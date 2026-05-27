4Н/5Д тур по Золотому треугольнику

Описание тура

4N/5D Тур по Золотому треугольнику — это невероятный туристический пакет. В этом пакете вы сможете посетить три королевских города Индии, включая Дели, Агру и Джайпур. Все три богатых города известны своей богатой культурой и традициями. В рамках тура 4N/5D «Золотой треугольник» вы сначала посетите национальную столицу Индии — Нью-Дели. Посетив очарование Нью-Дели, вы переедете в следующий пункт назначения — Агру (город любви). Здесь, в Агре, вы познакомитесь с чудесными памятниками архитектуры Великих Моголов. После Агры вы отправитесь в Джайпур, где сможете познакомиться с богатой и традиционной культурой Раджпут-Ана. Отправляясь в тур по Индии по Золотому треугольнику, вы сможете насладиться культурой, языком, традициями и образом жизни жителей каждого региона, хотя они и находятся недалеко друг от друга

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в аэрот Дели:

Наш представитель встретит вас в своем апарроту Дели и ответит вам в город, где вы ждете теплый традиционный прием. После путешествия вы можете установить, поэтому вы можете немного подождать в своем гостиничном номере. Дели на две части: Старые Дели и Ной-Дели. Сегда вы познакомились с достоинствами Старого Дельта, а именно: Красной форт, Жакья-Демид, Чантичоук и старынок Дели. Вечером наделитесь покупками на рынках Старого Дели и поучинайте в любом традиционном ресторане. После ужины — ночь в городе.

2 день

Дели-Агра (230 км):

Утром после залога вы отправите в поисках знаменитых достоинств Нью-Дели, где посетят Растрати Бахан, Ворота Индии, гробницу Хмаюна, динар, Храм Лотова и многие другие тулые места.

После знакомства со столицей Индией вы отправитесь в Агру (Город любви). При этом вы можете показывать по дорогам в городе. По приему, зарегистировавшаяся в орте, вы откорректируйте в слове, где остановите неизвестные места, такие как форт Агра, гробница Имад-Уд-Дауды (известная как Баби-Тадж), а также величество наделитесь графами на на рынках и наделитесь уличной едой. После ужина — ночь в овце.

3 день

Агра - Джайпур (245 км):

Утром третьего дня вы посетите всемирно известный Тадж-Махал (одно из чудец света). Во второй половине дня наделитесь поддержкой, а заправьте в другой год Жадыр — рожанский мир Ран. По приёму в Гайре зарегистритесь в озеленице и вежитесь. Вечером вы можете посетить Хамахал и гордый дворец. Познакомьтесь с родными танками Растяни и Ужины (по дереву). После того, как вы остановитесь на ночь

4 день

Достоприметность Ямайпура:

После залога вы получите форт Амер, где прокатитесь на словах в гору к крепостному валам форта Амбор. После форта Амбер посетите форт Гейгарх, где вы увидите самый большой (пучка на кошках). Во второй половине дня наделитесь поддержкой, а заходите знакомство с трудом Гайпур. Из других туристических достоинств вы посетите Горький дворец, Альбът-Холл, астрономическую обсерваторию. Вечером наделяйтесь бипками на рынках Ямайка и шопинком для своего места. Тем не менее, наделитесь ужином в материальном мире Чоки Дхани. После ужины — ночь в олене

5 день

Хайпур - Дели (280 км):

На этом ваш тур подходит к концу. Сегодя после затрака вы вернетесь в Дели, чтобы

сесть на рейс в пункт назначения или обратится домой

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 4N в двухместном номере (если выбран вариант "все включено" из тарифа уровня "все включено")
  • Ежедневный завтрак «шведский стол»
  • Трансфер из аэропорта на эксклюзивном автомобиле с кондиционером с шофером
  • Помощь при прибытии и отъезде
  • Частный англоговорящий гид
  • Прогулка на конной повозке в Таджмахале
  • Прогулка на слонах в форте Амбер в Джайпуре
  • Все экскурсии и трансфер на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным шофером
  • Налог на дорожные сборы, парковка, расходы на водителя
  • Бутылка минеральной воды доступна в автомобиле
  • Все другие применимые налоги
Что не входит в цену
  • Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса, повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийными бедствиями
  • Расходы личного характера, такие как услуги прачечной, телефонные звонки, безалкогольные и алкогольные напитки, питание, чаевые, чаевые и т. д
  • Входные билеты на монумент
  • Плата за фотосъемку на памятниках
  • Все, что не указано выше в разделе «Включения»
  • Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Пожелания к путешественнику
  1. Тадж-Махал закрыт в пятницу
  2. Индивидуальный эксклюзивный тур — это частный тур/мероприятие. Только вы или ваша группа можете принять участие
  3. предъявить действительное удостоверение личности с фотографией
  4. Обратите внимание: ночной тур в полнолуние доступен пять дней в месяц (за два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами полнолуния.)
Визы
Требуется получение визы - 45 долларов (ее можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн-визу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Абхинав
Абхинав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Намасте из прекрасной невероятной Индии!!! Я Абхинав из города любви Агры, известного на весь мир благодаря Тадж-Махалу -"семи чудесам света". С детства я общался с большим количеством иностранных туристов, поэтому я
решил, почему бы не сделать туризм своей профессией. Я получил степень бакалавра в области управления туризмом и аспиранта в области управления туризмом в Университете Дживаджи, Гвалиор, Индия. Немного информации о наших турах: Мы предлагаем 2 категории турпакетов: 1. ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРПАКЕТЫ. 2. МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРПАКЕТЫ. Эти туры основаны на различных темах, таких как: природа, культура, история, наследие, искусство и ремесла/текстиль, дикая природа, духовность, йога и омоложение, приключения (треккинг, рафтинг, джип-сафари), экспедиции по бездорожью и многое другое. Мы также разрабатываем индивидуальные маршруты на заказ в соответствии с потребностями путешественников…

