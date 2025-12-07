Путешествие по Дели — это не просто экскурсия, а встреча с душой Индии. Город, где прошлое и будущее идут рядом. Здесь мечети соседствуют с индуистскими храмами, дворцы императоров — с сияющими небоскрёбами.
Это город контрастов, энергии и истории, это сердце Индии, где древность встречается с современностью.
Описание экскурсииПутешествие по Дели Мы отправимся в грандиозное путешествие по Дели, где переплетаются века, религии и империи. Начнем наш путь у монументальных Ворот Индии, где почувствуем пульс современного города. Далее нас ждет знакомство с величественным ансамблем Президентского дворца и зданий Правительства, воплощающим в себе имперский размах британской эпохи. Вы ощутите атмосферу могущества империи Великих Моголов, посетив крупнейшую в Индии мечеть Джама Масджид. Мы также остановимся у минарета Кутб-Минар — одним из древнейших памятников делийской земли, устремленным в небо на семьдесят два метра. Наконец, маршрут приведет нас к простому и величественному мемориалу Радж Гхат, чтобы почтить память отца нации Махатмы Ганди.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ворота Индии
- Президентский дворец и здания Правительства (осмотр снаружи)
- Храм Лотоса (закрыт по понедельникам)
- Джама Масджид
- Храм Акшардхам (закрыт по понедельникам)
- Минарет Кутуб-Минар (72 м, XII-XIV вв.)
- Радж Гхат
- Сикхский храм Бангла Сахеб
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты (~10$/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дели
