Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
За 12 дней успеем посетить самые интересные места и не забудем понежиться в золотых песках сказочных пляжей.
Погуляем по улицам старого и нового Дели и увидим самый грандиозный храм в мире — Акшардхам, посмотрим на всем известный Тадж-Махал в Агре и полюбуемся архитектурой «розового города» Джайпура. Нас ждут невероятный храм Лотоса, форт Амбер и многие другие знаковые исторические памятники.
Приятное дополнение к экскурсионной программе: релакс и солнечные ванны на берегу океана в райском уголке Индии — Гоа.
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Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой только ручную кладь (рюкзак на 30-35 литров или компактный чемодан), так как программа предусматривает много переездов.
Мы поможем вам приобрести дешёвые авиабилеты до места начала тура.
Виза оформляется за 3 дня.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Дели
Встретим вас в аэропорту и доедем до сердца столицы — района Пахаргандж и колоритной улицы Мейн Базар. Заселимся в отель и отдохнём после перелёта, ведь нас ждёт насыщенный день. После завтрака идём гулять по Нью-Дели: увидим храм Лакшми-Нараян, президентский дворец и символ страны — Ворота Индии.
Далее отправимся посмотреть на гробницу Сафдарджанга. По пути заглянем в сады Лоди, чтобы насладиться тишиной и взять перерыв от городской суеты.
После этого на метро доедем до самого высокого кирпичного минарета в мире — Кутб-Минара.
Ближе к вечеру вернёмся в отель, где поужинаем и поделимся впечатлениями от прошедшего дня.
Старый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и Акшардхам
Сегодня будем исследовать историческую часть Дели, старый город. Этот район полностью мусульманский, но мы сможем попасть в мечети. Первым делом отправимся в Джама Масжид, где, поднявшись на один из минаретов, полюбуемся открывающимися видами.
После этого прогуляемся по рынку специй, а затем на метро доберёмся до уникального объекта — храма Лотоса. Далее нас ждёт храм, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный храм во всём мире. Это Акшардхам.
Вечером предлагаем провести время в комфортном для вас режиме.
Агра: Красный форт и Тадж-Махал
Встаём рано и выезжаем в Агру. По приезде заселимся в отель, отдохнём и затем посетим Красный форт, служивший резиденцией правителей в эпоху Великих Моголов.
Во второй половине дня на тук-туках доберёмся до жемчужины Индии — знаменитого Тадж-Махала. После прогуляемся по району Тадж Ганж, где расположилось множество уютных кафе, ресторанов и сувенирных лавок.
После ужина вернёмся в отель.
В объятиях «розового города»: достопримечательности Джайпура
Утром нас ждёт дорога до Джайпура. Заселимся в отель и после недолгого отдыха поспешим на осмотр местных достопримечательностей. Сначала посетим известный дворец Ветров, один из самых красивых дворцов Индии. Далее прогуляемся до Городского дворца, каждая дверь которого — произведение искусства.
После этого проследуем к древней обсерватории Джантар-Мантар, а затем отправимся в исторический район города, где раньше жили ремесленники и торговцы.
Далее вернёмся в отель, поужинаем, и вы сможете посвятить свободное время самостоятельному исследованию Джайпура.
Форт Амбер
После раннего завтрака в отеле отправляемся в форт Амбер. По пути сделаем остановку у Джал-Махала (Водного дворца), расположившегося посреди озера. Создаётся ощущение, что здание парит над водой.
После осмотра форта спустимся в ближайшую деревню, чтобы увидеть Панна Мина Ка Кунд — колодец XVI века, вырытый вручную.
Далее нас ждёт храмовый комплекс Галтаджи, на территории которого обитают обезьянки. Здесь же открывается панорамный вид на хребет Аравали.
Затем вернёмся в отель.
Гоа: Государственный музей, храм Марути и район Кампал
Из аэропорта едем в столицу Гоа — Панаджи. После заселения в отель и отдыха отправляемся знакомиться с городом. В первую очередь посетим Государственный музей Гоа, насчитывающий более 8000 экспонатов. Затем поднимемся на холм Алтино и увидим храм Марути. После этого переместимся в район Кампал, где расположился ещё один интересный индуистский храм.
Вечером нас ждёт ужин и отдых в отеле.
Старый Гоа, район Фонтейнес в Панаджи
Утром, позавтракав, поедем на автовокзал, откуда на тук-туках доберёмся до Старого Гоа. Храмы и церкви, расположенные здесь, в большинстве своём находятся под защитой ЮНЕСКО. Мы увидим базилику Бом-Жезуш, отличающуюся от других святынь тёмным цветом. Затем осмотрим собор Святой Екатерины и церковь Святого Каэтана.
Далее дойдём до часовни Святого Антония, являющейся одной из древнейших в Гоа. Рядом с ней увидим руины монастыря Святого Августина. Проследуем в сторону церкви Богоматери Розария.
После прогулки вернёмся в Панаджи, пообедаем и пойдём изучать португальский район Фонтейнес. Посетим главную площадь столицы, где находятся храм Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и прекрасный парк.
Пройдёмся по набережной и вернёмся в отель.
Бенаулим и Колва
Утром выезжаем в небольшую деревню на юге Гоа — Бенаулим. Пляжи этого места по-настоящему сказочные, ведь здесь живёт множество бабочек. После заселения в отель отправляемся купаться в Аравийском море и обедать в кафе на берегу. После этого дойдём до соседней деревни Колва, где вы сможете посетить разнообразные лавочки и порадовать себя сувенирами, чаем и специями.
Затем вернёмся в отель. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и изучить окрестности деревни.
Национальный парк Моллем
После завтрака в отеле поедем в Моллем — национальный парк. Там пересядем в джипы и направимся к водопаду Дудхсагар, наслаждаясь потрясающими пейзажами. У подножия водопада есть озеро, в котором желающие смогут искупаться. После этого нас ждёт обратная дорога в Бенаулим. По пути заглянем на самую большую плантацию специй.
По возвращении поужинаем на пляже и отдохнём.
Агонда: пляж Палолем и Голубая лагуна
Сегодня едем в Агонду. После заселения и отдыха отправляемся на самый живописный пляж южного Гоа — Палолем. Здесь желающие смогут поплавать на лодке, каяке или байдарке вдоль берега. Мы полакомимся свежими морепродуктами, заглянем в местные лавки сувениров или аюрведы и вернёмся в Агонду, чтобы отдохнуть перед посещением не менее захватывающей локации.
Нас ждёт пляж Кола. По пути к нему мы остановимся на мысе под названием Голубая лагуна. Отсюда открывается умопомрачительный вид на океан и побережье. Искупаемся и понежимся на тёплом золотом песке, а потом направимся обратно в Агонду (желающие могут воспользоваться каяком и проделать обратный путь по реке).
Вечером прогуляемся по улочкам деревни и встретим закат на пляже.
Форт Кабо да Рама
После завтрака нас ждёт путь в один из древнейших фортов Гоа — Кабо да Рама, откуда открывается невероятный вид. Затем прогуляемся до одноимённого пляжа, где сможем отдохнуть и пообедать в ресторане.
Далее вернёмся в Агонду, выселимся из отеля и поедем в аэропорт, чтобы полететь обратно в Дели.
Окончание тура
Тур подошёл к концу. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.