6 дней
Золотой треугольник Индии за 6 дней с кулинарным мастер-классом
Начало: Нью-Дели
«Вы погрузитесь в мир богатых традиций и вкусов индийской кухни»
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $609 за человека
6 дней
Погружение в Индию: путешествие по городам и кулинарный мастер-класс
Узнать секреты могольской кухни, проводить закат в Тадж-Махале и познакомиться с ремёслами
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Свои тайны откроет шеф-повар: он научит вас готовить блюда могольской или южноиндийской кухни»
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
$699 за человека
2 дня
Достопримечательности Агры и Дели и фотосессия в костюмах на фоне Тадж-Махала
Познакомиться с историей городов, насладиться ужином в роскошном ресторане и посмотреть лазерное шоу
Начало: Дели, отель или аэропорт, утро
«На обед заглянем в ресторан традиционной кухни — вы попробуете блюда Северной Индии»
26 ноя в 08:30
27 ноя в 08:30
$420 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Гастрономические»
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