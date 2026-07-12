Приглашаем на максимально комфортную и продуманную экскурсию из Дели в Агру! Мы составили программу так, чтобы вы целый день чувствовали себя в надёжных руках и увидели всё самое главное. Приготовьтесь наслаждаться прекрасным Тадж-Махалом, старинным фортом и богатой историей Индии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $190 за человека

Описание экскурсии

7:00 Вас заберут из отеля и отвезут на ж/д станцию Хазрат Низамуддин, где водитель поможет вам сесть в поезд и покажет заранее забронированное место.

8:10 Поезд отправится с вокзала. Время в пути составит 1 час 40 минут. По дороге вам подадут завтрак.

9:50 Гид встретит вас на ж/д вокзале Агры на комфортабельном автомобиле с кондиционером.

10:30 Вы посетите Тадж-Махал — великолепный мавзолей, построенный в 17 веке императором Шахом Джаханом для любимой жены. Гид поделится его подробной историей и расшифрует архитектурные особенности.

12:30 Обед по системе «шведский стол» (без напитков) в отеле, где вы сможете попробовать местную кухню.

13:30 Вы осмотрите форт Агры — самый красивый и хорошо сохранившийся форт Индии. Гид расскажет о связанной с ним Империи Великих Моголов.

17:45 Отъезд поезда из Агры в Дели. Гид поможет вам сесть в поезд. В пути вам подадут ужин.

19:30 Прибытие в Дели. Водитель заберёт вас с ж/д вокзала и отвезёт в отель.

Организационные детали