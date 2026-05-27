Мои заказы

Тур «Золотой треугольник»

6 ночей/7 дней тур по Золотому треугольнику
Тур «Золотой треугольник»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур «Золотой треугольник»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур «Золотой треугольник»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

6N/7D Тур по Золотому треугольнику — это невероятный туристический пакет. В этом пакете вы сможете посетить три королевских города Индии, включая Дели, Агру и Джайпур. Все три богатых города известны своей богатой культурой и традициями. В рамках тура 6N/7D «Золотой треугольник» вы сначала посетите национальную столицу Индии — Нью-Дели. Посетив очарование Нью-Дели, вы переедете в следующий пункт назначения — Агру (город любви). Здесь, в Агре, вы познакомитесь с чудесными памятниками архитектуры Великих Моголов. После Агры вы отправитесь в Джайпур, где сможете познакомиться с богатой и традиционной культурой Раджпут-Ана. Во время путешествия по Индии по Золотому треугольнику вы сможете насладиться различными культурами, языками, традициями и образом жизни жителей каждого региона, хотя они и находятся недалеко друг от друга. Золотой треугольник, потому что он дает вам достаточно времени для знакомства с невероятными местами Индии

.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дели:

Мы приветствуем вас в аэропорту для тура по Золотому треугольнику 6N/7D. Наш представитель отвезет вас в отель в столице Индии Нью-Дели. Заселитесь в отель, освежитесь и отдохните в отеле, прежде чем продолжить тур. Вечером посетите рынки Дели или посетите программу Light and Sound Show в Красном форте. После этого насладитесь ужином в любом известном ресторане города с ночевкой в отеле.

Прибытие в Дели:
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Достопримечательности Дели:

Утром после завтрака начнется экскурсия, наш представитель проведет вас по городу Дели. Дели можно разделить на две части: одну — Старый Дели, а другую — Нью-Дели. В старом Дели вы можете посетить Красный форт (величественная архитектура из красного камня), мечеть Джама Масджид, Чанди Чоук и знаменитый старый рынок Дели. На другом конце Дели, называемом Нью-Дели, вы можете посетить Ворота Индии, храм Лакшми Нараян, гробницу Хумаюна, минар Кутуб, храм Акшардхам и Национальную художественную галерею. Вечером осмотрите знаменитые рынки Дели, насладитесь ужином и ночевкой

в отеле.
Достопримечательности Дели:
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Дели - Агра (230 км):

Сегодня утром насладитесь завтраком, после чего вас отвезут в Агру. Город Агра также известен под названием «город мраморов». По прибытии в Агру зарегистрируйтесь в отеле, а затем отправляйтесь исследовать Матехтаб-Баг. После этого насладитесь обедом и посетите гробницу Итмад-уд-Даулы (известную как Бэби Тадж). Позже насладитесь покупками, а затем поужинайте в ресторане Mughali. После ужина ночь в отеле.

Дели - Агра (230 км):
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Достопримечательности Агры:

Четвертый день вашего тура по Золотому треугольнику 6N/7D вы посетите всемирно известный Тадж-Махал. После завтрака посетите Тадж-Махал, великий памятник любви, который король Шах Джахан построил для своей любимой жены Мумтадж-Махал. После этого вы посетите другие достопримечательности города, включая форт Агры, мраморные фабрики и многое другое. Вечером вы сможете посетить местные рынки Агры и купить замечательные сувениры для своей семьи и друзей. Позже насладитесь ужином и ночевкой в отеле.

Достопримечательности Агры:Достопримечательности Агры:
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Агра - Джайпур (245 км):

Сегодня, на пятый день тура по Золотому треугольнику после завтрака, наш представитель отвезет вас в город Джайпур. По пути в Розовый город вы посетите Фатехпур-Сикри. По прибытии в Джайпур зарегистрируйтесь в отеле и освежитесь или отдохните. Вечером вы можете насладиться шопингом, где вам понравится покупать широкий ассортимент изделий ручной работы. Кроме того, насладитесь ужином в одном из лучших ресторанов города, где вы сможете отведать великолепный вкус раджпут-аны. После ужина ночь в отеле

.
6 день

Достопримечательности Джайпура:

Шестой день тура по Золотому треугольнику 6N/7D После завтрака вы посетите форт Амбер, где сможете покататься на слонах. После этого посетите форт Джайгарх, где вы увидите самую большую пушку на колесах. Во второй половине дня насладитесь обедом. Во второй половине дня посетите Хава-Махал, Городской дворец, музей Альберт-Холл, астрономическую обсерваторию (Джантар-Мантар) и другие известные достопримечательности города. Вечером посетите дворец Джал-Махал. Вы можете насладиться ужином в тематическом ресторане Choki Dhani. После ужина вы сможете переночевать

в отеле.
Достопримечательности Джайпура:
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Джайпур - Дели (280 км):

На этом ваш 6N/7D тур по Золотому треугольнику подходит к концу с нами. Сегодня утром наш представитель отправится в Санганер, город, расположенный на расстоянии 12 км от Джайпура. Город известен во всем мире своей печатью на текстильных блоках. Это место является центром ремесленной промышленности и производит тонкий текстиль ручной печати на блочных и трафаретных принтерах.
Позже мы организуем для вас поездку в Дели, чтобы сесть на рейс и обратно поздно вечером домой

.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 6N Проживание в двухместном номере с общим проживанием (при выборе варианта «все включено» из тарифа уровня Tier)
  • Ежедневный завтрак «шведский стол»
  • Трансфер из аэропорта на эксклюзивном автомобиле с кондиционером с шофером
  • Помощь при прибытии и отъезде
  • Живой англоговорящий гид
  • Прогулка на конной повозке в Таджмахале
  • Прогулка на слонах в форте Амбер в Джайпуре
  • Все экскурсии и трансфер на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным шофером
  • Налог на дорожные сборы, парковка, расходы на водителя
  • Бутылка минеральной воды доступна в автомобиле
  • Все другие применимые налоги
Что не входит в цену
  • Любые расходы, связанные с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса, повышение стоимости проезда или по любой другой аналогичной причине или стихийными бедствиями
  • Расходы личного характера, такие как стирка, телефонные звонки, безалкогольные и алкогольные напитки, питание, чаевые и т. д
  • Входные билеты на монумент
  • Плата за фотосъемку на памятниках
  • Все, что не указано выше в разделе «Включения»
  • Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Пожелания к путешественнику
  1. Тадж-Махал закрыт в пятницу
    2. .
  2. Индивидуальный эксклюзивный тур — это частный тур/мероприятие. Только вы или ваша группа можете принять участие
    3. . Для регистрации в памятнике при себе необходимо
  3. предъявить действительное удостоверение личности с фотографией
    4. .
  4. Обратите внимание: ночной тур в полнолуние доступен пять дней в месяц (за два дня до полнолуния, в полнолуние и два дня после полнолуния). Пожалуйста, бронируйте тур в соответствии с датами полнолуния.)
Визы
Требуется получение визы - 45 долларов (ее можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн-визу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Абхинав
Абхинав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Намасте из прекрасной невероятной Индии!!! Я Абхинав из города любви Агры, известного на весь мир благодаря Тадж-Махалу -"семи чудесам света". С детства я общался с большим количеством иностранных туристов, поэтому я
читать дальшеуменьшить

решил, почему бы не сделать туризм своей профессией. Я получил степень бакалавра в области управления туризмом и аспиранта в области управления туризмом в Университете Дживаджи, Гвалиор, Индия. Немного информации о наших турах: Мы предлагаем 2 категории турпакетов: 1. ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРПАКЕТЫ. 2. МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРПАКЕТЫ. Эти туры основаны на различных темах, таких как: природа, культура, история, наследие, искусство и ремесла/текстиль, дикая природа, духовность, йога и омоложение, приключения (треккинг, рафтинг, джип-сафари), экспедиции по бездорожью и многое другое. Мы также разрабатываем индивидуальные маршруты на заказ в соответствии с потребностями путешественников…

Тур входит в следующие категории Дели

Похожие туры на «Тур «Золотой треугольник»»

Дели, Агра и Джайпур: индивидуальный тур по Золотому треугольнику и «секретным» местам
На машине
5 дней
1 отзыв
Дели, Агра и Джайпур: индивидуальный тур по Золотому треугольнику и «секретным» местам
Увидеть главное в трёх городах, побывать в редких локациях и послушать увлекательные истории
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$850 за всё до 2 чел.
Золотой треугольник Индии: Дели, Агра и Джайпур
4 дня
-
20%
18 отзывов
Золотой треугольник Индии: Дели, Агра и Джайпур
Начало: Дели, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:00
$399.20$499 за человека
Персональный комфорт-тур в Индию: города Золотого треугольника и поездка в Пушкар
На машине
7 дней
-
10%
Персональный комфорт-тур в Индию: города Золотого треугольника и поездка в Пушкар
Увидеть Тадж-Махал, погулять по розовому Джайпуру и заглянуть в Храм обезьян
Начало: Аэропорт Дели, 5:00 или по договорённости
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$784$871 за человека
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
На машине
9 дней
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$910 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели
-5%
54 501 ₽
от 51 761 ₽ за человека