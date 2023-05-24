Посетить Тадж-Махал и другие знаковые места города в компании профессионального гида
мая
мая
мая
мая
мая
июн
июн
даты
Описание
Что вас ожидает
07:00 Вас заберут из отеля и отвезут на ж/д станцию Хазрат Низамуддин, где водитель поможет вам сесть в поезд и покажет заранее забронированное место.
08:10 Поезд отправится с вокзала. Время в пути составит 1 час 40 минут. По дороге вам подадут завтрак.
09:50 Гид встретит вас на ж/д вокзале Агры на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
10:30 Вы посетите Тадж-Махал — великолепный мавзолей, построенный в 17 веке императором Шахом Джаханом для любимой жены. Гид поделится его подробной историей и расшифрует архитектурные особенности.
12:30 Обед в лучшем ресторане города, где вы сможете попробовать местную кухню.
13:30 Вы осмотрите форт Агры — самый красивый и хорошо сохранившийся форт Индии. Гид расскажет о связанной с ним Империи Великих Моголов.
17:45 Отъезд поезда из Агры в Дели. Гид поможет вам сесть в поезд. В пути вам подадут ужин.
19:30 Прибытие в Дели. Водитель заберёт вас с ж/д вокзала и отвезёт в отель.
Организационные детали
- Экскурсию по Агре для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
- В стоимость экскурсии всё включено: авто с кондиционером для трансферов и осмотра достопримечательностей, билеты на поезд 2-го класса Дели — Агра — Дели, входные билеты в Тадж-Махал и форт, обед в формате шведского стола, завтрак и ужин в поезде
- Мы заранее купим невозвратные билеты на поезд. Если вы отмените экскурсию, предоплата за неё не возвращается.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.