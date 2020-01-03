4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Легендарный храм-мавзолей, средневековая крепость и истории из могольского прошлого Индии

Ali
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Ali – представитель гидов
Индию невозможно представить без Тадж-Махала — храма любви, окутанного легендами.

Я предлагаю отправиться в Агру, чтобы воочию насладиться величественным мавзолеем.

На групповой экскурсии вы узнаете детали из его судьбы и побываете у ещё одной реликвии Средневековья — форта империи Великих Моголов.
$138 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшене вашего отеля в Дели
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру

Что вас ожидает

Тадж-Махал: истории и предания мавзолея
Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий. Я познакомлю вас с легендами о строительстве Тадж-Махала и реальными фактами из жизни постройки.

Агра-форт: судьба средневековой крепости
Оба объекта нашей поездки — воспоминания о владычестве империи Великих Моголов. Вы побываете в главной оборонительной крепости этого государства — Красном форте. Я проведу вас в его залы и расскажу, что находилось в них в прошлом. Вы разберётесь, чем жила крепость после падения империи и какую роль она играет сегодня.

Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны
Конечно, вас ждёт знакомство с национальной кухней. Вы попробуете разнообразные блюда: несколько видов риса, баранину, лепёшки, традиционный чай. За обедом мы обсудим быт и привычки индусов. Вы узнаете о праздниках и буднях Индии и поймёте, какие традиции чтут местные жители.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: трансфер из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги.
  • Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий с человека, Агра-форт — 600 рупий с человека; комплексный обед — 500-700 рупий с человека.
  • При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты.
  • Дорога до Агры занимает 3 часа.
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00 и 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля в Дели.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ali
Ali
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я свободно говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Моё хобби — кататься на мотоцикле. Со мной вы тоже сможете этим насладиться. Я выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город , о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные места в каждом городе. Приезжайте в Индию и с нами ваше путешествие будет незабываемым!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 января 2020
Нам понравился гид Али. Будем рекомендовать. Свободно говорит по русски. Любит свою страну и историю своей страны.
21 ноября 2019
С 17.11.19 г. По 19.11.19 г. я посетила три города: Дели, Агра и Джайпуре. Экскурсии по этим местам проводил гид Али. Он очень интересно рассказывал на хорошем русском языке. Ходячая энциклопедия. Я очень довольно, мне понравилось. Всем советую.
12 августа 2019
Была в командировке в Дели в начале августа. Очень хотелось использовать возможность и посмотреть Тадж-Махал. Воспользовалась услугами этого сайта и вышла на Али. К сожалению, на подходящую мне дату группа не набралась, оформила индивидуальную экскурсию, о чем ни разу в результате не пожалела. Сам Али в этот момент был не в Дели, занимался организацией дистанционно. Долго переписывались, поскольку были большие опасения, ехать одной. Но Али все таки убедил меня, что никаких проблем не будет. Экскурсия прошла в итоге просто замечательно! Со мной был Даял, очень интересно рассказал историю Тадж-Махал и Агра-Форт. Вся экскурсия прошла в формате дружеской беседы, Даял ответил на все вопросы, рассказал о культуре и системе образования современной Индии - было невероятно интересно! При этом Али все время был на связи (из Петербурга!), интересовался, все ли хорошо.
Поэтому огромное спасибо за организацию экскурсии и прекрасные впечатления! Если появится возможность еще раз побывать в Индии, обязательно обращусь снова и, конечно, могу уверенно рекомендовать другим!
17 апреля 2019
Экскурсия прошла отлично! Большое за неё спасибо! Все организованно и продумано! Рассказ интересный, чувствуволась во всем забота и прекрасное человеческое отношение!

Ali проводит ещё 5 экскурсий

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