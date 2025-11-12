Добро пожаловать в Дели, который считается одним из древнейших городов на нашей планете. Согласно результатам археологических раскопок, история Дели очень старая и принадлежит к эпохе Махабхарат. Первое поселение было основано династией Пандавов примерно в 5000 году до н. э., и назывался город в то время Индрапрастха. Сейчас Дели разделён на две части: Старый Дели и Новый Дели. Новый Дели В современной части города вы увидите знаменитые Ворота Индии, Президентский дворец и здание Правительства. Посетите самый большой индуистский храмовый комплекс мира Акшардхам, открытый в 2005 году. И оцените необычный храм Лотоса, где могут молиться люди всех религий. В завершение я покажу вам ещё два интересных места: водохранилище Аграсен Ки Баоли и Кутб-Минар который является символом ислама в Индии. Старый Дели Старый Дели — сердце города и его самая аутентичная часть. Здесь вы увидите ту самую настоящую Индию: с нависающими проводами, уличными торговцами, рикшами и стрит-фудом. А ещё именно здесь началась история города и потому сосредоточены основные памятники старины. Вы посетите мечеть Джама-Масджид и оцените со стороны Красный форт, который почти 200 лет был церемониальным и политическим центром Могольской империи. Важная информация:

По понедельникам храмы Лотоса и Акшардхам закрыты. Мы заменяем их на храмы Бирлa и Будды.