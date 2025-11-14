Однодневная экскурсия из Дели в Агру Трудно представить Индию без Тадж-Махала, красочных сари и ароматной местной кухни. Мы решили объединить все три компонента. Приехали и сразу отправится в салоне сари.
Переодевшись в
Переодевшись в
Описание экскурсииТрудно представить Индию без Тадж-Махала, красочных сари и ароматной местной кухни. Мы решили объединить все три компонента. Приехали и сразу отправится в салоне сари. Переодевшись в традиционное платье, Затем вы отправитесь знакомиться со знаменитым памятником "Тадж-Махал". Затем полюбуетесь величественным Фортом Агры. А в конце пообедаете в лучшем ресторане города. Зарядите свои фотоаппараты и приготовьтесь к идеальному путешествию в самое сердце Индии. Салон сари в Агре Мы заберем вас из вашего места проживания в Дели. Дорога Дели из до Агры с коротким остановкам займет 4 часа. По прибытии в город вас встретит русскоговорящий гид и отвезет в салон сари, где вы сможете выбрать наряд на любой вкус. А местный индийский консультант поможет вам правильно его надеть. Вы очаровательны! Знакомство с Тадж-Махалом Пришло время своими глазами увидеть мечеть-мавзолей, построенную императором Шах Джаханом в память о его любимой. Гуляя под беломраморными сводами, вы узнаете эту романтическую историю, пронëсшуюся сквозь столетия. Послушаете легенды, связанные со строительством Тадж-Махала. И конечно, сфотографируетесь в своих красивых сари:) Прогулка по Агра-форту После посещения Тадж-Махала мы отправимся к величественному Агрскому форту — в средневековье здесь жили великие монгольские императоры. Вы посмотрите на великолепные дворцы и заглянете внутрь одного из фортов. Узнаете, какую роль играла крепость много веков назад и что случилось с ней после падения империи. Традиционный индийский обед Заехав в салон сари, чтобы отдать платья, мы отправимся в лучший ресторан города. Еда играет важную роль в индийской культуре: вы не только попробуете традиционные блюда (рис нескольких сортов, лепешки, баранину и индийский чай), но и узнаете о местных обычаях и привычках. После обеда мы вернемся в Дели и отвезëм вас к месту проживания. Важная информация: В стоимость включено: трансфер на автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги. Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея — 1300 рупий/чел., Агра-форт — 600 рупий/чел., обед — 750 рупий/чел. При оплате банковской картой скидка — 50 рупий на входные билеты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Дели и обратно, плата за парковки и проезд на всех участках дороги
- Дополнительные расходы: вход в Тадж-Махал с посещением мавзолея - 1300 рупий/чел., Агра-форт - 600 рупий/чел., обед - 750 рупий/чел
- При оплате банковской картой скидка - 50 рупий на входные билеты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дели
Похожие экскурсии из Дели
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в Агру: Тадж-Махал и Агра-форт в одном туре
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Завтра в 03:45
15 ноя в 02:30
$96 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Яркое путешествие из Дели в Агру на авто
Путешествие в Агру подарит вам незабываемые впечатления: от нарядов до легендарных памятников. Познакомьтесь с культурой Индии в ярких красках
20 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
от $230 за человека