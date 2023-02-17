Дели — сложный, невероятно противоречивый город. Шумный, хаотичный, непривычный для европейского сознания. При этом яркий, колоритный, дружелюбный, мультикультурный. Одни его обожают, другие ненавидят. Это то место, где от проводника зависит если не всё, то очень многое. Мы раскроем для вас индийскую столицу с лучшей стороны и сделаем всё, чтобы вы полюбили её навсегда!

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Описание

Что вас ожидает

Главные места Нью-Дели и сикхская гурудвара

Вы увидите визитные карточки современного центра города: Президентский дворец и Ворота Индии. Также заглянете в бывшую резиденцию премьер-министра Индиры Ганди и услышите о её трагической гибели. Кроме того, мы посетим очень интересное место, которое редко входит в классические обзорные программы. Это гурудвара Бангла Сахиб — паломнический центр сикхов. Вы осмотрите его главное здание, зайдёте в трапезную и окунётесь в священный водоём. Узнаете, в чем особенности религии «сикхизм» и почему сикхи носят чалму.

Старый Дели, храм Лотоса и шоу фонтанов

Дели сохранил множество исторических памятников. Вы увидите из окна автомобиля Красный форт и древнюю мечеть Джама Масджид. Посетите гробницу могольского падишаха Хумаюна и оцените самый высокий кирпичный минарет в мире Кутб-Минар. А еще осмотрите мраморный храм Лотоса, посвящённый религии бахаизм. После заката солнца мы отправимся в индуистский дворцовый комплекс Акшардхам, чтобы полюбоваться лазерным шоу фонтанов.

Организационные детали