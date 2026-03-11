Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Дели - город контрастов, где каждый уголок хранит свою историю.
Эта экскурсия предлагает уникальный шанс увидеть все грани индийской столицы: от современных символов власти до древних религиозных святынь.
Вас ждет знакомство с читать дальшеуменьшить
культурой сикхов в гурудваре Бангла Сахиб, прогулка по историческим местам Старого Дели, посещение мраморного храма Лотоса и завершение дня удивительным лазерным шоу фонтанов в Акшардхам. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Индии
Вы увидите визитные карточки современного центра города: Президентский дворец и Ворота Индии. Также заглянете в бывшую резиденцию премьер-министра Индиры Ганди и услышите о её трагической гибели. Кроме того, мы посетим очень интересное место, которое редко входит в классические обзорные программы. Это гурудвара Бангла Сахиб — паломнический центр сикхов. Вы осмотрите его главное здание, зайдёте в трапезную и окунётесь в священный водоём. Узнаете, в чем особенности религии «сикхизм» и почему сикхи носят чалму.
Старый Дели, храм Лотоса и шоу фонтанов
Дели сохранил множество исторических памятников. Вы увидите из окна автомобиля Красный форт и древнюю мечеть Джама Масджид. Посетите гробницу могольского падишаха Хумаюна и оцените самый высокий кирпичный минарет в мире Кутб-Минар. А еще осмотрите мраморный храм Лотоса, посвящённый религии бахаизм. После заката солнца мы отправимся в индуистский дворцовый комплекс Акшардхам, чтобы полюбоваться лазерным шоу фонтанов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
По желанию, можно сделать остановку на обед (оплачивается на месте по меню)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Дели
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 147 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю дружный коллектив официальной туристической компании в Дели. Мы работаем уже более 10 лет. Индия — очень специфическая страна, которую не все понимают с первого раза. Мы её очень любим — и с радостью делимся этой любовью с гостями.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Варвара
Анна организовала нам замечательную экскурсию – поскольку у нас было чуть больше времени, программу расширили и подобрали вариант специально для нас. Соотношение цена качества – просто невероятное. Везде были местные гиды, все читать дальшеуменьшить
очень понравились. Прекрасный водитель, очень приятная машина, что в Индии очень важно. В большой степени такое приятное впечатление именно благодаря тому насколько безопасно и комфортно чувствовали себя в дороге, а дорога получилась не маленькая.
Отдельно хотели выделить гида в Агре - Это тот редкий случай, когда человеку нравится его работа и он действительно хорошо разбирается. Также очень советуем Джайпур посетить – очень много сохранилось именно культурного наследия Индии.
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А
Алёна
От души благодарю и рекомендую эту экскурсию 🙌🇮🇳 За один день посмотрели много мест, постоянно вели интересную беседу на русском языке с гидом: о культуре, политике, религии, кастах, проблемах и читать дальшеуменьшить
будущем Индии. Слушали историю страны и особенно подробно об истории мест, которые мы посещали в рамках экскурсии 🇮🇳 В Индии мы первый раз, хотелось узнать максимально по-больше о новой для нас стране 🫶
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Вадим
Эта экскурсия была действительно полным погружением в Дели. Гид Притхви прекрасно знает материал и очень грамотно и своевременно его преподносит. Рекомендую эту экскурсию всем.
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М
Михаил
Целый день провели с экскурсоводом Сандживом и водителем Рампалом, очень приятные люди, было абсолютно комфортно и спокойно путешествовать с ними. Санджив прекрасно знает историю и своим рассказом вдыхает жизнь в читать дальшеуменьшить
исторические памятники, все как будто оживает и наполняется смыслом. Заставляет сопереживать как грустным так и воодушевляющим страницам истории. Так же я получил глубокие ответы на вопросы касающиеся как древней истории так и современных событий, и также индийской философии. Многое стало понятнее, но для постижения всей глубины конечно-же одного дня не достаточно! С удовольствием бы провел еще время с такой компанией! Спасибо за увлекательную экскурсию!
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С
Стелла
Очень понравилась организация всего:)
Мы договорились о кастомизированной экскурсии - взяли не только Дели, но и ару с Тадж Махалом. Коммуницировали с Анной - она на все оперативно отвечала.
Нас встретили в аэропорту читать дальшеуменьшить
Дели и отвезли в Агру. Водитель супер вежливый и аккуратный - с ним на безумных индийских дорогах было нестрашно! Утром в 6 утра отправились в Тадж Махал - там нас сопровождал русскоговорящий гид (по-русски говорил очень хорошо), а затем поехали в Дели. Утром в Дели в отеле нас встретил другой гид (тоже очень хорошо говорил по-русски).
Нам очень все понравилось! Всегда за нами приезжали чуть вовремя, и все были супер доброжелательны!
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В
Владимир
Были на экскурсии 09.02.24. Гид - Санджив. Группа из 4 человек. Осталось положительное впечатление, рекомендуем! Гид и водитель пунктуальны, авто в хорошем состоянии. Гид очень хорошо владеет русским языком. Экскурсия и логистика по городу хорошо продумана. Было интересно и познавательно. Фото - 🔥🔥🔥 Мы были ограничены по времени, гид скорректировал экскурсию под нас! Подвезли до ресторана по окончании! Большое спасибо!