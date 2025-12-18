Выезд из отеля в Дели утром. Наслаждайтесь видами дороги, ведь путь к великой тайне займет примерно три часа, проведенных в приятной беседе и предвкушении чудес. В салоне сари в Агре вас ждет огромное разнообразие великолепных сари различных оттенков и стилей. Опытные помощницы покажут вам искусство облачаться в традиционный индийский костюм, превратив обычный туристический визит в настоящее театрализованное представление. Следующий пункт нашего путешествия — Тадж-Махал — символ вечной любви. Гид откроет перед вами тайны величественного мавзолея, построенного в честь непревзойденной любви шаха Джахана к своей жене Мумтаз Махал. Особый акцент — возможность сделать уникальные фотографии среди безупречной белизны дворца. Затем посетим Агра Форт, где узнаем об истории могущества империи Великих Моголов. Вас ждут высокие стены и роскошные интерьеры, поражающие воображение своим великолепием. Завершим день посещением лучшего ресторана города, наслаждаясь традиционной едой и атмосферой настоящей индийской трапезы. Ваши гастрономические впечатления станут важной частью общей картины путешествия. Важная информация:

Тадж-Махал закрыт по пятницам • Вы можете приобрести сари в салоне (~ 5000 рупий).