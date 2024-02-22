Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
Индивидуальная экскурсия в Дели

Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции

Представляем вам уникальную возможность познакомиться с иной стороной Дели, где каждый шаг раскрывает новые сюрпризы.

Эта индивидуальная авто-пешеходная экскурсия откроет перед вами не только нетуристические кварталы, но и покажет контрасты мегаполиса: от трущоб до величественных храмов.

Вы узнаете, как живут местные жители, посетите старинную деревню с вековыми памятниками и опробуете местный транспорт. Наши опытные гиды поделятся с вами знаниями и помогут увидеть город с непривычной стороны.

В стоимость включен комфортный трансфер и билеты в метро, а впечатления от увиденного останутся с вами навсегда
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
Нетуристический Дели: авто-пешеходная экскурсия
Ближайшие даты:
22
фев
23
фев
1
мар
2
мар
3
мар
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мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

Если вы хотите увидеть настоящую жизнь индийской столицы, заглянуть в уголки, где не ступала нога туриста, эта экскурсия — для вас! На комфортабельном автомобиле с кондиционером я покажу вам потаённые места города и научу различать гармонию, которая скрывается за внешним хаосом и суетой.

Вы увидите:

  • настоящие трущобы, где люди живут в бедности и тесноте, но сохраняют оптимизм, а также поддерживают друг друга
  • храм, возведённый в честь бога Кришны и ежедневно привлекающий сотни людей своей необычной архитектурой
  • оптовый рынок Чанди-Чауок, куда до сих пор съезжаются торговцы со всей Индии
  • местную прачечную (если она будет открыта) и колодец со ступеньками
  • небольшую деревню Хауз Хас со старинным водохранилищем, мечетью и гробницей 13/14 века.

Отдельный пункт программы — катание на общественном транспорте. По комфорту он, может, и проигрывает автомобилю, зато по скорости передвижения однозначно впереди! Да и для осмотра достопримечательностей он подойдет как нельзя лучше: по узким улочкам и отдалённым кварталам не проедет ни один автомобиль. Вот наш план:

  • проехать несколько станций метро на подземных и надземных линиях. С высокой эстакады вы рассмотрите всё, что не видно из окна машины или туристического автобуса, даже двухэтажного!
  • покататься на велорикше по старинным узким улицам

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия, проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Мы также приготовим для вас бутылку холодной минеральной воды.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входит: эксурсионное обсуживание, трансфер по программе, билеты в метро
  • Отдельно оплачиваются: входные билеты в деревню (250 рупий с человека), прокат велорикши (500 рупий с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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