Описание тура
6N/7D Тур по Золотому треугольнику — это невероятный туристический пакет. В этом пакете вы сможете посетить три королевских города Индии, включая Дели, Агру и Джайпур. Все три богатых города известны своей богатой культурой и традициями. В рамках тура 6N/7D «Золотой треугольник» вы сначала посетите национальную столицу Индии — Нью-Дели. Посетив очарование Нью-Дели, вы переедете в следующий пункт назначения — Агру (город любви). Здесь, в Агре, вы познакомитесь с чудесными памятниками архитектуры Великих Моголов. После Агры вы отправитесь в Джайпур, где сможете познакомиться с богатой и традиционной культурой Раджпут-Ана. Во время путешествия по Индии по Золотому треугольнику вы сможете насладиться различными культурами, языками, традициями и образом жизни жителей каждого региона, хотя они и находятся недалеко друг от друга. Золотой треугольник, потому что он дает вам достаточно времени для знакомства с невероятными местами Индии.
Программа тура по дням
Прибытие в Дели:
Мы приветствуем вас в аэропорту для тура по Золотому треугольнику 6N/7D. Наш представитель отвезет вас в отель в столице Индии Нью-Дели. Заселитесь в отель, освежитесь и отдохните в отеле, прежде чем продолжить тур. Вечером посетите рынки Дели или посетите программу Light and Sound Show в Красном форте. После этого насладитесь ужином в любом известном ресторане города с ночевкой в отеле.
Достопримечательности Дели:
Утром после завтрака начнется экскурсия, наш представитель проведет вас по городу Дели. Дели можно разделить на две части: одну — Старый Дели, а другую — Нью-Дели. В старом Дели вы можете посетить Красный форт (величественная архитектура из красного камня), мечеть Джама Масджид, Чанди Чоук и знаменитый старый рынок Дели. На другом конце Дели, называемом Нью-Дели, вы можете посетить Ворота Индии, храм Лакшми Нараян, гробницу Хумаюна, минар Кутуб, храм Акшардхам и Национальную художественную галерею. Вечером осмотрите знаменитые рынки Дели, насладитесь ужином и ночевкойв отеле.
Дели - Агра (230 км):
Сегодня утром насладитесь завтраком, после чего вас отвезут в Агру. Город Агра также известен под названием «город мраморов». По прибытии в Агру зарегистрируйтесь в отеле, а затем отправляйтесь исследовать Матехтаб-Баг. После этого насладитесь обедом и посетите гробницу Итмад-уд-Даулы (известную как Бэби Тадж). Позже насладитесь покупками, а затем поужинайте в ресторане Mughali. После ужина ночь в отеле.
Достопримечательности Агры:
Четвертый день вашего тура по Золотому треугольнику 6N/7D вы посетите всемирно известный Тадж-Махал. После завтрака посетите Тадж-Махал, великий памятник любви, который король Шах Джахан построил для своей любимой жены Мумтадж-Махал. После этого вы посетите другие достопримечательности города, включая форт Агры, мраморные фабрики и многое другое. Вечером вы сможете посетить местные рынки Агры и купить замечательные сувениры для своей семьи и друзей. Позже насладитесь ужином и ночевкой в отеле.
Агра - Джайпур (245 км):
Сегодня, на пятый день тура по Золотому треугольнику после завтрака, наш представитель отвезет вас в город Джайпур. По пути в Розовый город вы посетите Фатехпур-Сикри. По прибытии в Джайпур зарегистрируйтесь в отеле и освежитесь или отдохните. Вечером вы можете насладиться шопингом, где вам понравится покупать широкий ассортимент изделий ручной работы. Кроме того, насладитесь ужином в одном из лучших ресторанов города, где вы сможете отведать великолепный вкус раджпут-аны. После ужина ночь в отеле.
Достопримечательности Джайпура:
Шестой день тура по Золотому треугольнику 6N/7D После завтрака вы посетите форт Амбер, где сможете покататься на слонах. После этого посетите форт Джайгарх, где вы увидите самую большую пушку на колесах. Во второй половине дня насладитесь обедом. Во второй половине дня посетите Хава-Махал, Городской дворец, музей Альберт-Холл, астрономическую обсерваторию (Джантар-Мантар) и другие известные достопримечательности города. Вечером посетите дворец Джал-Махал. Вы можете насладиться ужином в тематическом ресторане Choki Dhani. После ужина вы сможете переночеватьв отеле.
Джайпур - Дели (280 км):
На этом ваш 6N/7D тур по Золотому треугольнику подходит к концу с нами. Сегодня утром наш представитель отправится в Санганер, город, расположенный на расстоянии 12 км от Джайпура. Город известен во всем мире своей печатью на текстильных блоках. Это место является центром ремесленной промышленности и производит тонкий текстиль ручной печати на блочных и трафаретных принтерах.
Позже мы организуем для вас поездку в Дели, чтобы сесть на рейс и обратно поздно вечером домой
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- 6N Проживание в двухместном номере с общим проживанием (при выборе варианта «все включено» из тарифа уровня Tier)
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер из аэропорта на эксклюзивном автомобиле с кондиционером с шофером
- Помощь при прибытии и отъезде
- Живой англоговорящий гид
- Прогулка на конной повозке в Таджмахале
- Прогулка на слонах в форте Амбер в Джайпуре
- Все экскурсии и трансфер на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным шофером
- Налог на дорожные сборы, парковка, расходы на водителя
- Бутылка минеральной воды доступна в автомобиле
- Все другие применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса, повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийными бедствиями
- Расходы личного характера, такие как стирка, телефонные звонки, безалкогольные и алкогольные напитки, питание, чаевые и т. д
- Входные билеты на монумент
- Плата за фотосъемку на памятниках
- Все, что не указано выше в разделе «Включения»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Пожелания к путешественнику
- Тадж-Махал закрыт в пятницу .
- Индивидуальный эксклюзивный тур — это частный тур/мероприятие. Только вы или ваша группа можете принять участие . Для регистрации в памятнике при себе необходимо
- предъявить действительное удостоверение личности с фотографией .
- Обратите внимание: ночной тур в полнолуние доступен пять дней в месяц (за два дня до полнолуния, в полнолуние и два дня после полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами полнолуния.)