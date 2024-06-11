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Авторский тур
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, после небольшого отдыха прогуляемся по местным шумным рынкам и посетим световое шоу в Красном форте»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$799 за человека
Авторский тур
2 дня
Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала
Познакомиться с историей городов, насладиться ужином в роскошном ресторане и посмотреть лазерное шоу
Начало: Дели, отель или аэропорт, утро
«Вас ждут профессиональная фотосессия в ярких национальных костюмах на территории Тадж-Махала и потрясающее водно-лазерное шоу в храме Акшардхам»
$420 за человека
Авторский тур
8 дней
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ...
«В программу включены завтраки и ужины, включая национальный ужин с танцевальным шоу в 3 день»
10 мар в 08:00
$725 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Билеты на шоу»
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