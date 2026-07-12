Описание экскурсии
7:00 Вас заберут из отеля и отвезут на ж/д станцию Хазрат Низамуддин, где водитель поможет вам сесть в поезд и покажет заранее забронированное место.
8:10 Поезд отправится с вокзала. Время в пути составит 1 час 40 минут. По дороге вам подадут завтрак.
9:50 Гид встретит вас на ж/д вокзале Агры на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
10:30 Вы посетите Тадж-Махал — великолепный мавзолей, построенный в 17 веке императором Шахом Джаханом для любимой жены. Гид поделится его подробной историей и расшифрует архитектурные особенности.
12:30 Обед по системе «шведский стол» (без напитков) в отеле, где вы сможете попробовать местную кухню.
13:30 Вы осмотрите форт Агры — самый красивый и хорошо сохранившийся форт Индии. Гид расскажет о связанной с ним Империи Великих Моголов.
17:45 Отъезд поезда из Агры в Дели. Гид поможет вам сесть в поезд. В пути вам подадут ужин.
19:30 Прибытие в Дели. Водитель заберёт вас с ж/д вокзала и отвезёт в отель.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии всё включено: авто с кондиционером для трансферов и осмотра достопримечательностей, билеты на поезд 2-го класса Дели — Агра — Дели, входные билеты в Тадж-Махал и форт, обед в формате шведского стола, завтрак и ужин в поезде
- Если вы не захотите ждать обратного поезда, можете доплатить за автомобиль с кондиционером
- Мы заранее купим невозвратные билеты на поезд. Если вы отмените экскурсию, предоплата за неё не возвращается
- С вами буду я или другой профессиональный гид из моей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$160
|Дети до 7 лет
|$60
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
В день поездки нас встретил водитель, который отвез нас вокзал, всё сам
Организаторы сопровождают от и до: пунктуальный водитель забирает от дверей отеля и усаживает на ваши места в вагоне. Завтрак и ужин в поезде вполне безопасны: всё упаковано, вкусно, горячо.
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