Приглашаем вас в йогическое паломничество в Индию — на родину просветления.
Наш тур представляет собой духовное путешествие, в котором вы познакомитесь с древними практиками и ощутите преобразующую силу йоги. Также вы увидите главные достопримечательности Дели, Агры, Джайпура и Варанаси.
Наш тур представляет собой духовное путешествие, в котором вы познакомитесь с древними практиками и ощутите преобразующую силу йоги. Также вы увидите главные достопримечательности Дели, Агры, Джайпура и Варанаси.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур без проживания в отеле
|от $609
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $899
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $999
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $1 299
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
- Варанаси
Описание
Погрузитесь глубоко в океан йогической мудрости в нашем йога-туре в Индию. От медитаций на восходе солнца до мистических посещений храмов — пусть древние традиции приведут вас в состояние глубокого блаженства.
Что вас ждет
Наш тур охватит четыре города Индии. Сначала нас ждет увлекательное путешествие по Золотому треугольнику — вы оцените великолепие Тадж-Махала, увидите форты и дворцы Джайпура, прогуляетесь по улочкам Дели. После мы переберемся в священный город Варанаси, где мы посетим несколько храм и поприсутствуем на вечерней церемонии Аарти на реке Ганг. А последний день нашего тура начнется с поездки на лодке по реке Ганг на рассвете. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Нью-Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресеньеЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией.
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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