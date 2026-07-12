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Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)

Посетить Тадж-Махал и другие знаковые места города в компании профессионального гида
Приглашаем на максимально комфортную и продуманную экскурсию из Дели в Агру! Мы составили программу так, чтобы вы целый день чувствовали себя в надёжных руках и увидели всё самое главное. Приготовьтесь наслаждаться прекрасным Тадж-Махалом, старинным фортом и богатой историей Индии.
4.8
81 отзыв
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)

Описание экскурсии

7:00 Вас заберут из отеля и отвезут на ж/д станцию Хазрат Низамуддин, где водитель поможет вам сесть в поезд и покажет заранее забронированное место.

8:10 Поезд отправится с вокзала. Время в пути составит 1 час 40 минут. По дороге вам подадут завтрак.

9:50 Гид встретит вас на ж/д вокзале Агры на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

10:30 Вы посетите Тадж-Махал — великолепный мавзолей, построенный в 17 веке императором Шахом Джаханом для любимой жены. Гид поделится его подробной историей и расшифрует архитектурные особенности.

12:30 Обед по системе «шведский стол» (без напитков) в отеле, где вы сможете попробовать местную кухню.

13:30 Вы осмотрите форт Агры — самый красивый и хорошо сохранившийся форт Индии. Гид расскажет о связанной с ним Империи Великих Моголов.

17:45 Отъезд поезда из Агры в Дели. Гид поможет вам сесть в поезд. В пути вам подадут ужин.

19:30 Прибытие в Дели. Водитель заберёт вас с ж/д вокзала и отвезёт в отель.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии всё включено: авто с кондиционером для трансферов и осмотра достопримечательностей, билеты на поезд 2-го класса Дели — Агра — Дели, входные билеты в Тадж-Махал и форт, обед в формате шведского стола, завтрак и ужин в поезде
  • Если вы не захотите ждать обратного поезда, можете доплатить за автомобиль с кондиционером
  • Мы заранее купим невозвратные билеты на поезд. Если вы отмените экскурсию, предоплата за неё не возвращается
  • С вами буду я или другой профессиональный гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$160
Дети до 7 лет$60
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин
Мохсин — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 532 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Я и моя команда рады вам!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
3
3
3
2
1
А
Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.

В день поездки нас встретил водитель, который отвез нас вокзал, всё сам
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сделал, посадил нас на нужный поезд, в нужный вагон и на нужное место.

по приезду в Агру на перроне у выхода из вагона нас ждал гид Сани. Он встретил, проводил до машины, водитель и гид подарили нам красивые приветственные украшения из цветов, это было так мило 🥰

Мы захотели посетить Тадж Махал в национальной одежде, гид отвез нас в аренду костюмов (совсем рядом с Тадж махалом), можно было выбрать женский/мужской образ, местные девушки помогли мне завязать сари и надеть украшения.

гид провел экскурсию великолепно, только нужная и интересная информация, помогал уворачиваться от местных, везде вёл за ручку без очереди, рассказывал понятно, следил за нами как за детьми!

после этого мы попросили поехать на обед, обед - шведский стол в отеле Хилтон, всё супер. отель как оазис красоты и чистоты после города. еда была вкусной, немного острой. было даже мороженое 🍧

после обеда мы сами немного поменяли программу и решили остаться в отеле на тихий час, поспать:) гид помог забронировать номер и тд, через два часа сна гид и водитель нас забрали чтобы мы посетили форт перед поездом. форт кстати топ! даже не знаю что мне больше понравилось. от всех остальный точек мы отказались в пользу сна и это было отличным решением!

после гид проводил нас на поезд, также за ручку до самого вагона и посадил на нужные места. по приезду на перроне также стоял водитель, который встретил и отвез в отель.

организация всего путешествия прошла на высшем уровне! и организатор, и гид, и оба водителя просто супер! помогали нам, отвечали на все вопросы, даже купили шнур для зарядки пока мы спали в отеле.

спасибо большое за такой чудесный день! очень рекомендую данного организатора и экскурсию. а ещё наш гид знал все супер фото-ракурсы и сделал нам очень красивые фотографии!

если вы хотите что-то добавить/изменить, то просто напишите об этом организатору. мы например доплатили за билеты в первый класс на поезд.

спасибо!!!

Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.
Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.
Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.
Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.
Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.
Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.
Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.
Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.+2
Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.
Это было самая лучшая экскурсия в Индии! организатор Мохсин связался со мной после бронирования, рассказал весь план и подробности.
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Т
Бронировали экскурсию с некоторыми опасениями, так как подобная экскурсия в ОАЭ оказалась просто трансфером без каких-либо рассказов о достопримечательностях. Но все оказалось более чем здорово! Нас встретили в аэропорту Дели
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и путешествие началось! Был водитель и русскоговорящий гид. Прекрасно составленный маршрут, добавлены еще локации по нашему желанию. Просто сидели, наслаждались и ни о чем не думали. Единственное лишнее - фабрика вышивок и ювелирный салон. Не надо, не портите о себе впечатление. А так все более чем достойно. Однозначно рекомендую! Агра и Тадж махал великолепны!

Бронировали экскурсию с некоторыми опасениями, так как подобная экскурсия в ОАЭ оказалась просто трансфером без каких-либо
Бронировали экскурсию с некоторыми опасениями, так как подобная экскурсия в ОАЭ оказалась просто трансфером без каких-либо
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Е
Волшебная экскурсия!
Организаторы сопровождают от и до: пунктуальный водитель забирает от дверей отеля и усаживает на ваши места в вагоне. Завтрак и ужин в поезде вполне безопасны: всё упаковано, вкусно, горячо.
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Выдают бутылку воды, стакан горячего чая. Время в пути (около 2,5 часов) проходит незаметно В Агре встречает гид и другой водитель. Посмотрите, какое мы получили приветствие! Было очень приятно!
Экскурсия проходит легко и интересно. Организаторы - настоящие профессионалы, обладающие историческими знаниями. Рассказывают много интересного об архитектуре, природе, императорской семье. В середине дня вас ждет вкуснейший обед по системе шведский стол в стильном отеле. А на память останутся незабываемые впечатления и потрясающие фотографии!
Большое спасибо Мохсину, который всегда на связи и моментально отвечает на все вопросы и просьбы, Манучу, нашему гиду, познакомившему нас с Жемчужиной Востока, и обоим водителям Сахиду и Аджаху. Благодарим вас и желаем дальнейшего процветания!

Волшебная экскурсия!
Волшебная экскурсия!
Волшебная экскурсия!
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Александр
Мы ездили на экскурсию вдвоем с женой. Вообще предпочитаем осматривать достопримечательности самостоятельно, но в Агру так практически не добраться: единственный вариант - заказ экскурсии. Тадж-Махал прекрасен: хотя в сети полно
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фотографий отличного качества, увидеть его своими глазами - это совершенно особый опыт. Внутрь пускают, но там мало что можно рассмотреть - темно и толпа народа движется по кругу, по огороженной дорожке. Территория вокруг - как ботанический сад: на деревьях таблички с названиями на латинском. Форт Агры тоже производит большое впечатление: там есть много того, на что стоит посмотреть. Гид Мохсин хорошо говорит по-русски - конечно, не на уровне носителя языка, но вполне достаточно. После экскурсии по Тадж-Махалу и форту с гидом нам предоставлялось по полчаса для самостоятельного осмотра: это большой плюс, исходя из наших предпочтений. В конце поездки остается много времени, зарезервированного для посещения магазинов. В описании экскурсии это не указано, что производит неприятное впечатление. Впрочем, визит в мастерскую с магазином работ по камню нам понравился: там продемонстрировали процесс работы, и мы даже купили сувенир - красивую мраморную подставку для стакана с инкрустацией из полудрагоценных камней, за 3500 рупий. От поездки в магазин украшений отказались и остаток времени до поезда пришлось провести в кафе. По поводу питания. Мы плохо переносим острые блюда индийской кухни, поэтому завтрак и ужин, предлагавшиеся в поезде, были проблемой. Однако обед получился отличным: в ресторане, среди других блюд, подавалась паста, которая нас спасла от голода. Напитки надо заказывать за свой счет: там большой выбор, включая хороший дорогой алкоголь (есть односолодовый виски и приличное белое вино). В целом, поездка оказалась выше ожиданий: мы очень довольны, что решились на эту экскурсию.

Мы ездили на экскурсию вдвоем с женой. Вообще предпочитаем осматривать достопримечательности самостоятельно, но в Агру так
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Светлана
Твердая пятерка, у нас был всего один день на Тадж-Махал и хотелось поехать на поезде. Мосхин организовал все идеально. Нас встретили в аэропорту. Отвезли вещи в отель. Посадили в поезд.
Мы
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были без связи, потому что боялись не успеть. Но не разу не возникло сложностей.
Тадж, Форт, фото от гида 🙌🏼 Ресторан в Агре пушка, красивый вид и очень вкусная еда!
У Мосхина отличный русский язык, он интересно рассказывает, чувствуешь себя в безопасности.
Я рекомендую!
Единственный момент, если хотите первый класс в поезде либо сидеть рядом или у окна, то это нужно оговаривать. Потому что билеты, как я поняла, берутся определенной категории, и мы сидели рядом, но в проходе и не у окна. Мы по дороге туда поменялись, а обратно ехали согласно купленным билетам)

Твердая пятерка, у нас был всего один день на Тадж-Махал и хотелось поехать на поезде. Мосхин
Твердая пятерка, у нас был всего один день на Тадж-Махал и хотелось поехать на поезде. Мосхин
Твердая пятерка, у нас был всего один день на Тадж-Махал и хотелось поехать на поезде. Мосхин
Твердая пятерка, у нас был всего один день на Тадж-Махал и хотелось поехать на поезде. Мосхин
Твердая пятерка, у нас был всего один день на Тадж-Махал и хотелось поехать на поезде. Мосхин
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Е
Нашла эту экскурсию на сайте, обсудила детали, решили добавить по 40$ за первый класс поезда (в стандарте заложен 2 класс). Разница в количестве мест в вагоне. Второй класс 3-проход-2, первый
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2+2. А так обычная электричка, туалеты есть, завтрак вегетарианский, водичка, чай.

Забрали из отеля ровно по расписанию, гид Мохсин постоянно держал связь в What’s App, далее водитель посадил прямо в поезд, а гид встретил на вокзале.

Везде пока мы проходили досмотр, Мохсин покупал билеты и мы нигде не стояли.

Машина чистая, водичку давали, двери открывали, попрошаек отгоняли, с продавцами торговались.

Мохсин делал классные фотки, знает с какого ракурса выгоднее. Нигде не торопил, предлагал фото/видео.

Обед по типу шведского стола был разнообразным: ягненок, курица, два супа, закуски, мороженое, сладости. Мы наелись плотно. Платные только напитки.

Интересным бонусом был заезд на фабрику, где делают инкрустацию мрамора, очень интересно. Работы конечно дорогие, но если у вас есть лишние 400-500$ возьмите, не пожалеете, очень качественная работа (шкатулки, вазы, шахматы).

Ставлю Мохсину твердую пятерку. Учитывая, что он никогда не был в России, русский знает настолько хорошо, что шутит и понимает полностью нашу речь. А мы его.

Теперь задумались о туре по Индии.

Нашла эту экскурсию на сайте, обсудила детали, решили добавить по 40$ за первый класс поезда (в
Нашла эту экскурсию на сайте, обсудила детали, решили добавить по 40$ за первый класс поезда (в
Нашла эту экскурсию на сайте, обсудила детали, решили добавить по 40$ за первый класс поезда (в
Нашла эту экскурсию на сайте, обсудила детали, решили добавить по 40$ за первый класс поезда (в
Нашла эту экскурсию на сайте, обсудила детали, решили добавить по 40$ за первый класс поезда (в
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