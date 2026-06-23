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Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг

Окунитесь в мир индийской культуры: от традиционных сари до ароматной кухни и величественного Тадж-Махала
Представьте себя в ярком сари, идущим по мраморным путям Тадж-Махала, слушая романтические легенды о великой любви.

Затем вас ждет величественный Агрский форт, где каждый камень хранит истории могущественных императоров.

Завершит ваше путешествие традиционный обед в лучшем ресторане Агры, где вы попробуете настоящие индийские блюда.

Это не просто экскурсия, это погружение в историю и культуру Индии, которое оставит неизгладимые впечатления
4.8
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 👗 Примерка и прокат традиционного сари
  • 🏰 Посещение величественного Тадж-Махала
  • 📸 Возможность сделать незабываемые фотографии
  • 🍛 Традиционный индийский обед в лучшем ресторане
  • 🚌 Комфортный трансфер из Дели и обратно
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг

Что можно увидеть

  • Тадж-Махал
  • Агра-форт

Описание экскурсии

Салон сари в Агре

Мы заберём вас от места проживания в Дели. Дорога до Агры с небольшими остановками займет 3 часа. По прибытии в город вас встретит русскоговорящий гид и повезёт в салон сари, где вы сможете выбрать наряд на любой вкус. А местная консультантка-индианка поможет правильно его надеть. Вы обворожительны!

Знакомство с Тадж-Махалом

Пришло время своими глазами увидеть мечеть-мавзолей, построенную императором Шах Джаханом в память о его любимой. Гуляя под беломраморными сводами, вы узнаете эту романтическую историю, пронëсшуюся сквозь столетия. Послушаете легенды, связанные со строительством Тадж-Махала. И конечно, сфотографируетесь в своих красивых сари:)

Прогулка по Агра-форту

После посещения Тадж-Махала мы отправимся к величественному Агрскому форту — в средневековье здесь жили великие монгольские императоры. Вы посмотрите на великолепные дворцы и заглянете внутрь одного из фортов. Узнаете, какую роль играла крепость много веков назад и что случилось с ней после падения империи.

Традиционный индийский обед

Заехав в салон сари, чтобы отдать платья, мы отправимся в лучший ресторан города. Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках. После обеда мы вернемся в Дели и отвезëм вас к месту проживания.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги, прокат сари
  • Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий/чел., Агра-форт — 600 рупий/чел., обед — 750 рупий/чел.
  • Если вам понравилось сари, вы можете его выкупить — 6000 рупий
  • При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али
Али — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2099 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже более 6 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык — хинди, но я свободно
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говорю на русском и английском языках. Работаю в разных уголках Индии. Выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы. Узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные локации в каждом городе. Приезжайте в Индию, с нами ваше путешествие будет незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Вот наконец-то я собралась написать отзыв о моей самой лучшей экскурсии на День Рождение! Али сделал мне одно из самых классных ДР, с подарками, сюрпризами, с супер фотографиями и видео,
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с незабываемой атмосферой праздника!!! Как я счастлива, что выбрала его экскурсию на Тадж-Махал и он быстро отозвался, и смог лично всё организовать! (А надо упомянуть, что он может организовать любую экскурсию, поездку по Индии куда угодно! Чего я сначала не знала и допустила ошибку сделав бронь в Раджастан в другом месте. .)
Был смешной момент, когда мы доехали с водителем до Агры (кстати, это легко, комфортно, отличная машина, музыка) и встретивший нас гид сообщил, что для похода к Тадж-Махалу можно взять только маленькую сумочку, без блесков для губ, помад, духов, воды и т. д… и я разворчалась🤭 о том, что напишу Али, что об этом надо вообще-то предупреждать…!😅 Он промолчал, а потом чуть позже, когда зайдя на территорию я растаяла от невероятности всего этого…! сооружения, парка, всей этой атмосферы!!! он признался наконец, что Али это он и есть🤣 Я долго смеялась)))
Экскурсия просто что-то невероятное! Фокусы, загадки, разгадки, история.! И, конечно, её ноу хау то, что ты можешь взять в аренду сари и прочувствовать атмосферу, полностью погрузившись в историю Индии. Я чувствовала себя героиней фильма!! Вот таким простым способом за 5 минут- одеться в сари. Встретившись у магазина быстро заходим, выбираем, там тебе помогают одеть сари, оставляешь в машине пакетик со своей одеждой и ты в сказке…!)
Как мне это понравилось, как этот было здорово, такая небольшая деталь, а столько эмоций! А фотографии, фотографии!.. Это что-то))
Вообщем, благодаря Али, весь день я чувствовала себя королевой! Он так приятно сюрпризно организовал букет цветов на ДР!! Тортик со свечкой в ресторане!! Как я всем сердцем благодарна за этот чудесный мой день, просто не хватит слов, чтобы рассказать с какой 100% уверенностью я всем рекомендую этого замечательного гида! Который отлично говорит по-русски, шутит и понимает шутки, много всего рассказывает и улыбается белоснежной искренней улыбкой! 🫶

Вот наконец-то я собралась написать отзыв о моей самой лучшей экскурсии на День Рождение! Али сделал
Вот наконец-то я собралась написать отзыв о моей самой лучшей экскурсии на День Рождение! Али сделал
Вот наконец-то я собралась написать отзыв о моей самой лучшей экскурсии на День Рождение! Али сделал
Вот наконец-то я собралась написать отзыв о моей самой лучшей экскурсии на День Рождение! Али сделал
Вот наконец-то я собралась написать отзыв о моей самой лучшей экскурсии на День Рождение! Али сделал
Вот наконец-то я собралась написать отзыв о моей самой лучшей экскурсии на День Рождение! Али сделал
Вот наконец-то я собралась написать отзыв о моей самой лучшей экскурсии на День Рождение! Али сделал
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Людмила
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто волшебные! Оценка - 10 из 10. Однозначно рекомендую к посещению!
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто+2
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто
Огромное спасибо Али за организацию этой замечательной экскурсии! Мы с подругами отлично провели время! Сари просто
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Елена
Благодарны Али, за организацию экскурсии в Агру! Всё прошло отлично,водитель чётко в 6 утра забрал нас из отеля и отвёз в Агру, где нас встретил русскоговорящий гид Акбар.
Акбар провёл экскурсию
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на высшем уровне. Отлично говорит по-русски и интересно обо всём рассказывает. Очень живой и позитивный человек. Акбар сделал на наш телефон очень много красивых фотографий. Мы остались довольны и под большим впечатлением от экскурсии.
Ещё раз большое спасибо всей команде за экскурсию.
Тадж-Махал ❤️❤️

Благодарны Али, за организацию экскурсии в Агру! Всё прошло отлично,водитель чётко в 6 утра забрал нас
Благодарны Али, за организацию экскурсии в Агру! Всё прошло отлично,водитель чётко в 6 утра забрал нас
Благодарны Али, за организацию экскурсии в Агру! Всё прошло отлично,водитель чётко в 6 утра забрал нас
Благодарны Али, за организацию экскурсии в Агру! Всё прошло отлично,водитель чётко в 6 утра забрал нас
Благодарны Али, за организацию экскурсии в Агру! Всё прошло отлично,водитель чётко в 6 утра забрал нас
Благодарны Али, за организацию экскурсии в Агру! Всё прошло отлично,водитель чётко в 6 утра забрал нас
Благодарны Али, за организацию экскурсии в Агру! Всё прошло отлично,водитель чётко в 6 утра забрал нас
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Маргарита
Если вы планируете с подругами путешествия в Агру. От души рекомендую эту экскурсию! Было очень интересно, весело, красиво, познавательно, а главное безопасно!!! (это очень важно в Индии)
Если вы планируете с подругами путешествия в Агру. От души рекомендую эту экскурсию! Было очень интересно,
Если вы планируете с подругами путешествия в Агру. От души рекомендую эту экскурсию! Было очень интересно,
Если вы планируете с подругами путешествия в Агру. От души рекомендую эту экскурсию! Было очень интересно,
Если вы планируете с подругами путешествия в Агру. От души рекомендую эту экскурсию! Было очень интересно,
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Наталья
Экскурсия 24.03.
Дорога ночью прошла незаметно по комфортной трассе.
Водитель прекрасно и аккуратно вел - не за что было вообще переживать.
Гид Ахбар замечательный экскурсовод, достаточно хорошо говорит по-русски, что не понимал спокойно
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переспрашивал и в итоге получали ответы на все вопросы.
Гид и фото сделал и подстроился под наши пожелания.
Все было супер! Кто сомневается, обязательно берите экскурсию.
Тадж-Махал это лучшее, что я увидела в Дели.

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Светлана
огромное спасибо за организацию экскурсии! гид - замечательный. прошли везде без очередей по выделенной линии. гид прекрасно говорит по-русски и рассказал все детали и секреты Тадж Махала.
ехали от Дели 3.5 часа. Позавтракали. сняли в прокат сари и поехали наслаждаться историей. Вернулись в дели в 5:30 вечера
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