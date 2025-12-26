4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На групповой экскурсии вы узнаете детали из его судьбы и побываете у ещё одной
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Величественный Тадж-Махал
- 🏰 Красный форт
- 🍛 Обед в индийском ресторане
- 🚗 Трансфер из Дели
- 📜 Истории и легенды
- 🍵 Традиционный чай
Что можно увидеть
- Тадж-Махал
- Красный форт
Описание экскурсии
Тадж-Махал: истории и предания мавзолея
Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий. Я познакомлю вас с легендами о строительстве Тадж-Махала и реальными фактами из жизни постройки.
Агра-форт: судьба средневековой крепости
Оба объекта нашей поездки — воспоминания о владычестве империи Великих Моголов. Вы побываете в главной оборонительной крепости этого государства — Красном форте. Я проведу вас в его залы и расскажу, что находилось в них в прошлом. Вы разберётесь, чем жила крепость после падения империи и какую роль она играет сегодня.
Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны
Конечно, вас ждёт знакомство с национальной кухней. Вы попробуете разнообразные блюда: несколько видов риса, баранину, лепёшки, традиционный чай. За обедом мы обсудим быт и привычки индусов. Вы узнаете о праздниках и буднях Индии и поймёте, какие традиции чтут местные жители.
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия состоится, если наберется группа от 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.
- Дорога до Агры занимает 3 часа
- Так как мы забираем всех участников с места проживания, точное время, когда мы заедем за вами, зависит от расположения отеля
В стоимость включено
- Трансфер из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги
- Для экскурсий, которые начинаются в 2:30 — завтрак на крыше отеля с видом на Тадж-Махал (омлет, тосты с вареньем или маслом, индийская лепешка паратаха, чай, кофе, сок)
Дополнительные расходы
- Вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий с человека
- Вход в Агра-форт — 600 рупий с человека
- Комплексный обед (по желанию) — 500-700 рупий с человека
- При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты
- Трансфер, если вы остановились в районе Гургаон или Нойда — $45
ежедневно в 02:30, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 и 16:45
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|С человека если вас минимум 2
|$96
|За одного человека
|$189
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Выбрали удобное нам время, с учетом времяпровождения в Агре. Было доступным к выбору время, начиная с 2-3 ночи, в расчете на
Так вот Али - это чуткий и заботливый волшебник, почти как Алладин из лампы тут
Отдельное большое спасибо гиду