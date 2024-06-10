Приглашаем посетить легендарную Агру — бывшую столицу Могольской империи. Это будет не просто экскурсия, а настоящее погружение в индийские традиции, историю и культуру. Приехав в Агру, вы попадёте в руки местных мастериц. Они украсят вам руки хной, подберут сари и покажут, как его правильно надевать. В ярких костюмах вы отправитесь осматривать Тадж-Махал и Красный форт!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Местные наряды и узоры на руках. Вам красиво украсят руки хной, помогут выбрать подходящий сари и научат его правильно надевать. Финальным штрихом станет бинди — красная точка на лбу. В этом колоритном образе вы проведёте целый день.
Тадж-Махал. Вы посетите великолепный мавзолей, построенный по приказу падишаха Шах-Джахана в память о любимой жене. Мы поделимся историей их любви и расшифруем архитектурные особенности этого удивительного комплекса.
Красный форт. Вы погуляете по исторической цитадели 17 века, возведённой из красного песчаника. Она пережила времена жестоких войн, борьбы за власть и падения великой империи. Подробности вы узнаете на экскурсии.
Организационные детали
- Время в пути из Дели в Агру — 3,5 часа в одну сторону
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на кондиционированном транспорте Suzuki Swift Dzire, Honda Amaze, Toyota Innova Crysta или авто такого же класса
- Транспорт, аренда сари и роспись рук хной включены в стоимость
- Входные билеты не включены в стоимость: Тадж-Махал — 1300 рупий с человека, Красный форт — 600 рупий с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сачин — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 398 туристов
Тёплый привет из Индии! Меня зовут Сачин, я лицензированный русскоговорящий гид в Индии и представитель команды лучших гидов по Индии. На сегодняшний день в нашей копилке уже более тысячи счастливых туристов.Задать вопрос
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