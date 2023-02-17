Дели - полное погружение

Насыщенная автомобильная экскурсия на целый день, охватывающая все самые интересные места города

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Ответы на вопросы
Дели — сложный, невероятно противоречивый город. Шумный, хаотичный, непривычный для европейского сознания. При этом яркий, колоритный, дружелюбный, мультикультурный. Одни его обожают, другие ненавидят. Это то место, где от проводника зависит если не всё, то очень многое.

Мы раскроем для вас индийскую столицу с лучшей стороны и сделаем всё, чтобы вы полюбили её навсегда!
Дели - полное погружение
Дели - полное погружение
Дели - полное погружение
Дели - полное погружение
Дели - полное погружение
Дели - полное погружение
Дели - полное погружение
Дели - полное погружение
Дели - полное погружение
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Главные места Нью-Дели и сикхская гурудвара

Вы увидите визитные карточки современного центра города: Президентский дворец и Ворота Индии. Также заглянете в бывшую резиденцию премьер-министра Индиры Ганди и услышите о её трагической гибели. Кроме того, мы посетим очень интересное место, которое редко входит в классические обзорные программы. Это гурудвара Бангла Сахиб — паломнический центр сикхов. Вы осмотрите его главное здание, зайдёте в трапезную и окунётесь в священный водоём. Узнаете, в чем особенности религии «сикхизм» и почему сикхи носят чалму.

Старый Дели, храм Лотоса и шоу фонтанов

Дели сохранил множество исторических памятников. Вы увидите из окна автомобиля Красный форт и древнюю мечеть Джама Масджид. Посетите гробницу могольского падишаха Хумаюна и оцените самый высокий кирпичный минарет в мире Кутб-Минар. А еще осмотрите мраморный храм Лотоса, посвящённый религии бахаизм. После заката солнца мы отправимся в индуистский дворцовый комплекс Акшардхам, чтобы полюбоваться лазерным шоу фонтанов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Кутб-Минар — 600 рупий, гробница Хумаюна — 600 рупий, лазерное шоу фонтанов — 80 рупий
  • По желанию, можно сделать остановку на обед (оплачивается на месте по меню)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерий
17 фев 2023
Машина хорошая, но экскурсовод, это просто местный, говорящий по русски с большим акцентом.
Организатору надо поинтересоваться, что такое экскурсии, какими знаниями должен обладать человек, называющий себя экскурсоводом!
Не заказывайте у этого организатора!

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