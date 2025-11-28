Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя грандиозный Тадж-Махал и исторический форт Агры, а затем посетите священные места Матхуры и Вриндавана, связанные с жизнью и детством Господа Кришны. Полный день культуры, истории и духовности.

TicketsS Ваш гид в Дели Написать вопрос Билет для посещения $91 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание билета Величие Тадж-Махала и Форт Агры Начните день с посещения Тадж-Махала, символа вечной любви и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Узнайте романтическую историю его создания и насладитесь красотой могольской архитектуры. Затем отправляйтесь во Форт Агры, бывшую резиденцию Великих Моголов, чтобы исследовать его роскошные палаты и богатую историю. Святыни Матхуры После обеда отправляйтесь в Матхуру — место рождения Господа Кришны. Посетите комплекс Шри Кришна Джанмабхуми с храмом и священной тюремной камерой, где по преданиям родился Кришна. Духовный Вриндаван После вы направитесь во Вриндаван — город, где прошло детство Кришны. Посетите знаменитый храм Банке Бихари и великолепный Прем Мандир, славящийся своей мраморной архитектурой и вечерним освещением.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату