1 чел.
По популярности
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
«Вы побываете в храме Кхаджурахо и рассмотрите изящную эротическую резьбу на фасадах святынь, а в феврале-марте застанете танцевальный фестиваль»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$999 за человека
Авторский тур
13 дней
Разноцветный Раджастан: в Индию на праздники Дивали и Холи
Ощутить атмосферу фестиваля огней, покататься на верблюдах и поучаствовать в пудже
Начало: Аэропорт Дели (если вы летите рейсом аэрофлота и п...
«*Весной в Индии проводится Фестиваль красок — Холи»
24 окт в 10:00
5 мар в 10:00
$1 420 за человека
Авторский тур
8 дней
Встречаем весну на фестивале Холи с экскурсиями по Дели, Агре и Джайпуру
Принять участие в ярком празднике, увидеть «розовый город» и насладиться национальным шоу
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости. Заселение ...
«Сегодня вас ждёт самый яркий день путешествия — сольёмся с толпой местных жителей и будем праздновать долгожданный приход весны, осыпая друг друга цветными порошками и поливая раскрашенной водой»
10 мар в 08:00
$725 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Весенние»
Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 725 до 1 420.
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Весенние», цены от $725. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август