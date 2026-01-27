Описание экскурсии

09:00 — начало программы. Я встречу вас возле гостиницы на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

10:00 — Кутуб Минар, одно из древнейших мест Дели. Этот ансамбль религиозных зданий восходит к началу исламского правления в Индии и хранит память о его взлётах и падениях.

11:00 — мавзолей Хумаюна, гробница могольского императора. Я расскажу, почему, согласно мнению построившего её архитектора, здесь пролегает дорога в рай. Проведу по территории комплекса среди множества дворцов и беседок, в которых можно будет на время спрятаться от жары

12:00 — центральный район Дели. Здесь вы увидите самые популярные туристические локации: Дом президента, здания парламента и Ворота Индии.

14:00 — Бангла Сахиб. Это мощный храм, где вы ощутите необычную энергию и насладитесь живой музыкой.

15:00 — обед в одном из национальных ресторанов (оплачивается отдельно)

16:00 — Храм Лотоса, невероятный архитектурный шедевр, внутри которого нет ни одной ломаной линии или угла.

17:00 — индуистский храм Акшардхам. Помимо грандиозного здания, вы исследуете территорию комплекса: парки, кинотеатр, искусственный речной канал, а также многочисленные кафе, фудкорты и сувенирные лавки.

18:00 — окончание программы, трансфер в гостиницу.

Организационные детали