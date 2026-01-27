09:00 — начало программы. Я встречу вас возле гостиницы на комфортабельном автомобиле с кондиционером. 10:00 — Кутуб Минар, одно из древнейших мест Дели. Этот ансамбль религиозных зданий восходит к началу исламского правления в Индии и хранит память о его взлётах и падениях. 11:00 — мавзолей Хумаюна, гробница могольского императора. Я расскажу, почему, согласно мнению построившего её архитектора, здесь пролегает дорога в рай. Проведу по территории комплекса среди множества дворцов и беседок, в которых можно будет на время спрятаться от жары 12:00 — центральный район Дели. Здесь вы увидите самые популярные туристические локации: Дом президента, здания парламента и Ворота Индии. 14:00 — Бангла Сахиб. Это мощный храм, где вы ощутите необычную энергию и насладитесь живой музыкой. 15:00 — обед в одном из национальных ресторанов (оплачивается отдельно) 16:00 — Храм Лотоса, невероятный архитектурный шедевр, внутри которого нет ни одной ломаной линии или угла. 17:00 — индуистский храм Акшардхам. Помимо грандиозного здания, вы исследуете территорию комплекса: парки, кинотеатр, искусственный речной канал, а также многочисленные кафе, фудкорты и сувенирные лавки. 18:00 — окончание программы, трансфер в гостиницу.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кутуб Минал и мавзолей Хамаюна (по 600 рупий с человека). В остальных местах вход свободный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анудж — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 493 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Анудж. Я из Индии, живу в городе Агра. Работаю гидом с 2010 года, много путешествовал по стране, прекрасно её знаю и могу много о ней рассказать. читать дальшеуменьшить
Люблю Индию и с радостью поделюсь этой любовью с вами. Хочу вам её показать такой, какая она есть: древней, прекрасной и невероятно колоритной. Проводил экскурсии для самых разных путешественников из России и СНГ, включая высоких гостей. Работаю с командой таких же увлечённых гидов с большим опытом работы. Ждём вас в гости и будем рады встрече!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Э
Эльмира
Экскурсия началась вовремя, было показано даже больше локаций, чем заявлено! Наш экскурсовод Джими, очень интересно рассказывал по всему пройденному маршруту. Помог в выборе меню, было замечательное кафе с вкусной едой. Мы познакомились с Дели -самобытным сказочным городом! Спасибо большое!
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А
Алексей
Дата посещения: 10 окт 2025
Все понравилось, гид превосходно говорит на русском.
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Marina
Мы благодарим Ануджа за прекрасную координацию и организацию экскурсии по Дели. Он учитывает все детали прилета, отлета, перемещение в отель из отеля. Помогает во всем, вплоть до регистрации на самолет, чтобы не читать дальшеуменьшить
тратить время в аэропорту и побыть в Дели подольше. Также благодарю за подбор гида. У нас был Джитенджера. Русскоговорящий, внимательный, интересно рассказывал, учел все пожелания, быстро проводил к достопримечательностям. И наша благодарность водителю, комфортный автомобиль и проффессиональное вождение. Команда Ануджа сделала наше пребывание в Дели незабывааемым. Однозначно рекомендуем.
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T
Tatiana
Заказали экскурсию практически накануне проведения. Нам очень быстро нашли русскоговорящего гида. Джёстна хорошо владеет русским языком, она очень интересно и познавательно провела нам экскурсию, ответила на все интересующие вопросы. В читать дальшеуменьшить
программу не входило шоу фонтанов, но Джёстна помогла нам купить билеты, все показала и рассказала, чтобы мы не потерялись. Спасибо огромное Джёстне за чудесно проведенный день!!!! Компанию Tripster однозначно рекомендуем для заказа экскурсий.
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Наталья
Экскурсия очень понравилась! Возвращались из ГОА в Москву с пересадкой в Дели и Аэрофлот перенёс наш вылет из Дели в Москву на сутки вперед. Решили данное время использовать с пользой читать дальшеуменьшить
и купили данную экскурсию. Гид вошёл в наше положение (не смогли забронировать отель на ночь, т. к. поздно прилетели в Д ели) и без проблем забрал нас из аэропорта и обратно привёз в аэропорт, что значительно облегчило нам пережить задержку вылета. Сама экскурсия была насыщена информацией от гида и обзором достопримечательностей в Дели. Также бонусом были подсказки от гида с какого ракурса лучше делать фото. Однозначно рекомендую данную экскурсию!
+2
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Ольга
Экскурсия потрясающая, огромная благодарность нашему гиду Сону, который за короткое время смог погрузить нас и в историю Индии, и религию, и современный быт населения, много интереснейшей информации о стране, легкая читать дальшеуменьшить
подача, хороший русский и индивидуальная харизма гида, плюс самые значимые точки города оставили у нас максимум позитивных эмоций и впечатлений) Сону оказался еще и отличным фотографом))Огромная благодарность организатору Ануджу за помощь в любых вопросах, касающихся не только экскурсий, постоянная связь с ним помогли нам ориентироваться на месте и избежать излишней суеты. Однозначно рекомендую!
+2
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