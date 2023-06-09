Познакомиться с традициями, богатой историей и уникальной природой «столицы семи империй»
Расскажу, как здесь сохраняют архитектурное наследие былых эпох, а также до сих пор используют некоторые памятники прошлого по назначению.
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даты
Описание
Что вас ожидает
09:00 — начало программы. Я встречу вас возле гостиницы на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
10:00 — Кутуб Минар, одно из древнейших мест Дели. Этот ансамбль религиозных зданий восходит к началу исламского правления в Индии и хранит память о его взлётах и падениях.
11:00 — мавзолей Хумаюна, гробница могольского императора. Я расскажу, почему, согласно мнению построившего её архитектора, здесь пролегает дорога в рай. Проведу по территории комплекса среди множества дворцов и беседок, в которых можно будет на время спрятаться от жары
12:00 — центральный район Дели. Здесь вы увидите самые популярные туристические локации: Дом президента, здания парламента и Ворота Индии.
14:00 — Бангла Сахиб. Это мощный храм, где вы ощутите необычную энергию и насладитесь живой музыкой.
15:00 — обед в одном из национальных ресторанов (оплачивается отдельно)
16:00 — Храм Лотоса, невероятный архитектурный шедевр, внутри которого нет ни одной ломаной линии или угла.
17:00 — индуистский храм Акшардхам. Помимо грандиозного здания, вы исследуете территорию комплекса: парки, кинотеатр, искусственный речной канал, а также многочисленные кафе, фудкорты и сувенирные лавки.
18:00 — окончание программы, трансфер в гостиницу.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кутуб Минал и мавзолей Хамаюна (по 600 рупий с человека). В остальных местах вход свободный.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.