Дели состоит из двух миров: Старого и Нового. В одном царит колоритная атмосфера прошлого, в другом возводятся современные храмы, дворцы и парки. Мы посетим обе части города, что позволит вам получить о нём объёмное представление.
Вы увидите рикш и уличных торговцев, древние мечети и храм Лотоса, Красный форт и Президентский дворец. А я расскажу о прошлом и настоящем Дели.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Дели, который считается одним из древнейших городов на нашей планете. Согласно результатам археологических раскопок, история Дели очень старая и принадлежит к эпохе Махабхарат. Первое поселение было основано династией Пандавов примерно в 5000 году до н. э., и назывался город в то время Индрапрастха. Сейчас Дели разделён на две части: Старый Дели и Новый Дели. Новый Дели В современной части города вы увидите знаменитые Ворота Индии, Президентский дворец и здание Правительства. Посетите самый большой индуистский храмовый комплекс мира Акшардхам, открытый в 2005 году. И оцените необычный храм Лотоса, где могут молиться люди всех религий. В завершение я покажу вам ещё два интересных места: водохранилище Аграсен Ки Баоли и Кутб-Минар который является символом ислама в Индии. Старый Дели Старый Дели — сердце города и его самая аутентичная часть. Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами и стрит-фудом. А ещё именно здесь началась история города и потому сосредоточены основные памятники старины. Вы посетите мечеть Джама-Масджид и оцените со стороны Красный форт, который почти 200 лет был церемониальным и политическим центром Могольской империи. Важная информация:
По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты. Мы заменяем их на храмы Бирлa и Будды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джама Масджид
- Ворота Индии
- Сансад Бхаван (Дворец Парламента)
- Раштрапати Бхаван
- Акшардхам, Аграсен Ки Баоли
- Кутб-Минар
Что включено
- Транспорт среднего класса с кондиционером на протяжении всего тура
- Услуги русскоговорящего гида согласно программе тура
- Помощь, дорожные налоги, налоги на границе штатов, государственные налоги на услуги
Что не входит в цену
- Страховка
- Входные билеты: мечеть Джама-Масджид - 350 рупий/чел., Кутб-Минар - 600 рупий/чел.
- Поездка на велорикше по Старому городу - 500 рупий/чел. (по желанию)
- Плата за фото - и видеосъёмку на местах достопримечательностей по необходимости
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель или аэропорт в Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты. Мы заменяем их на храмы Бирлa и Будды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
