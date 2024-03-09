Йога-тур в Индию

Индивидуальный тур в Дели
Приглашаем вас в йогическое паломничество в Индию — на родину просветления.

Наш тур представляет собой духовное путешествие, в котором вы познакомитесь с древними практиками и ощутите преобразующую силу йоги. Также вы увидите главные достопримечательности Дели, Агры, Джайпура и Варанаси.
Йога-тур в Индию
Йога-тур в Индию
Йога-тур в Индию
Ближайшие даты:
9
мар
10
мар
11
мар
12
мар
13
мар
14
мар
15
мар
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур без проживания в отелеот $609
Тур «все включено» с 3-звездочными отелямиот $899
Тур «все включено» с 4-звездочными отелямиот $999
Тур «все включено» с 5-звездочными отелямиот $1 299
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Старый и Нью-Дели
  • Агра
  • Джайпур
  • Варанаси

Описание

Погрузитесь глубоко в океан йогической мудрости в нашем йога-туре в Индию. От медитаций на восходе солнца до мистических посещений храмов — пусть древние традиции приведут вас в состояние глубокого блаженства.

Что вас ждет

Наш тур охватит четыре города Индии. Сначала нас ждет увлекательное путешествие по Золотому треугольнику — вы оцените великолепие Тадж-Махала, увидите форты и дворцы Джайпура, прогуляетесь по улочкам Дели. После мы переберемся в священный город Варанаси, где мы посетим несколько храм и поприсутствуем на вечерней церемонии Аарти на реке Ганг. А последний день нашего тура начнется с поездки на лодке по реке Ганг на рассвете. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.

Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
  • Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
  • Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дели

ИндивидуальныеНеобычныеМногодневные туры

Похожие туры из Дели

Индийский текстильный тур
Авторский тур
11 дней
Индийский текстильный тур
Нью-Дели
9 мар
10 мар
11 мар
12 мар
от $2 405 за человека
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
12 мар
19 мар
26 мар
2 апр
$999 за всё до 20 чел.
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Путешествие по Индии: Дели, Агра, Джайпур и танцы за 4 дня
Погрузитесь в мир индийской культуры с туром, объединяющим древние храмы, величественный Тадж-Махал и живописный Джайпур
Аэропорт Дели, время по договорённости
10 мар
11 мар
12 мар
13 мар
$435 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дели. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам