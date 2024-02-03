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Авторский тур
4 дня
Открывая новые грани Индии: тур по необычным местам с мастер-классами
Расписать руки узорами из хны, покормить слонов и научиться надевать сари
Начало: Аэропорт Дели, время встречи зависит от прибытия в...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$400 за человека
Авторский тур
5 дней
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Главные достопримечательности Индии в одном туре: Тадж-Махал, базары Дели, дворцы Джайпура. Комфорт и безопасность гарантированы. Подходит для семей с детьми
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
«Слоны и обезьяны, уличные факиры и музыканты, прачечная под открытым небом и катание на велорикшах оставят яркие воспоминания»
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$520 за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в Индии: незабываемое путешествие по Агре и Джайпуру
Погрузитесь в мир величественных памятников и яркой культуры Индии с индивидуальным туром, который оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После завтрака посетим форт Амбер, где прокатимся на слонах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$399 за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Утром покатаемся на верблюдах, а затем начнём экскурсию по городу»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$829 за человека
Авторский тур
11 дней
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«А ещё понаблюдаем за процессом создания ковра и порисуем органическими и безопасными красками на слонах в реабилитационном центре — это настоящая медитация без вреда для дружелюбных животных»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 359 за человека
Авторский тур
12 дней
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Сегодня посетим форт Амбер, где прокатимся на слонах, и форт Джайгарх, на территории которого находится самая большая пушка на колёсах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 259 за человека
Авторский тур
15 дней
В Индию не только за Тадж-Махалом: путешествие по стране, пляжный отдых и ночь в плавучем доме
Увидеть слонов и леопардов, получить идеальный загар и прогуляться по лесу и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Успеем покататься на слонах, в конной повозке и на лодке, вдоволь покричать в Эхо-пойнт — здесь отличная акустика, побывать в главных достопримечательностях и просто расслабиться под лучами жаркого солнца, слушая шум волн и крики чаек»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1 359 за человека
Авторский тур
15 дней
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 299 за человека
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После вкусного завтрака отправимся в Янтарный форт и покатаемся на слонах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Авторский тур
7 дней
Индийское трио: Дели, Агра и Джайпур с посещением ремесленников и мраморной фабрики
Побывать на световом и музыкальном шоу и прокатиться в конной повозке у Тадж-Махала
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Мы прокатимся на слонах и пройдёмся по атмосферным рынкам Дели и Джайпура в поисках самых необычных сувениров, найдём лучшие ракурсы Тадж-Махала и полюбуемся Водным дворцом Джал-Махал, будто парящим над озером»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$799 за человека
Авторский тур
9 дней
От Дели до Варанаси: духовность, романтика, быт
Погулять по «Розовому городу», искупаться в Ганге, покормить слонов и увидеть Тадж-Махал
Начало: Аэропорт Дели. Время зависит от вашего времени при...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$1 300 за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие из Дели в "розовый город" Джайпур и "голубой" Джодхпур
Прокатиться в конной повозке, увидеть парящий над водой дворец и закупиться на местных рынках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«А ещё проедемся по Дели, Агре и Джайпуру, прокатимся на слонах, увидим знаменитый Дворец Ветра и Янтарный форт»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$779 за человека
Авторский тур
7 дней
Идеальный квартет: Дели, Агра, Джайпур и Удайпур
Поплавать на лодке по озеру, прокатиться на слонах и увидеть одно из чудес света
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После завтрака поедем в Янтарный форт, где вы сможете прокатиться на слонах»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$899 за человека
Авторский тур
13 дней
Разноцветный Раджастан: в Индию на праздники Дивали и Холи
Ощутить атмосферу фестиваля огней, покататься на верблюдах и поучаствовать в пудже
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом аэрофлота и п...
«Позавтракав, отправимся в Амбер форт, к которому поднимемся на слонах»
24 окт в 10:00
5 мар в 10:00
$1 420 за человека
Авторский тур
12 дней
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете и день с кочевыми племенами
Поучаствовать в буддийском обряде, пожить с кочевниками и пройти на верблюдах по пустыне
Начало: Аэропорт города Лех, время встречи зависит от ваши...
«Вас ждут бескрайние просторы высокогорной пустыни, по которой прогуливаются верблюды, шумные речки, альпийские луга и песчаные дюны»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДиана3 февраля 2024В Индии были впервые и хотелось, чтобы кто-то помог погрузиться в культуру и быт. Сурджит отлично справился с этой задачей.
- ВВиктория30 января 2024Путешествие командой друзей в Агру и Джайпур. Некоторые из нашей компании уже бывали в Индии, на побережье. В этот отпуск нам
- ЮЮлия6 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию. Мы посмотрели как знаменитые достопримечательности, так и те о которых я не знала. Нам показали и как живут простые люди, и туристические маршруты. Моё впечатление об Индии превзошло мое ожидание во много раз.
- AAngela10 октября 2023У нас были фантастические впечатления от Абхинава, который организовал нашу Индию. Он сделал наш тур поистине потрясающим. Он серьезен, надежен
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Животные»
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Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
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