Встречаемся и отправляемся знакомиться с храмами и другими достопримечательностями второго по величине города Индии. Вы увидите самый большой в Дели сикхский храм Гурудвара Бангла Сахиб, главное здание которого построено из мрамора и украшено золотыми куполами. Побываем у храма Лакшми-Нарайян — священного места, куда устремляются паломники со всей страны.

Посмотрим на прачечную под открытым небом, где до сих пор стирают старым методом, и колодец Аграсена 14-го века. Я покажу вам здание Парламента и Ворота Индии, Президентский дворец и необычный храм всех религий в форме лотоса.

На обед заглянем в ресторан традиционной кухни — вы попробуете блюда Северной Индии. После на комфортном автомобиле с кондиционером переедем в Агру. Дорога займёт около 3 часов. По прибытии прогуляемся по парку Мехтаб Баг на противоположном от Тадж-Махала берегу реки Ямуны и полюбуемся им в свете заката. Перед ужином посетим салон национальных костюмов, где вы сможете подобрать себе наряд для завтрашней фотосессии. А сам ужин состоится в лучшем индийском ресторане с открытой террасой и видом на ночной Тадж-Махал.