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Дели - полное погружение

Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Дели - город контрастов, где каждый уголок хранит свою историю.

Эта экскурсия предлагает уникальный шанс увидеть все грани индийской столицы: от современных символов власти до древних религиозных святынь.

Вас ждет знакомство с
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культурой сикхов в гурудваре Бангла Сахиб, прогулка по историческим местам Старого Дели, посещение мраморного храма Лотоса и завершение дня удивительным лазерным шоу фонтанов в Акшардхам. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Индии

4.7
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход и профессиональные гиды
  • 🚗 Транспорт включён в стоимость
  • 🏛️ Посещение уникальных исторических памятников
  • 🕌 Погружение в культуру и религии Индии
  • 🎆 Лазерное шоу фонтанов в Акшардхам
  • 🍽️ Возможность остановки на обед
Дели - полное погружение
Дели - полное погружение
Дели - полное погружение

Что можно увидеть

  • Президентский дворец
  • Ворота Индии
  • Резиденция Индиры Ганди
  • Гурудвара Бангла Сахиб
  • Красный форт
  • Мечеть Джама Масджид
  • Гробница Хумаюна
  • Кутб-Минар
  • Храм Лотоса
  • Акшардхам

Описание экскурсии

Главные места Нью-Дели и сикхская гурудвара

Вы увидите визитные карточки современного центра города: Президентский дворец и Ворота Индии. Также заглянете в бывшую резиденцию премьер-министра Индиры Ганди и услышите о её трагической гибели. Кроме того, мы посетим очень интересное место, которое редко входит в классические обзорные программы. Это гурудвара Бангла Сахиб — паломнический центр сикхов. Вы осмотрите его главное здание, зайдёте в трапезную и окунётесь в священный водоём. Узнаете, в чем особенности религии «сикхизм» и почему сикхи носят чалму.

Старый Дели, храм Лотоса и шоу фонтанов

Дели сохранил множество исторических памятников. Вы увидите из окна автомобиля Красный форт и древнюю мечеть Джама Масджид. Посетите гробницу могольского падишаха Хумаюна и оцените самый высокий кирпичный минарет в мире Кутб-Минар. А еще осмотрите мраморный храм Лотоса, посвящённый религии бахаизм. После заката солнца мы отправимся в индуистский дворцовый комплекс Акшардхам, чтобы полюбоваться лазерным шоу фонтанов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Кутб-Минар — 600 рупий, гробница Хумаюна — 600 рупий, лазерное шоу фонтанов — 80 рупий
  • По желанию, можно сделать остановку на обед (оплачивается на месте по меню)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 147 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю дружный коллектив официальной туристической компании в Дели. Мы работаем уже более 10 лет. Индия — очень специфическая страна, которую не все понимают с первого раза. Мы её очень любим — и с радостью делимся этой любовью с гостями.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна организовала нам замечательную экскурсию – поскольку у нас было чуть больше времени, программу расширили и подобрали вариант специально для нас.
Соотношение цена качества – просто невероятное.
Везде были местные гиды, все
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очень понравились.
Прекрасный водитель, очень приятная машина, что в Индии очень важно.
В большой степени такое приятное впечатление именно благодаря тому насколько безопасно и комфортно чувствовали себя в дороге, а дорога получилась не маленькая.

Отдельно хотели выделить гида в Агре - Это тот редкий случай, когда человеку нравится его работа и он действительно хорошо разбирается.
Также очень советуем Джайпур посетить – очень много сохранилось именно культурного наследия Индии.

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А
От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳 За один день посмотрели много мест, постоянно вели интересную беседу на русском языке с гидом: о культуре, политике, религии, кастах, проблемах и
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будущем Индии. Слушали историю страны и особенно подробно об истории мест, которые мы посещали в рамках экскурсии 🇮🇳 В Индии мы первый раз, хотелось узнать максимально по-больше о новой для нас стране 🫶

От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳 За один день посмотрели много мест, постоянно вели
От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳 За один день посмотрели много мест, постоянно вели
От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳 За один день посмотрели много мест, постоянно вели
От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳 За один день посмотрели много мест, постоянно вели
От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳 За один день посмотрели много мест, постоянно вели
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Вадим
Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит.
Рекомендую эту экскурсию всем.
Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит.
Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит.
Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит.
Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит.
Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит.
Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит.
Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит.
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М
Целый день провели с экскурсоводом Сандживом и водителем Рампалом, очень приятные люди, было абсолютно комфортно и спокойно путешествовать с ними. Санджив прекрасно знает историю и своим рассказом вдыхает жизнь в
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исторические памятники, все как будто оживает и наполняется смыслом. Заставляет сопереживать как грустным так и воодушевляющим страницам истории. Так же я получил глубокие ответы на вопросы касающиеся как древней истории так и современных событий, и также индийской философии. Многое стало понятнее, но для постижения всей глубины конечно-же одного дня не достаточно! С удовольствием бы провел еще время с такой компанией! Спасибо за увлекательную экскурсию!

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С
Очень понравилась организация всего:)

Мы договорились о кастомизированной экскурсии - взяли не только Дели, но и ару с Тадж Махалом.
Коммуницировали с Анной - она на все оперативно отвечала.

Нас встретили в аэропорту
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Дели и отвезли в Агру. Водитель супер вежливый и аккуратный - с ним на безумных индийских дорогах было нестрашно! Утром в 6 утра отправились в Тадж Махал - там нас сопровождал русскоговорящий гид (по-русски говорил очень хорошо), а затем поехали в Дели.
Утром в Дели в отеле нас встретил другой гид (тоже очень хорошо говорил по-русски).

Нам очень все понравилось! Всегда за нами приезжали чуть вовремя, и все были супер доброжелательны!

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В
Были на экскурсии 09.02.24. Гид - Санджив. Группа из 4 человек. Осталось положительное впечатление, рекомендуем! Гид и водитель пунктуальны, авто в хорошем состоянии. Гид очень хорошо владеет русским языком. Экскурсия и логистика по городу хорошо продумана. Было интересно и познавательно. Фото - 🔥🔥🔥 Мы были ограничены по времени, гид скорректировал экскурсию под нас! Подвезли до ресторана по окончании! Большое спасибо!
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