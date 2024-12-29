11 дней
Новогоднее путешествие по Золотому треугольнику Индии и пляжный отдых в Варкале
Встретить Новый год в розовом городе, переночевать в отеле-дворце и насладиться Индийским океаном
Начало: Аэропорт Дели, до 4:00
«Только вы, пляж, волны, солнце и никаких забот»
29 дек в 04:00
$1 850 за человека
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Мы подготовили насыщенную программу, чтобы увидеть Индию с необычной стороны: её роскошные пляжи, густые леса и рисовые плантации, а ещё диких зверей, чайные плантации и богатые дворцы, мраморные фабрики и мастерские ремесленников»
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
$1 359 за человека
12 дней
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего при...
«Пляжи этого места по-настоящему сказочные, ведь здесь живёт множество бабочек»
9 окт в 08:00
21 окт в 08:00
155 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Пляжи»
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