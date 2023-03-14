Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг

Надеть волшебное сари и погулять по Тадж-Махалу

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Индию трудно представить без Тадж-Махала, ярких сари и ароматной местной кухни. Мы решили объединить все три компонента. Нарядившись в салоне в традиционное платье, вы отправитесь на знакомство со знаменитым храмом любви. Затем полюбуетесь величественным Агрским фортом. А под конец пообедаете в лучшем ресторане города. Заряжайте фотоаппараты и приготовьтесь к идеальному путешествию в самое сердце Индии.
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Из Дели - в Агру: путешествие в компании подруг
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Салон сари в Агре

Мы заберём вас от места проживания в Дели. Дорога до Агры с небольшими остановками займет 3 часа. По прибытии в город вас встретит русскоговорящий гид и повезёт в салон сари, где вы сможете выбрать наряд на любой вкус. А местная консультантка-индианка поможет правильно его надеть. Вы обворожительны!

Знакомство с Тадж-Махалом

Пришло время своими глазами увидеть мечеть-мавзолей, построенную императором Шах Джаханом в память о его любимой. Гуляя под беломраморными сводами, вы узнаете эту романтическую историю, пронëсшуюся сквозь столетия. Послушаете легенды, связанные со строительством Тадж-Махала. И конечно, сфотографируетесь в своих красивых сари:)

Прогулка по Агра-форту

После посещения Тадж-Махала мы отправимся к величественному Агрскому форту — в средневековье здесь жили великие монгольские императоры. Вы посмотрите на великолепные дворцы и заглянете внутрь одного из фортов. Узнаете, какую роль играла крепость много веков назад и что случилось с ней после падения империи.

Традиционный индийский обед

Заехав в салон сари, чтобы отдать платья, мы отправимся в лучший ресторан города. Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках. После обеда мы вернемся в Дели и отвезëм вас к месту проживания.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги, прокат сари
  • Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий/чел., Агра-форт — 600 рупий/чел., обед — 750 рупий/чел.
  • Если вам понравилось сари, вы можете его выкупить — 6000 рупий
  • При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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