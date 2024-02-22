Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Представляем вам уникальную возможность познакомиться с иной стороной Дели, где каждый шаг раскрывает новые сюрпризы.
Эта индивидуальная авто-пешеходная экскурсия откроет перед вами не только нетуристические кварталы, но и покажет контрасты мегаполиса: от трущоб до величественных храмов.
Вы узнаете, как живут местные жители, посетите старинную деревню с вековыми памятниками и опробуете местный транспорт. Наши опытные гиды поделятся с вами знаниями и помогут увидеть город с непривычной стороны.
В стоимость включен комфортный трансфер и билеты в метро, а впечатления от увиденного останутся с вами навсегда
Эта индивидуальная авто-пешеходная экскурсия откроет перед вами не только нетуристические кварталы, но и покажет контрасты мегаполиса: от трущоб до величественных храмов.
Вы узнаете, как живут местные жители, посетите старинную деревню с вековыми памятниками и опробуете местный транспорт. Наши опытные гиды поделятся с вами знаниями и помогут увидеть город с непривычной стороны.
В стоимость включен комфортный трансфер и билеты в метро, а впечатления от увиденного останутся с вами навсегда
Ближайшие даты:
22
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Описание
Что вас ожидает
Если вы хотите увидеть настоящую жизнь индийской столицы, заглянуть в уголки, где не ступала нога туриста, эта экскурсия — для вас! На комфортабельном автомобиле с кондиционером я покажу вам потаённые места города и научу различать гармонию, которая скрывается за внешним хаосом и суетой.
Вы увидите:
- настоящие трущобы, где люди живут в бедности и тесноте, но сохраняют оптимизм, а также поддерживают друг друга
- храм, возведённый в честь бога Кришны и ежедневно привлекающий сотни людей своей необычной архитектурой
- оптовый рынок Чанди-Чауок, куда до сих пор съезжаются торговцы со всей Индии
- местную прачечную (если она будет открыта) и колодец со ступеньками
- небольшую деревню Хауз Хас со старинным водохранилищем, мечетью и гробницей 13/14 века.
Отдельный пункт программы — катание на общественном транспорте. По комфорту он, может, и проигрывает автомобилю, зато по скорости передвижения однозначно впереди! Да и для осмотра достопримечательностей он подойдет как нельзя лучше: по узким улочкам и отдалённым кварталам не проедет ни один автомобиль. Вот наш план:
- проехать несколько станций метро на подземных и надземных линиях. С высокой эстакады вы рассмотрите всё, что не видно из окна машины или туристического автобуса, даже двухэтажного!
- покататься на велорикше по старинным узким улицам
Организационные детали
- Это авто-пешеходная экскурсия, проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы также приготовим для вас бутылку холодной минеральной воды.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит: эксурсионное обсуживание, трансфер по программе, билеты в метро
- Отдельно оплачиваются: входные билеты в деревню (250 рупий с человека), прокат велорикши (500 рупий с человека)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в лобби вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 15 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.
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