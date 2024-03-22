Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу
Фотографии из путешествия вы привезёте самые необычные! А ещё мы побываем в Тадж-Махале на рассвете, погуляем в парке, где часто снимают болливудские фильмы, и увидим будто парящий над водой Джал-Махал.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$725
Описание
Организационные детали
Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Дели — третьего по величине города в мире! После заселения у вас будет время на отдых.
Экскурсия по Дели
Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди.
Погуляем по району Чандни Чоук, у которого есть второе романтичное название — «улица лунного света». В старину здесь проходил канал, в котором ночью отражалась луна. Сегодня в Чандни Чоук располагается множество магазинов, где можно найти, кажется, абсолютно всё.
Побываем в прачечной Дхоби Гхат, где до сих пор стирают вручную, как и сотни лет назад. Полюбуемся мемориальным комплексом Махатмы Ганди, Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.
Посетим храм Лакшми-Нараян, минарет Кутуб Минар и увидим знаменитую нержавеющую колонну.
Ночевать будем в Дели.
Храм Лотоса, переезд в Джайпур и танцевальное шоу
Утром побываем у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи. Переедем в город Джайпур. Расстояние от Дели — 275 км. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.
Вечером насладимся не только вкусным ужином, но и ярким танцевальным шоу.
Фестиваль Холи начинается! В первый день жители разводят на улицах костры для сожжения злой силы, чтобы добро восторжествовало над злом!
Фестиваль Холи
Сегодня вас ждёт самый яркий день путешествия — сольёмся с толпой местных жителей и будем праздновать долгожданный приход весны, осыпая друг друга цветными порошками и поливая раскрашенной водой. Порошки здесь состоят из лечебных трав (ним, кмкум, халди, билва), а подобные ритуалы советуют проводить лекари Аюрведы, чтобы укрепить организм.
Форт Амбер, «Канак Гарден» и дворцы Джайпура
Начнём экскурсию по Джайпуру с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.
Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.
Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, дворец ветров Хава-Махал, отделанный белым мрамором храм Лакшми-Нараян. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.
Устроим шопинг по текстильным и ювелирным магазинам в поисках необычных сувениров.
Храмовый комплекс Галта и колодец Чанд Баори
Побываем в храмовом комплексе Галта, который облюбовали мартышки. Обезьяны дружелюбные, их можно покормить с рук!
Дальше отправимся в Абханери. Расстояние — 90 км. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров. Переедем в Агру и заселимся в отель. Расстояние — 160 км.
Тадж-Махал, Бэби-Тадж и гробница Акбара Великого в Сикандре
К Тадж-Махалу отправимся на рассвете, чтобы увидеть одно их самых известных сооружений в мире до наплыва посетителей. Сфотографируемся на фоне дворца и познакомимся с историей великой любви, а затем побываем в Красном форте.
Ещё посетим Бэби-Тадж и гробницу Акбара Великого в Сикандре. Вечером по желанию можем пойти на театрализованное представление, которое рассказывает о создании архитектурного шедевра Тадж-Махала.
Возвращение в Дели и отъезд
Вернёмся в Дели. Проехать предстоит 200 км. Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам. Снаружи сооружение отделано розовым камнем, что символизирует любовь к Богу, а внутренняя отделка белоснежным мрамором — абсолютную чистоту и мир.
Затем — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение в отель с 12:00Завершение: Аэропорт Дели, после 23:30 или на следующий день
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.