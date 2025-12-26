4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру

Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Индию невозможно представить без Тадж-Махала - храма любви, окутанного легендами. Отправляйтесь в Агру, чтобы насладиться величественным мавзолеем.

На групповой экскурсии вы узнаете детали из его судьбы и побываете у ещё одной
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реликвии Средневековья - форта империи Великих Моголов. Полюбуйтесь грандиозным храмом, построенным в память о супруге пятого правителя Могольской империи. Посетите зал мавзолея и узнайте историю любви, о которой говорят спустя столетия. Побывайте в главной оборонительной крепости государства - Красном форте. Попробуйте разнообразные блюда индийской кухни и обсудите быт и привычки индусов за обедом

5
14 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Величественный Тадж-Махал
  • 🏰 Красный форт
  • 🍛 Обед в индийском ресторане
  • 🚗 Трансфер из Дели
  • 📜 Истории и легенды
  • 🍵 Традиционный чай
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру

Что можно увидеть

  • Тадж-Махал
  • Красный форт

Описание экскурсии

Тадж-Махал: истории и предания мавзолея

Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий. Я познакомлю вас с легендами о строительстве Тадж-Махала и реальными фактами из жизни постройки.

Агра-форт: судьба средневековой крепости

Оба объекта нашей поездки — воспоминания о владычестве империи Великих Моголов. Вы побываете в главной оборонительной крепости этого государства — Красном форте. Я проведу вас в его залы и расскажу, что находилось в них в прошлом. Вы разберётесь, чем жила крепость после падения империи и какую роль она играет сегодня.

Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны

Конечно, вас ждёт знакомство с национальной кухней. Вы попробуете разнообразные блюда: несколько видов риса, баранину, лепёшки, традиционный чай. За обедом мы обсудим быт и привычки индусов. Вы узнаете о праздниках и буднях Индии и поймёте, какие традиции чтут местные жители.

Организационные детали

  • Обратите внимание: экскурсия состоится, если наберется группа от 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Дорога до Агры занимает 3 часа
  • Так как мы забираем всех участников с места проживания, точное время, когда мы заедем за вами, зависит от расположения отеля

В стоимость включено

  • Трансфер из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги
  • Для экскурсий, которые начинаются в 2:30 — завтрак на крыше отеля с видом на Тадж-Махал (омлет, тосты с вареньем или маслом, индийская лепешка паратаха, чай, кофе, сок)

Дополнительные расходы

  • Вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий с человека
  • Вход в Агра-форт — 600 рупий с человека
  • Комплексный обед (по желанию) — 500-700 рупий с человека
  • При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты
  • Трансфер, если вы остановились в районе Гургаон или Нойда — $45

ежедневно в 02:30, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 и 16:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
С человека если вас минимум 2$96
За одного человека$189
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля в Дели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 02:30, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 и 16:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно
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говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 20 дек 2025
Автомобиль для поезди был отличный, предоставили воду, были остановки в дороге, встретил гид в агре, подача информации на отлично, подвела погода в зимние месяцы ездить не желательно, был сильный туман, также надо чтобы экскурсии проходили понедельник- четверг, в субботу и воскресенье очень много туристов внутренних, также надо не ехать в дни каникул школьных
Автомобиль для поезди был отличный, предоставили воду, были остановки в дороге, встретил гид в агре, подача
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Александра
Все очень понравилось, дорога в три с половиной часа не была такой утомительной, как изначально могли мы подумать. Гид встретил нас в Агре, очень заинтересован своей работой, охотно идет на
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контакт, очень помог со сьемкой, видео, показывал где можно сделать красивые фото. Все очень интересно рассказал. Единственное нас огорчило отсутствие завтрака на крыше отеля с видом на Тадж, мы взяли утреннюю экскурсию именно из-за этого. Гид вообще не в курсе, что мы должны были завтракать там, нас конечно покормили, но в закрытом помещении. Если эта услуга зависит от сезона, наверное нужно уточнять это в информации о экскурсии, а не вводить людей в заблуждение. А так конечно по экскурсии вопросов нет, все прошло отлично) Водитель кстати тоже супер.

Все очень понравилось, дорога в три с половиной часа не была такой утомительной, как изначально могли
Все очень понравилось, дорога в три с половиной часа не была такой утомительной, как изначально могли
Все очень понравилось, дорога в три с половиной часа не была такой утомительной, как изначально могли
Все очень понравилось, дорога в три с половиной часа не была такой утомительной, как изначально могли
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A
Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.
Выбрали удобное нам время, с учетом времяпровождения в Агре. Было доступным к выбору время, начиная с 2-3 ночи, в расчете на
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рассвет в Тадж-Махале.
Мы решили выспаться и назначили на 7.00 утра.
Водитель Сону приехал за нами к отелю вовремя, вел аккуратно, по пути делали остановки по нашему требованию, привез в Агру, где нас встретил русскоговорящий гид Ариф. Очень беглоговорящий по-русски гид, что вначале пришлось попросить его говорить помедленнее😂 Молодец, сам учит русский язык с 2020 года и уже достиг невероятных успехов. В целом очень порядочный парень.
Ариф показал нам Тадж-Махал, Красный форт, также рассказал про индийские традиции, обычаи. Можно было после еще успеть побродить по другим достопримечательностям, но мы зависли в местных колоритных магазинчиках😂😂😂 Экскурсия была невероятно интересной и познавательной. После всех достопримечательностей нас по нашей просьбе отвезли в хорошее кафе, где мы смогли поужинать. После ужина водитель, который нас все это время ждал, отвез до отеля в Дели. Приехали очень поздно. Вышла реально 15-часовая экскурсия.
Ребята, Али и Ариф, вы супер, мы вас рекомендуем всем, кто хочет насладиться Агрой в полной мере👍

Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.
Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.
Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.
Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.
Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.
Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.
Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.
Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.+2
Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.
Обратились к Али за однодневной экскурсией из Дели в Тадж-Махал.
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Ирина
Когда мы едем на экскурсию, то ждём не столько виды достопримечательностей, сколько эмоции от проведенного времени.
Так вот Али - это чуткий и заботливый волшебник, почти как Алладин из лампы тут
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же подхватывает и помогает исполнять все ваши желания!
Помимо того, что это хороший гид, который интересно рассказывает об истории Индии, он ещё и невероятно интересный собеседник и проводник, знающий три языка - русский, хинди и английский. Ехала на экскурсию, а в итоге купила всем близким самые удачные подарки! Али, моя безграничная благодарность! Вы сделали этот день! Спасибо за невероятно счастливый день моей жизни!

Когда мы едем на экскурсию, то ждём не столько виды достопримечательностей, сколько эмоции от проведенного времени.
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A
Экскурсия в Тадж-Махал прошла на высшем уровне. Всё было отлично организовано: нас вовремя встретили и вовремя проводили, программа полностью соответствовала заявленному плану, без задержек и лишней суеты.

Отдельное большое спасибо гиду
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Али — очень внимательный, профессиональный и знающий экскурсовод. Рассказывал интересно, отвечал на все вопросы и создал приятную атмосферу на протяжении всей экскурсии.

Остались только положительные впечатления. Экскурсию однозначно рекомендую всем, кто хочет комфортно и интересно познакомиться с Тадж-Махалом.

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карамян
все понравилось. Али - приятный молодой человек, прекрасно знающий историю, религию народа… было интересно слушать. тач махал конечно огонь! многовековой символ любви мужчине к женщине!
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