Встретим вас в аэропорту, а затем вас ждёт раннее заселение в отель. После отдыха и завтрака соберёмся в 11:00, чтобы обсудить организационные детали и отправимся исследовать Дели.

На велорикшах прокатимся по старой части города, осмотрим древние улицы, базарные ряды Чандни Чоук, знаменитую мечеть Джама-Масджид, святыню мусульманской части страны. Увидим прачечные под открытым небом Дхоби Гхат, а затем изучим достопримечательности колониального центра, построенного британцами: Парламент, Дворец президента и «Ворота Индии». Также заглянем в сикхский храм Гурдвара Бангла Сахиб, на территории которого есть пруд и столовая, где каждый может пообедать. Полюбуемся белым храмом-дворцом Акчардхам, занесённым в Книгу рекордов Гиннеса.

После насыщенного дня вернёмся в отель.