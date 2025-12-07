Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие по Дели — это не просто экскурсия, а встреча с душой Индии. Город, где прошлое и будущее идут рядом. Здесь мечети соседствуют с индуистскими храмами, дворцы императоров — с сияющими небоскрёбами.



Это город контрастов, энергии и истории, это сердце Индии, где древность встречается с современностью.

Мария Ваш гид в Дели Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-5 человек Когда Ежедневно $160 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Путешествие по Дели Мы отправимся в грандиозное путешествие по Дели, где переплетаются века, религии и империи. Начнем наш путь у монументальных Ворот Индии, где почувствуем пульс современного города. Далее нас ждет знакомство с величественным ансамблем Президентского дворца и зданий Правительства, воплощающим в себе имперский размах британской эпохи. Вы ощутите атмосферу могущества империи Великих Моголов, посетив крупнейшую в Индии мечеть Джама Масджид. Мы также остановимся у минарета Кутб-Минар — одним из древнейших памятников делийской земли, устремленным в небо на семьдесят два метра. Наконец, маршрут приведет нас к простому и величественному мемориалу Радж Гхат, чтобы почтить память отца нации Махатмы Ганди.

