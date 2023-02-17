Вы увидите визитные карточки современного центра города: Президентский дворец и Ворота Индии. Также заглянете в бывшую резиденцию премьер-министра Индиры Ганди и услышите о её трагической гибели. Кроме того, мы посетим очень интересное место, которое редко входит в классические обзорные программы. Это гурудвара Бангла Сахиб — паломнический центр сикхов. Вы осмотрите его главное здание, зайдёте в трапезную и окунётесь в священный водоём. Узнаете, в чем особенности религии «сикхизм» и почему сикхи носят чалму.
Дели сохранил множество исторических памятников. Вы увидите из окна автомобиля Красный форт и древнюю мечеть Джама Масджид. Посетите гробницу могольского падишаха Хумаюна и оцените самый высокий кирпичный минарет в мире Кутб-Минар. А еще осмотрите мраморный храм Лотоса, посвящённый религии бахаизм. После заката солнца мы отправимся в индуистский дворцовый комплекс Акшардхам, чтобы полюбоваться лазерным шоу фонтанов.