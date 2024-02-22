Представляем вам уникальную возможность познакомиться с иной стороной Дели, где каждый шаг раскрывает новые сюрпризы. Эта индивидуальная авто-пешеходная экскурсия откроет перед вами не только нетуристические кварталы, но и покажет контрасты мегаполиса: от трущоб до величественных храмов. Вы узнаете, как живут местные жители, посетите старинную деревню с вековыми памятниками и опробуете местный транспорт. Наши опытные гиды поделятся с вами знаниями и помогут увидеть город с непривычной стороны. В стоимость включен комфортный трансфер и билеты в метро, а впечатления от увиденного останутся с вами навсегда

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Описание

Что вас ожидает

Если вы хотите увидеть настоящую жизнь индийской столицы, заглянуть в уголки, где не ступала нога туриста, эта экскурсия — для вас! На комфортабельном автомобиле с кондиционером я покажу вам потаённые места города и научу различать гармонию, которая скрывается за внешним хаосом и суетой.

Вы увидите:

настоящие трущобы , где люди живут в бедности и тесноте, но сохраняют оптимизм, а также поддерживают друг друга

, где люди живут в бедности и тесноте, но сохраняют оптимизм, а также поддерживают друг друга храм , возведённый в честь бога Кришны и ежедневно привлекающий сотни людей своей необычной архитектурой

, возведённый в честь бога Кришны и ежедневно привлекающий сотни людей своей необычной архитектурой оптовый рынок Чанди-Чауок, куда до сих пор съезжаются торговцы со всей Индии

Чанди-Чауок, куда до сих пор съезжаются торговцы со всей Индии местную прачечную (если она будет открыта) и колодец со ступеньками

(если она будет открыта) и небольшую деревню Хауз Хас со старинным водохранилищем, мечетью и гробницей 13/14 века.

Отдельный пункт программы — катание на общественном транспорте. По комфорту он, может, и проигрывает автомобилю, зато по скорости передвижения однозначно впереди! Да и для осмотра достопримечательностей он подойдет как нельзя лучше: по узким улочкам и отдалённым кварталам не проедет ни один автомобиль. Вот наш план:

проехать несколько станций метро на подземных и надземных линиях. С высокой эстакады вы рассмотрите всё, что не видно из окна машины или туристического автобуса, даже двухэтажного!

на подземных и надземных линиях. С высокой эстакады вы рассмотрите всё, что не видно из окна машины или туристического автобуса, даже двухэтажного! покататься на велорикше по старинным узким улицам

Организационные детали