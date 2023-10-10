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Авторский тур
7 дней
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Погружение в культуру и историю Индии: Дели, Агра, Джайпур и Пушкар. Визит в Тадж-Махал, древние форты и храмы, поездки на верблюдах и внедорожниках
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Утром покатаемся на верблюдах, а затем начнём экскурсию по городу»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$829 за человека
Авторский тур
15 дней
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«После заселения в отель вас ждёт катание на верблюдах в пустыне Тхар, а затем проедемся по местным святыням: храм Брахм и Савитри»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 299 за человека
Авторский тур
13 дней
Разноцветный Раджастан: в Индию на праздники Дивали и Холи
Ощутить атмосферу фестиваля огней, покататься на верблюдах и поучаствовать в пудже
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом аэрофлота и п...
«Местные верблюды были гордостью британской армии, а сейчас ценятся арабским Востоком»
24 окт в 10:00
5 мар в 10:00
$1 420 за человека
Авторский тур
12 дней
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете и день с кочевыми племенами
Поучаствовать в буддийском обряде, пожить с кочевниками и пройти на верблюдах по пустыне
Начало: Аэропорт города Лех, время встречи зависит от ваши...
«Вас ждут бескрайние просторы высокогорной пустыни, по которой прогуливаются верблюды, шумные речки, альпийские луга и песчаные дюны»
4 сен в 08:00
$1 400 за человека
Последние отзывы на туры
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Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «На верблюдах»
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Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "На верблюдах" можно забронировать 4 тура от 829 до 1 420. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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