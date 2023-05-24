Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)

Посетить Тадж-Махал и другие знаковые места города в компании профессионального гида

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Приглашаем на максимально комфортную и продуманную экскурсию из Дели в Агру! Мы составили программу так, чтобы вы целый день чувствовали себя в надёжных руках и увидели всё самое главное. Приготовьтесь наслаждаться прекрасным Тадж-Махалом, старинным фортом и богатой историей Индии. А все организационные заботы мы возьмём на себя.
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Из Дели в Агру на скоростном поезде (всё включено)
Ближайшие даты:
24
мая
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мая
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

07:00 Вас заберут из отеля и отвезут на ж/д станцию Хазрат Низамуддин, где водитель поможет вам сесть в поезд и покажет заранее забронированное место.
08:10 Поезд отправится с вокзала. Время в пути составит 1 час 40 минут. По дороге вам подадут завтрак.
09:50 Гид встретит вас на ж/д вокзале Агры на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
10:30 Вы посетите Тадж-Махал — великолепный мавзолей, построенный в 17 веке императором Шахом Джаханом для любимой жены. Гид поделится его подробной историей и расшифрует архитектурные особенности.
12:30 Обед в лучшем ресторане города, где вы сможете попробовать местную кухню.
13:30 Вы осмотрите форт Агры — самый красивый и хорошо сохранившийся форт Индии. Гид расскажет о связанной с ним Империи Великих Моголов.
17:45 Отъезд поезда из Агры в Дели. Гид поможет вам сесть в поезд. В пути вам подадут ужин.
19:30 Прибытие в Дели. Водитель заберёт вас с ж/д вокзала и отвезёт в отель.

Организационные детали

  • Экскурсию по Агре для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
  • В стоимость экскурсии всё включено: авто с кондиционером для трансферов и осмотра достопримечательностей, билеты на поезд 2-го класса Дели — Агра — Дели, входные билеты в Тадж-Махал и форт, обед в формате шведского стола, завтрак и ужин в поезде
  • Мы заранее купим невозвратные билеты на поезд. Если вы отмените экскурсию, предоплата за неё не возвращается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
На поезде

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