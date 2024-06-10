Приглашаем посетить легендарную Агру — бывшую столицу Могольской империи. Это будет не просто экскурсия, а настоящее погружение в индийские традиции, историю и культуру. Приехав в Агру, вы попадёте в руки местных мастериц. Они украсят вам руки хной, подберут сари и покажут, как его правильно надевать. В ярких костюмах вы отправитесь осматривать Тадж-Махал и Красный форт!

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за 1 человека или $122 за человека, если вас больше

от $214 за 1 человека или $122 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Местные наряды и узоры на руках. Вам красиво украсят руки хной, помогут выбрать подходящий сари и научат его правильно надевать. Финальным штрихом станет бинди — красная точка на лбу. В этом колоритном образе вы проведёте целый день.

Тадж-Махал. Вы посетите великолепный мавзолей, построенный по приказу падишаха Шах-Джахана в память о любимой жене. Мы поделимся историей их любви и расшифруем архитектурные особенности этого удивительного комплекса.

Красный форт. Вы погуляете по исторической цитадели 17 века, возведённой из красного песчаника. Она пережила времена жестоких войн, борьбы за власть и падения великой империи. Подробности вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали