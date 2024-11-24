В нашем туре вы увидите все лучшее из обоих миров Индии. От знаковых достопримечательностей Золотого треугольника до спокойных заводей Кералы — это захватывающее путешествие превзойдет ваши самые смелые мечты о путешествии.

Что вас ждет

Первая половина нашего тура будет посвящена Золотому треугольнику Индии. Вы побываете в трех городах — Дели, Агре и Джайпуре и осмотрите их знаковые достопримечательности. Посетите Тадж-Махал, форты, дворцы, пройдетесь по рынкам и выберете сувениры для своих близких. После мы совершим перелет на юго-запад Индии — в штат Керала, где посетим несколько городов. Вы даже сможете пожить в плавучем доме, побывать на чайных плантациях и лучших пляжах. Важно знать• Возьмите с собой действительное удостоверение личности с фотографией.

Тадж-Махал закрыт в пятницу.