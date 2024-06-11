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1 чел. По популярности 🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Авторский тур 7 дней Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време... «Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, после небольшого отдыха прогуляемся по местным шумным рынкам и посетим световое шоу в Красном форте» $ 799 за человека 🚗 На машине Авторский тур 2 дня Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала Познакомиться с историей городов, насладиться ужином в роскошном ресторане и посмотреть лазерное шоу Начало: Дели, отель или аэропорт, утро «Вас ждут профессиональная фотосессия в ярких национальных костюмах на территории Тадж-Махала и потрясающее водно-лазерное шоу в храме Акшардхам» $ 420 за человека 🚗 На машине Авторский тур 8 дней Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ... «В программу включены завтраки и ужины, включая национальный ужин с танцевальным шоу в 3 день» $ 725 за человека Все туры Дели

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Билеты на шоу»

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