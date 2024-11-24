Необычные туры по Дели

Найдено 11 туров в категории «Необычные» в Дели на русском языке, цены от $469. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Золотой треугольник с экзотическим туром по Керале
15 дней
Золотой треугольник с экзотическим туром по Керале
Начало: Нью-Дели
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $1 399 за человека
Тур по Золотому треугольнику с эротическим храмом
9 дней
Тур по Золотому треугольнику с эротическим храмом
Начало: Нью-Дели
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $1 699 за человека
От Таджа до Джодхпура: 7-дневное индийское приключение
7 дней
От Таджа до Джодхпура: 7-дневное индийское приключение
Начало: Нью-Дели
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $710 за человека
Золотое трио Индии и волшебство Удайпура
7 дней
Золотое трио Индии и волшебство Удайпура
Начало: Нью-Дели
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $679 за человека
Йога-тур в Индию
8 дней
Йога-тур в Индию
Начало: Нью-Дели
Расписание: Понедельник вторник среда Четверг Пятница Суббота воскресенье
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $1 399 за человека
Ночной тур в Тадж-Махал в полнолуние из Дели (все включено)
2 дня
Ночной тур в Тадж-Махал в полнолуние из Дели (все включено)
Начало: Нью-Дели
24 ноя в 07:00
25 ноя в 07:00
от $469 за человека
Золотой треугольник Индии за 6 дней с кулинарным мастер-классом
6 дней
Золотой треугольник Индии за 6 дней с кулинарным мастер-классом
Начало: Нью-Дели
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $609 за человека
Индийский текстильный тур
11 дней
Индийский текстильный тур
Начало: Нью-Дели
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $2 405 за человека
Тадж-Махал и сафари на тигров
9 дней
Тадж-Махал и сафари на тигров
Начало: Нью-Дели
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $1 299 за человека
Путешествие в сердце Индии: 7-дневный побег из Золотого треугольника
7 дней
Путешествие в сердце Индии: 7-дневный побег из Золотого треугольника
Начало: Дели, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:00
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $699 за человека
Великолепие Индии: 5-дневное блаженство Золотого треугольника
5 дней
Великолепие Индии: 5-дневное блаженство Золотого треугольника
Начало: Нью-Дели
24 ноя в 06:00
25 ноя в 06:00
от $521 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Необычные»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Золотой треугольник с экзотическим туром по Керале
  2. Тур по Золотому треугольнику с эротическим храмом
  3. От Таджа до Джодхпура: 7-дневное индийское приключение
  4. Золотое трио Индии и волшебство Удайпура
  5. Йога-тур в Индию
Какие места ещё посмотреть в Дели
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Тадж-Махал
  2. Храм Лотоса
  3. Президентский дворец
  4. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в ноябре 2024
Сейчас в Дели в категории "Необычные" можно забронировать 11 авторских туров от 469 до 2 405.
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 11 туров на 2024 год по теме «Необычные», цены от $469. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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