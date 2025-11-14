Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Описание экскурсии Трудно представить Индию без Тадж-Махала, красочных сари и ароматной местной кухни. Мы решили объединить все три компонента. Приехали и сразу отправится в салоне сари. Переодевшись в традиционное платье, Затем вы отправитесь знакомиться со знаменитым памятником "Тадж-Махал". Затем полюбуетесь величественным Фортом Агры. А в конце пообедаете в лучшем ресторане города. Зарядите свои фотоаппараты и приготовьтесь к идеальному путешествию в самое сердце Индии. Салон сари в Агре Мы заберем вас из вашего места проживания в Дели. Дорога Дели из до Агры с коротким остановкам займет 4 часа. По прибытии в город вас встретит русскоговорящий гид и отвезет в салон сари, где вы сможете выбрать наряд на любой вкус. А местный индийский консультант поможет вам правильно его надеть. Вы очаровательны! Знакомство с Тадж-Махалом Пришло время своими глазами увидеть мечеть-мавзолей, построенную императором Шах Джаханом в память о его любимой. Гуляя под беломраморными сводами, вы узнаете эту романтическую историю, пронëсшуюся сквозь столетия. Послушаете легенды, связанные со строительством Тадж-Махала. И конечно, сфотографируетесь в своих красивых сари:) Прогулка по Агра-форту После посещения Тадж-Махала мы отправимся к величественному Агрскому форту — в средневековье здесь жили великие монгольские императоры. Вы посмотрите на великолепные дворцы и заглянете внутрь одного из фортов. Узнаете, какую роль играла крепость много веков назад и что случилось с ней после падения империи. Традиционный индийский обед Заехав в салон сари, чтобы отдать платья, мы отправимся в лучший ресторан города. Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках. После обеда мы вернемся в Дели и отвезëм вас к месту проживания. Важная информация: В стоимость включено: трансфер на автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги. Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий/чел., Агра-форт — 600 рупий/чел., обед — 750 рупий/чел. При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты

