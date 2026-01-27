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Обзорная экскурсия «Один день в Дели»

Погрузитесь в атмосферу Дели за один день: дворцы, храмы, парки и фонтаны. Уникальные достопримечательности и культурное наследие ждут вас
Дели - город, где переплетаются культуры и религии.

Во время экскурсии вы посетите Кутуб Минар, мавзолей Хумаюна, центральный район с Домом президента и Воротами Индии, храм Бангла Сахиб, Храм Лотоса и
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индуистский храм Акшардхам.

Путешествие начнётся и закончится у вашей гостиницы, и вы будете передвигаться на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

Экскурсию проведёт профессиональный гид, который расскажет о богатой истории и культурном наследии Дели. Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кутуб Минар и мавзолей Хумаюна

4.8
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🌟 Профессиональный гид
  • 🎵 Живая музыка в храме Бангла Сахиб
  • 🍽 Обед в национальном ресторане
  • 🛍 Возможность покупки сувениров
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»

Что можно увидеть

  • Кутуб Минар
  • Мавзолей Хумаюна
  • Дом президента
  • Ворота Индии
  • Храм Бангла Сахиб
  • Храм Лотоса
  • Индуистский храм Акшардхам

Описание экскурсии

09:00 — начало программы. Я встречу вас возле гостиницы на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
10:00 — Кутуб Минар, одно из древнейших мест Дели. Этот ансамбль религиозных зданий восходит к началу исламского правления в Индии и хранит память о его взлётах и падениях.
11:00 — мавзолей Хумаюна, гробница могольского императора. Я расскажу, почему, согласно мнению построившего её архитектора, здесь пролегает дорога в рай. Проведу по территории комплекса среди множества дворцов и беседок, в которых можно будет на время спрятаться от жары
12:00 — центральный район Дели. Здесь вы увидите самые популярные туристические локации: Дом президента, здания парламента и Ворота Индии.
14:00 — Бангла Сахиб. Это мощный храм, где вы ощутите необычную энергию и насладитесь живой музыкой.
15:00 — обед в одном из национальных ресторанов (оплачивается отдельно)
16:00 — Храм Лотоса, невероятный архитектурный шедевр, внутри которого нет ни одной ломаной линии или угла.
17:00 — индуистский храм Акшардхам. Помимо грандиозного здания, вы исследуете территорию комплекса: парки, кинотеатр, искусственный речной канал, а также многочисленные кафе, фудкорты и сувенирные лавки.
18:00 — окончание программы, трансфер в гостиницу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кутуб Минал и мавзолей Хамаюна (по 600 рупий с человека). В остальных местах вход свободный.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анудж
Анудж — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 493 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Анудж. Я из Индии, живу в городе Агра. Работаю гидом с 2010 года, много путешествовал по стране, прекрасно её знаю и могу много о ней рассказать.
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Люблю Индию и с радостью поделюсь этой любовью с вами. Хочу вам её показать такой, какая она есть: древней, прекрасной и невероятно колоритной. Проводил экскурсии для самых разных путешественников из России и СНГ, включая высоких гостей. Работаю с командой таких же увлечённых гидов с большим опытом работы. Ждём вас в гости и будем рады встрече!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Э
Экскурсия началась вовремя, было показано даже больше локаций, чем заявлено! Наш экскурсовод Джими, очень интересно рассказывал по всему пройденному маршруту. Помог в выборе меню, было замечательное кафе с вкусной едой. Мы познакомились с Дели -самобытным сказочным городом! Спасибо большое!
Экскурсия началась вовремя, было показано даже больше локаций, чем заявлено! Наш экскурсовод Джими, очень интересно рассказывал
Экскурсия началась вовремя, было показано даже больше локаций, чем заявлено! Наш экскурсовод Джими, очень интересно рассказывал
Экскурсия началась вовремя, было показано даже больше локаций, чем заявлено! Наш экскурсовод Джими, очень интересно рассказывал
Экскурсия началась вовремя, было показано даже больше локаций, чем заявлено! Наш экскурсовод Джими, очень интересно рассказывал
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А
Дата посещения: 10 окт 2025
Все понравилось, гид превосходно говорит на русском.
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Marina
Мы благодарим Ануджа за прекрасную координацию и организацию экскурсии по Дели.
Он учитывает все детали прилета, отлета, перемещение в отель из отеля.
Помогает во всем, вплоть до регистрации на самолет, чтобы не
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тратить время в аэропорту и побыть в Дели подольше.
Также благодарю за подбор гида. У нас был Джитенджера. Русскоговорящий, внимательный, интересно рассказывал, учел все пожелания, быстро проводил к достопримечательностям.
И наша благодарность водителю, комфортный автомобиль и проффессиональное вождение.
Команда Ануджа сделала наше пребывание в Дели незабывааемым.
Однозначно рекомендуем.

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T
Заказали экскурсию практически накануне проведения. Нам очень быстро нашли русскоговорящего гида. Джёстна хорошо владеет русским языком, она очень интересно и познавательно провела нам экскурсию, ответила на все интересующие вопросы. В
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программу не входило шоу фонтанов, но Джёстна помогла нам купить билеты, все показала и рассказала, чтобы мы не потерялись. Спасибо огромное Джёстне за чудесно проведенный день!!!! Компанию Tripster однозначно рекомендуем для заказа экскурсий.

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Наталья
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш вылет из Дели в Москву на сутки вперед. Решили данное время использовать с пользой
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и купили данную экскурсию. Гид вошёл в наше положение (не смогли забронировать отель на ночь, т. к. поздно прилетели в Д ели) и без проблем забрал нас из аэропорта и обратно привёз в аэропорт, что значительно облегчило нам пережить задержку вылета.
Сама экскурсия была насыщена информацией от гида и обзором достопримечательностей в Дели. Также бонусом были подсказки от гида с какого ракурса лучше делать фото.
Однозначно рекомендую данную экскурсию!

Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш+2
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш
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Ольга
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в историю Индии, и религию, и современный быт населения, много интереснейшей информации о стране, легкая
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подача, хороший русский и индивидуальная харизма гида, плюс самые значимые точки города оставили у нас максимум позитивных эмоций и впечатлений) Сону оказался еще и отличным фотографом))Огромная благодарность организатору Ануджу за помощь в любых вопросах, касающихся не только экскурсий, постоянная связь с ним помогли нам ориентироваться на месте и избежать излишней суеты. Однозначно рекомендую!

Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в+2
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в
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