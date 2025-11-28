Откройте для себя грандиозный Тадж-Махал и исторический форт Агры, а затем посетите священные места Матхуры и Вриндавана, связанные с жизнью и детством Господа Кришны. Полный день культуры, истории и духовности.
Описание билетаВеличие Тадж-Махала и Форт Агры Начните день с посещения Тадж-Махала, символа вечной любви и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнайте романтическую историю его создания и насладитесь красотой могольской архитектуры. Затем отправляйтесь во Форт Агры, бывшую резиденцию Великих Моголов, чтобы исследовать его роскошные палаты и богатую историю. Святыни Матхуры После обеда отправляйтесь в Матхуру — место рождения Господа Кришны. Посетите комплекс Шри Кришна Джанмабхуми с храмом и священной тюремной камерой, где по преданиям родился Кришна. Духовный Вриндаван После вы направитесь во Вриндаван — город, где прошло детство Кришны. Посетите знаменитый храм Банке Бихари и великолепный Прем Мандир, славящийся своей мраморной архитектурой и вечерним освещением.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агры
- Шри Кришна Джанмабхуми
- Храм Банке Бихари
- Прем Мандир
Что включено
- Трансфер
- Автомобиль с кондиционером и водителем
- Услуги гида
- Входные билеты
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дели
Похожие экскурсии из Дели
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в Агру: Тадж-Махал и Агра-форт в одном туре
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Сегодня в 03:45
Завтра в 16:00
$96 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие из Дели в Агру на авто
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Красный форт в Агре. Вас ждет незабываемое путешествие с личным гидом
Начало: В отеле
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$254 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Любовь с первого взгляда: Тадж-Махал и Красный форт
Увидеть важные символы Индии - в поездке из Дели в Агру
Завтра в 07:00
30 ноя в 07:00
от $205 за человека