь, в большинстве своём находятся под защитой ЮНЕСКО. Мы увидим базилику Бом-Жезуш, отличающуюся от других святынь тёмным цветом. Затем осмотрим собор Святой Екатерины и церковь Святого Каэтана.

Далее дойдём до часовни Святого Антония, являющейся одной из древнейших в Гоа. Рядом с ней увидим руины монастыря Святого Августина. Проследуем в сторону церкви Богоматери Розария.

После прогулки вернёмся в Панаджи, пообедаем и пойдём изучать португальский район Фонтейнес. Посетим главную площадь столицы, где находятся храм Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и прекрасный парк.

Пройдёмся по набережной и вернёмся в отель.

Старый Гоа, район Фонтейнес в ПанаджиСтарый Гоа, район Фонтейнес в ПанаджиСтарый Гоа, район Фонтейнес в ПанаджиСтарый Гоа, район Фонтейнес в ПанаджиСтарый Гоа, район Фонтейнес в ПанаджиСтарый Гоа, район Фонтейнес в Панаджи
8 день

Бенаулим и Колва

Утром выезжаем в небольшую деревню на юге Гоа — Бенаулим. Пляжи этого места по-настоящему сказочные, ведь здесь живёт множество бабочек. После заселения в отель отправляемся купаться в Аравийском море и обедать в кафе на берегу. После этого дойдём до соседней деревни Колва, где вы сможете посетить разнообразные лавочки и порадовать себя сувенирами, чаем и специями.

Затем вернёмся в отель. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и изучить окрестности деревни.

Бенаулим и КолваБенаулим и КолваБенаулим и КолваБенаулим и Колва
9 день

Национальный парк Моллем

После завтрака в отеле поедем в Моллем — национальный парк. Там пересядем в джипы и направимся к водопаду Дудхсагар, наслаждаясь потрясающими пейзажами. У подножия водопада есть озеро, в котором желающие смогут искупаться. После этого нас ждёт обратная дорога в Бенаулим. По пути заглянем на самую большую плантацию специй.

По возвращении поужинаем на пляже и отдохнём.

Национальный парк МоллемНациональный парк МоллемНациональный парк МоллемНациональный парк Моллем
10 день

Агонда: пляж Палолем и Голубая лагуна

Сегодня едем в Агонду. После заселения и отдыха отправляемся на самый живописный пляж южного Гоа — Палолем. Здесь желающие смогут поплавать на лодке, каяке или байдарке вдоль берега. Мы полакомимся свежими морепродуктами, заглянем в местные лавки сувениров или аюрведы и вернёмся в Агонду, чтобы отдохнуть перед посещением не менее захватывающей локации.

Нас ждёт пляж Кола. По пути к нему мы остановимся на мысе под названием Голубая лагуна. Отсюда открывается умопомрачительный вид на океан и побережье. Искупаемся и понежимся на тёплом золотом песке, а потом направимся обратно в Агонду (желающие могут воспользоваться каяком и проделать обратный путь по реке).

Вечером прогуляемся по улочкам деревни и встретим закат на пляже.

Агонда: пляж Палолем и Голубая лагунаАгонда: пляж Палолем и Голубая лагунаАгонда: пляж Палолем и Голубая лагунаАгонда: пляж Палолем и Голубая лагуна
11 день

Форт Кабо да Рама

После завтрака нас ждёт путь в один из древнейших фортов Гоа — Кабо да Рама, откуда открывается невероятный вид. Затем прогуляемся до одноимённого пляжа, где сможем отдохнуть и пообедать в ресторане.

Далее вернёмся в Агонду, выселимся из отеля и поедем в аэропорт, чтобы полететь обратно в Дели.

Форт Кабо да РамаФорт Кабо да РамаФорт Кабо да РамаФорт Кабо да Рама
12 день

Окончание тура

Тур подошёл к концу. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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