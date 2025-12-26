4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индию невозможно представить без Тадж-Махала - храма любви, окутанного легендами. Отправляйтесь в Агру, чтобы насладиться величественным мавзолеем.На групповой экскурсии вы узнаете детали из его судьбы и побываете у ещё одной

реликвии Средневековья - форта империи Великих Моголов. Полюбуйтесь грандиозным храмом, построенным в память о супруге пятого правителя Могольской империи. Посетите зал мавзолея и узнайте историю любви, о которой говорят спустя столетия. Побывайте в главной оборонительной крепости государства - Красном форте. Попробуйте разнообразные блюда индийской кухни и обсудите быт и привычки индусов за обедом

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Тадж-Махал: истории и предания мавзолея

Вы полюбуетесь грандиозным храмом, который в память о своей супруге построил пятый правитель Могольской империи. Пройдёте в зал мавзолея и услышите историю любви, о которой говорят спустя столько столетий. Я познакомлю вас с легендами о строительстве Тадж-Махала и реальными фактами из жизни постройки.

Агра-форт: судьба средневековой крепости

Оба объекта нашей поездки — воспоминания о владычестве империи Великих Моголов. Вы побываете в главной оборонительной крепости этого государства — Красном форте. Я проведу вас в его залы и расскажу, что находилось в них в прошлом. Вы разберётесь, чем жила крепость после падения империи и какую роль она играет сегодня.

Обед в индийском ресторане: обычаи и традиции страны

Конечно, вас ждёт знакомство с национальной кухней. Вы попробуете разнообразные блюда: несколько видов риса, баранину, лепёшки, традиционный чай. За обедом мы обсудим быт и привычки индусов. Вы узнаете о праздниках и буднях Индии и поймёте, какие традиции чтут местные жители.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия состоится, если наберется группа от 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните в переписке, состоится ли экскурсия.

Дорога до Агры занимает 3 часа

Так как мы забираем всех участников с места проживания, точное время, когда мы заедем за вами, зависит от расположения отеля

В стоимость включено

Трансфер из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги

Для экскурсий, которые начинаются в 2:30 — завтрак на крыше отеля с видом на Тадж-Махал (омлет, тосты с вареньем или маслом, индийская лепешка паратаха, чай, кофе, сок)

Дополнительные расходы