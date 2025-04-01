Мои заказы

Храм Акшардам – экскурсии в Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Акшардам» в Дели на русском языке, цены от $95, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
$95 за человека
Незабываемые дни в Дели
На автобусе
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемые дни в Дели
Начало: Адрес гостиницы, аэропорт
Расписание: каждый день с 9.00 до 17.00
25 сен в 16:00
26 сен в 09:00
$125 за всё до 4 чел.
Полный день экскурсии по Дели на авто
9 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Полный день экскурсии по Дели на авто
Начало: Отель или аэропорт в Дели
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$114.30$127 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vinod
    1 апреля 2025
    Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
    The best tour with guide Sanjay very respectful and provide all the information about temples and fort and daily life in Delhi.
    Thankyou so much Abhinav for arranging the tour for you
  • V
    Vinod
    24 октября 2024
    Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
    Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists.
    The guide
    читать дальше

    and driver both are good i like the service offered by abhinav and i will definitely book Taj Mahal tour with him again in future

  • L
    Lust
    24 октября 2024
    Эксклюзивная экскурсия по Старому и Новому Дели (всё включено)
    Have no words to appreciate the way itinerary designed which resulted in enjoyable trip during peak season of tourists.
    The guide
    читать дальше

    and driver both are good i like the service offered by abhinav and i will definitely book Taj Mahal tour with him again in future

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Храм Акшардам»

Сколько стоит экскурсия по Дели в сентябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Храм Акшардам" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 125 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
