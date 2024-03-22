Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди.

Погуляем по району Чандни Чоук, у которого есть второе романтичное название — «улица лунного света». В старину здесь проходил канал, в котором ночью отражалась луна. Сегодня в Чандни Чоук располагается множество магазинов, где можно найти, кажется, абсолютно всё.

Побываем в прачечной Дхоби Гхат, где до сих пор стирают вручную, как и сотни лет назад. Полюбуемся мемориальным комплексом Махатмы Ганди, Воротами Индии, зданием Парламента и Президентским дворцом.

Посетим храм Лакшми-Нараян, минарет Кутуб Минар и увидим знаменитую нержавеющую колонну.

Ночевать будем в Дели.