Обзорная экскурсия «Один день в Дели»

Познакомиться с традициями, богатой историей и уникальной природой «столицы семи империй»

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Обилие культур и религий, непередаваемый местный колорит — индийская столица не похожа ни на один город мира! Я покажу вам лучшие достопримечательности Дели: дворцы и храмовые комплексы, парки и фонтаны.

Расскажу, как здесь сохраняют архитектурное наследие былых эпох, а также до сих пор используют некоторые памятники прошлого по назначению.
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Обзорная экскурсия «Один день в Дели»
Ближайшие даты:
9
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

09:00 — начало программы. Я встречу вас возле гостиницы на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
10:00 — Кутуб Минар, одно из древнейших мест Дели. Этот ансамбль религиозных зданий восходит к началу исламского правления в Индии и хранит память о его взлётах и падениях.
11:00 — мавзолей Хумаюна, гробница могольского императора. Я расскажу, почему, согласно мнению построившего её архитектора, здесь пролегает дорога в рай. Проведу по территории комплекса среди множества дворцов и беседок, в которых можно будет на время спрятаться от жары
12:00 — центральный район Дели. Здесь вы увидите самые популярные туристические локации: Дом президента, здания парламента и Ворота Индии.
14:00 — Бангла Сахиб. Это мощный храм, где вы ощутите необычную энергию и насладитесь живой музыкой.
15:00 — обед в одном из национальных ресторанов (оплачивается отдельно)
16:00 — Храм Лотоса, невероятный архитектурный шедевр, внутри которого нет ни одной ломаной линии или угла.
17:00 — индуистский храм Акшардхам. Помимо грандиозного здания, вы исследуете территорию комплекса: парки, кинотеатр, искусственный речной канал, а также многочисленные кафе, фудкорты и сувенирные лавки.
18:00 — окончание программы, трансфер в гостиницу.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Кутуб Минал и мавзолей Хамаюна (по 600 рупий с человека). В остальных местах вход свободный.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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