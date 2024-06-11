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1 чел. По популярности 🚗 На машине Авторский тур 9 дней Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време... «Вы побываете в храме Кхаджурахо и рассмотрите изящную эротическую резьбу на фасадах святынь, а в феврале-марте застанете танцевальный фестиваль» $ 999 за человека 🐫 На верблюдах Авторский тур 13 дней Разноцветный Раджастан: в Индию на праздники Дивали и Холи Ощутить атмосферу фестиваля огней, покататься на верблюдах и поучаствовать в пудже Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом аэрофлота и п... «*Весной в Индии проводится Фестиваль красок — Холи» $ 1 420 за человека 🚗 На машине Авторский тур 8 дней Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ... «Сегодня вас ждёт самый яркий день путешествия — сольёмся с толпой местных жителей и будем праздновать долгожданный приход весны, осыпая друг друга цветными порошками и поливая раскрашенной водой» $ 725 за человека Все туры Дели

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Весенние»

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