Описание тура
4N/5D Тур по Золотому треугольнику — это невероятный туристический пакет. В этом пакете вы сможете посетить три королевских города Индии, включая Дели, Агру и Джайпур. Все три богатых города известны своей богатой культурой и традициями. В рамках тура 4N/5D «Золотой треугольник» вы сначала посетите национальную столицу Индии — Нью-Дели. Посетив очарование Нью-Дели, вы переедете в следующий пункт назначения — Агру (город любви). Здесь, в Агре, вы познакомитесь с чудесными памятниками архитектуры Великих Моголов. После Агры вы отправитесь в Джайпур, где сможете познакомиться с богатой и традиционной культурой Раджпут-Ана. Отправляясь в тур по Индии по Золотому треугольнику, вы сможете насладиться культурой, языком, традициями и образом жизни жителей каждого региона, хотя они и находятся недалеко друг от друга.
Программа тура по дням
Прибытие в аэрот Дели:
Наш представитель встретит вас в своем апарроту Дели и ответит вам в город, где вы ждете теплый традиционный прием. После путешествия вы можете установить, поэтому вы можете немного подождать в своем гостиничном номере. Дели на две части: Старые Дели и Ной-Дели. Сегда вы познакомились с достоинствами Старого Дельта, а именно: Красной форт, Жакья-Демид, Чантичоук и старынок Дели. Вечером наделитесь покупками на рынках Старого Дели и поучинайте в любом традиционном ресторане. После ужины — ночь в городе.
Дели-Агра (230 км):
Утром после залога вы отправите в поисках знаменитых достоинств Нью-Дели, где посетят Растрати Бахан, Ворота Индии, гробницу Хмаюна, динар, Храм Лотова и многие другие тулые места.
После знакомства со столицей Индией вы отправитесь в Агру (Город любви). При этом вы можете показывать по дорогам в городе. По приему, зарегистировавшаяся в орте, вы откорректируйте в слове, где остановите неизвестные места, такие как форт Агра, гробница Имад-Уд-Дауды (известная как Баби-Тадж), а также величество наделитесь графами на на рынках и наделитесь уличной едой. После ужина — ночь в овце.
Агра - Джайпур (245 км):
Утром третьего дня вы посетите всемирно известный Тадж-Махал (одно из чудец света). Во второй половине дня наделитесь поддержкой, а заправьте в другой год Жадыр — рожанский мир Ран. По приёму в Гайре зарегистритесь в озеленице и вежитесь. Вечером вы можете посетить Хамахал и гордый дворец. Познакомьтесь с родными танками Растяни и Ужины (по дереву). После того, как вы остановитесь на ночь
Достоприметность Ямайпура:
После залога вы получите форт Амер, где прокатитесь на словах в гору к крепостному валам форта Амбор. После форта Амбер посетите форт Гейгарх, где вы увидите самый большой (пучка на кошках). Во второй половине дня наделитесь поддержкой, а заходите знакомство с трудом Гайпур. Из других туристических достоинств вы посетите Горький дворец, Альбът-Холл, астрономическую обсерваторию. Вечером наделяйтесь бипками на рынках Ямайка и шопинком для своего места. Тем не менее, наделитесь ужином в материальном мире Чоки Дхани. После ужины — ночь в олене
Хайпур - Дели (280 км):
На этом ваш тур подходит к концу. Сегодя после затрака вы вернетесь в Дели, чтобысесть на рейс в пункт назначения или обратится домой
Что включено
- Проживание 4N в двухместном номере (если выбран вариант "все включено" из тарифа уровня "все включено")
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер из аэропорта на эксклюзивном автомобиле с кондиционером с шофером
- Помощь при прибытии и отъезде
- Частный англоговорящий гид
- Прогулка на конной повозке в Таджмахале
- Прогулка на слонах в форте Амбер в Джайпуре
- Все экскурсии и трансфер на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным шофером
- Налог на дорожные сборы, парковка, расходы на водителя
- Бутылка минеральной воды доступна в автомобиле
- Все другие применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса, повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийными бедствиями
- Расходы личного характера, такие как услуги прачечной, телефонные звонки, безалкогольные и алкогольные напитки, питание, чаевые, чаевые и т. д
- Входные билеты на монумент
- Плата за фотосъемку на памятниках
- Все, что не указано выше в разделе «Включения»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Пожелания к путешественнику
- Тадж-Махал закрыт в пятницу .
- Индивидуальный эксклюзивный тур — это частный тур/мероприятие. Только вы или ваша группа можете принять участие . Для регистрации в памятнике при себе необходимо
- предъявить действительное удостоверение личности с фотографией .
- Обратите внимание: ночной тур в полнолуние доступен пять дней в месяц (за два дня до полнолуния, в ночь полнолуния и два дня после полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами полнолуния.)