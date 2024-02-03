читать дальше

хотелось увидеть и другую Индию. Поэтому тур - «3 дня в Индии: туристическая Агра и исторический Джайпур» идеально подошел нам по времени и содержанию. Тур наш начался можно сказать еще до поездки, с общения с нашим гидом Абхинавом. Он досконально расписал нам всю поездку от встречи до отъезда, поэтому осталось только ждать. Прилетели в Дели в 4 утра, нас встречал Абхинав. Не буду детально все описывать, отмечу, что понравилось. 1. Пунктуальность организатора – были выполнены все пункты заявленной программы. 2. Размещение в отелях на выбор-обсудили с Абхинавом предпочтение заранее. 3. Русскоязычные гиды. 4. Не нужно стоять в очередях на посещение достопримечательностей, гиды проводили без очереди. 5. Персональный транспорт на весь тур. 6. Приятное и дружеское общение с Абхинавом. Ну и конечно, увидели великолепный Тадж-Махал, розовый Джайпур, величественный Форт Амбер и древнюю, поражающую воображение Обсерваторию. Впечатлений море, поездка удалась. Спасибо Абхинаву! Виктория, Сергей, Мария, Татьяна, Александр.