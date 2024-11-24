Погрузитесь в величие Золотого треугольника, а после расслабьтесь в спокойных заводях Кералы.
Наш уникальный тур позволит вам почувствовать идеальную гармонию древних сокровищ и идиллического уединения.
Вы побываете в Дели, Агре и Джайпуре, а после отправитесь исследовать города Кералы с их экзотическими пляжами и не менее прекрасными достопримечательностями.
Наш уникальный тур позволит вам почувствовать идеальную гармонию древних сокровищ и идиллического уединения.
Вы побываете в Дели, Агре и Джайпуре, а после отправитесь исследовать города Кералы с их экзотическими пляжами и не менее прекрасными достопримечательностями.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание тура
В нашем туре вы увидите все лучшее из обоих миров Индии. От знаковых достопримечательностей Золотого треугольника до спокойных заводей Кералы — это захватывающее путешествие превзойдет ваши самые смелые мечты о путешествии.
Что вас ждет
Первая половина нашего тура будет посвящена Золотому треугольнику Индии. Вы побываете в трех городах — Дели, Агре и Джайпуре и осмотрите их знаковые достопримечательности. Посетите Тадж-Махал, форты, дворцы, пройдетесь по рынкам и выберете сувениры для своих близких. После мы совершим перелет на юго-запад Индии — в штат Керала, где посетим несколько городов. Вы даже сможете пожить в плавучем доме, побывать на чайных плантациях и лучших пляжах. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.
Тадж-Махал закрыт в пятницу.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур без проживания в отеле
|от $499
|Тур «все включено» с 3-звездочными отелями
|от $599
|Тур «все включено» с 4-звездочными отелями
|от $699
|Тур «все включено» с 5-звездочными отелями
|от $899
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый и Нью-Дели
- Агра
- Джайпур
- Кочин
- Муннар
- Теккдей
- Аллеппи
- Ковалам
Что включено
- 13 ночей проживания в двухместной комнате и 1 ночь проживания в плавучем доме (при выборе билета «все включено»)
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Встреча и выезд из аэропорта на автомобиле с кондиционером и водителем
- Помощь при приезде и отъезде
- Местный англоговорящий гид в каждом городе для осмотра достопримечательностей / гид, говорящий на иностранном языке, если необходимо (цена будет отличаться) и англоговорящий водитель только в Керале, без гида в Керале
- Поездка на конной повозке в Тадж-Махале
- Поездка на джипе к форту Амбер в Джайпуре
- Все экскурсии и трансфер на автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Плата за проезд, парковка, расходы водителя
- Бутылка минеральной воды в машине
- Все остальные применимые налоги
Что не входит в цену
- Любые расходы, связанные с неудачными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствием
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и т.д.
- Входные билеты в достопримечательности
- Плата за фото у достопримечательностей
- Внутренний рейс из Джайпура в Кочин
- Все, что не упомянуто выше в разделе «Что включено»
- Доплата, действующая в период Нового года/Рождества
Место начала и завершения?
Нью-Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для регистрации памятника необходимо иметь при себе действительное удостоверение личности с фотографией
- Для получения электронной визы подайте заявку по этой ссылке: https://indianvisaonline gov. in/evisa/tvoa. html
- Тадж-Махал закрыт в пятницу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
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