В Индию на Новый год: Дели, Джайпур и Арга, Кхаджурахо и Варанаси
Отметить праздник гала-ужином под фейерверки, прокатиться на велорикше и поучиться росписи тканей
Начало: Международный аэропорт имени Индиры Ганди, Дели, 5...
«Завершим праздничным гала-ужином с шампанским, живой музыкой и фейерверком»
28 дек в 05:00
$1290 за человека
Новый год в Индии: 5 городов, экскурсии, мастер-классы и праздничный ужин
Застать рассвет у Тадж-Махала, отведать местных блюд, побывать в мастерских и сделать сувенир
Начало: Аэропорт Дели, 5:00
«В стоимость входят завтраки в отелях, 3 обеда с блюдами традиционной кухни и праздничный ужин в отеле 4* с шампанским»
28 дек в 05:00
$1290 за человека
По достопримечательностям Дели, Джайпура и Агры в мини-группе и консультации астролога
Встретить рассвет у Тадж-Махала, познакомиться с индийской астрологией и поужинать под яркое шоу
Начало: Дели, 10:00 (возможна договорённость о другом врем...
«Вечером вас ждёт традиционный ужин с индийскими танцами и шоу-программой»
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
$1056 за человека
