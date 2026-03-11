Дели - город контрастов, где каждый уголок хранит свою историю.Эта экскурсия предлагает уникальный шанс увидеть все грани индийской столицы: от современных символов власти до древних религиозных святынь.Вас ждет знакомство с

культурой сикхов в гурудваре Бангла Сахиб, прогулка по историческим местам Старого Дели, посещение мраморного храма Лотоса и завершение дня удивительным лазерным шоу фонтанов в Акшардхам. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Индии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные места Нью-Дели и сикхская гурудвара

Вы увидите визитные карточки современного центра города: Президентский дворец и Ворота Индии. Также заглянете в бывшую резиденцию премьер-министра Индиры Ганди и услышите о её трагической гибели. Кроме того, мы посетим очень интересное место, которое редко входит в классические обзорные программы. Это гурудвара Бангла Сахиб — паломнический центр сикхов. Вы осмотрите его главное здание, зайдёте в трапезную и окунётесь в священный водоём. Узнаете, в чем особенности религии «сикхизм» и почему сикхи носят чалму.

Старый Дели, храм Лотоса и шоу фонтанов

Дели сохранил множество исторических памятников. Вы увидите из окна автомобиля Красный форт и древнюю мечеть Джама Масджид. Посетите гробницу могольского падишаха Хумаюна и оцените самый высокий кирпичный минарет в мире Кутб-Минар. А еще осмотрите мраморный храм Лотоса, посвящённый религии бахаизм. После заката солнца мы отправимся в индуистский дворцовый комплекс Акшардхам, чтобы полюбоваться лазерным шоу фонтанов.

Организационные детали