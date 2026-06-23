Затем вас ждет величественный Агрский форт, где каждый камень хранит истории могущественных императоров.
Завершит ваше путешествие традиционный обед в лучшем ресторане Агры, где вы попробуете настоящие индийские блюда.
Это не просто экскурсия, это погружение в историю и культуру Индии, которое оставит неизгладимые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 👗 Примерка и прокат традиционного сари
- 🏰 Посещение величественного Тадж-Махала
- 📸 Возможность сделать незабываемые фотографии
- 🍛 Традиционный индийский обед в лучшем ресторане
- 🚌 Комфортный трансфер из Дели и обратно
Что можно увидеть
- Тадж-Махал
- Агра-форт
Описание экскурсии
Салон сари в Агре
Мы заберём вас от места проживания в Дели. Дорога до Агры с небольшими остановками займет 3 часа. По прибытии в город вас встретит русскоговорящий гид и повезёт в салон сари, где вы сможете выбрать наряд на любой вкус. А местная консультантка-индианка поможет правильно его надеть. Вы обворожительны!
Знакомство с Тадж-Махалом
Пришло время своими глазами увидеть мечеть-мавзолей, построенную императором Шах Джаханом в память о его любимой. Гуляя под беломраморными сводами, вы узнаете эту романтическую историю, пронëсшуюся сквозь столетия. Послушаете легенды, связанные со строительством Тадж-Махала. И конечно, сфотографируетесь в своих красивых сари:)
Прогулка по Агра-форту
После посещения Тадж-Махала мы отправимся к величественному Агрскому форту — в средневековье здесь жили великие монгольские императоры. Вы посмотрите на великолепные дворцы и заглянете внутрь одного из фортов. Узнаете, какую роль играла крепость много веков назад и что случилось с ней после падения империи.
Традиционный индийский обед
Заехав в салон сари, чтобы отдать платья, мы отправимся в лучший ресторан города. Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках. После обеда мы вернемся в Дели и отвезëм вас к месту проживания.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги, прокат сари
- Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий/чел., Агра-форт — 600 рупий/чел., обед — 750 рупий/чел.
- Если вам понравилось сари, вы можете его выкупить — 6000 рупий
- При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Акбар провёл экскурсию
Дорога ночью прошла незаметно по комфортной трассе.
Водитель прекрасно и аккуратно вел - не за что было вообще переживать.
Гид Ахбар замечательный экскурсовод, достаточно хорошо говорит по-русски, что не понимал спокойно
ехали от Дели 3.5 часа. Позавтракали. сняли в прокат сари и поехали наслаждаться историей. Вернулись в дели в 5:30 вечера