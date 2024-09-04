Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете и день с кочевыми племенами

Поучаствовать в буддийском обряде, пожить с кочевниками и пройти на верблюдах по пустыне
Отправляемся высоко-высоко в горы, чтобы встречать неповторимые рассветы и провожать лучшие закаты с видом на восьмитысячники.

Нас ждёт насыщенная программа: проникнемся культурой местных и научимся пить солёный тибетский чай, побываем в
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монастырях-рекордсменах (самом большом, самом древнем и самом богатом в Ладакхе) и примем участие в пудже — обряде поклонения.

Проведём целый день с кочевыми племенами, наблюдая за их жизнью и бытом, и проведём время наедине с собой — суровая красота «Малого Тибета» настраивает на медитацию.

Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете и день с кочевыми племенами
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете и день с кочевыми племенами
Большое путешествие в Королевство Ладакх: 12 дней в Малом Тибете и день с кочевыми племенами
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Бронь места в туре осуществляется по предоплате в размере 200$ в рублях по курсу на день оплаты на счёт ИП.

Организатор оставляет за собой право поменять программу тура в зависимости от общего состояния группы.

Проживание. Будем жить в отелях, хоум-стеях и кемпингах по маршруту. Размещение в отелях 2-местное.

Питание. В программу включены завтраки в отелях, завтраки, обеды и ужины проживании в Ламаюру, арийской деревне, Хундере и Пангонге. Остальное питание за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и акклиматизация

Из Дели вам нужно перелететь в Лех — административный центр Ладакха, где вас встретят и отвезут в отель. Вы окажетесь на высоте 3500 метров, поэтому активностей в первый день не будет — будем акклиматизироваться. Лучше всего не спеша погулять по окрестностям, попробовать местную кухню и постепенно привыкнуть к высоте.

Желающие смогут посетить Ступу Шанти и местный дворец.

Прибытие и акклиматизацияПрибытие и акклиматизацияПрибытие и акклиматизацияПрибытие и акклиматизация
2 день

Монастыри Тикси и Химис-Гомпа

Рано утром отправимся в монастырь Тикси на пуджу — обряд поклонения в индуизме. Вы увидите грандиозное сооружение, которое часто сравнивают с Дворцом Потала в Лхасе. Затем посетим монастырь Химис-Гомпа, заново отстроенный в 17 веке. Вернёмся в Лех, после чего у вас будет свободное время.

Монастыри Тикси и Химис-ГомпаМонастыри Тикси и Химис-ГомпаМонастыри Тикси и Химис-ГомпаМонастыри Тикси и Химис-Гомпа
3 день

Обед в местной семье и монастырь Ламаюру

Держим курс на Луну — поедем в Ламаюру с инопланетными пейзажами. Здесь у нас уже ждёт местная семья, с которой мы приготовим обед. Насладимся традиционными блюдами и пойдём в крупнейший в регионе монастырь Ламаюру. По легенде, святыню возвели на месте озера. В его главном молитвенном зале находится пещера, где учёный Наропа медитировал в 11 веке.

Обед в местной семье и монастырь ЛамаюруОбед в местной семье и монастырь ЛамаюруОбед в местной семье и монастырь ЛамаюруОбед в местной семье и монастырь Ламаюру
4 день

Пуджа в монастыре и деревня Дха Хану

Побываем на пудже в монастыре Ламаюру, затем позавтракаем и отправимся в уникальную арийскую деревню Дха Хану. Её жители, ведущие закрытый образ жизни, считаются потомками Александра Македонского. Покажется, будто мы вдруг оказались в другом государства: люди здесь имеют светлую кожу, исповедуют религию Бон, а женщины носят на голове украшения из искусственных цветов и серебра.

Вас будет ждать насыщенная культурная программа, чтобы глубже проникнуть в местные традиции.

Пуджа в монастыре и деревня Дха ХануПуджа в монастыре и деревня Дха ХануПуджа в монастыре и деревня Дха Хану
5 день

Деревня Алчи и монастырь Спитук

Утром поедем в Лех. По дороге заглянем в деревню Алчи. Посетим древнейший в Ладакхе монастырь 10-11 века, рассмотрим нетипичные для тибетского буддизма рисунки и статуи. В Алчи пообедаем и отправимся дальше, в монастрь Спитук. Возраст его главного святилища которого превышает 900 лет! А ещё здесь скрыты лица божеств — их открывают лишь раз в год на фестивале.

Вечером прибудем в Лех, заселимся в отель и поужинаем.

Деревня Алчи и монастырь СпитукДеревня Алчи и монастырь СпитукДеревня Алчи и монастырь СпитукДеревня Алчи и монастырь СпитукДеревня Алчи и монастырь СпитукДеревня Алчи и монастырь Спитук
6 день

Знакомство с кочевым народом чангпа

Сегодня будем знакомиться с культурой и обычаями кочевого народа чангпа. Они постоянно переезжают с одного пастбища на другое, чтобы разводить лошадей, овец и яков. Мы не просто понаблюдаем за кочевниками, а поживём рядом с ними, попробуем местную еду и узнаем, как они ведут хозяйство.

Жить будем в кемпинге рядом с племенем — спать предстоит в палатках и спальниках. Продукты привезём с собой из Леха, а готовить для нас будет повар.

Знакомство с кочевым народом чангпаЗнакомство с кочевым народом чангпаЗнакомство с кочевым народом чангпа
7 день

Долина Нубра, монастырь Дискит и катание на верблюдах в пустыне

Отправляемся в горы! Держим путь в долину Нубра через перевал Кардунг Лу. Вас ждут бескрайние просторы высокогорной пустыни, по которой прогуливаются верблюды, шумные речки, альпийские луга и песчаные дюны.

Ночевать будем в деревне Хундер.

Долина Нубра, монастырь Дискит и катание на верблюдах в пустынеДолина Нубра, монастырь Дискит и катание на верблюдах в пустынеДолина Нубра, монастырь Дискит и катание на верблюдах в пустынеДолина Нубра, монастырь Дискит и катание на верблюдах в пустыне
8 день

Деревня Такши

Побываем в Такши — деревне на границе с Пакистаном. Местные жители исповедуют ислам и ведут непохожий на остальных уклад жизни. Попасть сюда не просто — в деревню редко пускают иностранцев. Мы прогуляемся по улочкам Такши с местными и узнаем про быт и обычаи народа балти. А ещё здесь выращивают гречку, грецкие орехи и очень много абрикосов.

Полюбуемся, как закатное солнце окрасит в яркие краски неприступную вершину К2, высотой в более 8000 метров, и даже разглядим виднеющийся вдали Пакистан.

Вернёмся в кемпинг и поужинаем.

Деревня ТакшиДеревня ТакшиДеревня Такши
9 день

Деревня Хундер и по пустыне на верблюдах

Позавтракаем — и в путь. Переедем в деревню Хундер. Дорога займёт 2-3 часа. По прибытии отдохнём и пообедаем, а затем отправимся к песчаными дюнам. Здесь почувствуем себя настоящими бедуинами, прогуливаясь по пустыне на верблюдах. Удивительное зрелище: вокруг нас будут золотые пески, а за ними — скалы и горы в снежных шапках.

Ночевать будем в деревне Хундер.

Деревня Хундер и по пустыне на верблюдахДеревня Хундер и по пустыне на верблюдахДеревня Хундер и по пустыне на верблюдахДеревня Хундер и по пустыне на верблюдах
10 день

Озеро Пангог

Позавтракаем и поедем к озеру Пангог, расположенному на высоте 4200 метров. По пути посетим деревушку Тангсте, осмотрим её старинный форт и пообедаем.

Проведём время на водоёме — вы сможете прогуляться по берегу, побыть наедине с природой и сделать фотографии.

Остановимся на ночь в кемпинге у озера.

Озеро ПангогОзеро ПангогОзеро ПангогОзеро Пангог
11 день

Монастырь Хемис

Перед завтраком у вас будет время ещё раз пройтись у озера, а после еды отправимся в Лех через живописный перевал Чанг-Ла на высоте 5360 метров. Заедем в роскошный и богатый монастырь Хемис и посетим местный музей.

По приезде в Лех — отдых.

Монастырь ХемисМонастырь ХемисМонастырь ХемисМонастырь ХемисМонастырь Хемис
12 день

Отъезд

Утром — самолёт в Дели, откуда вы сможете улететь в ваш город.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях, хоум-стеях и кемпингах
  • Завтраки в отелях, 4 обеда и ужина
  • Комфортабельный трансфер по маршруту
  • Пермиты (разрешение на треккинг) на посещение заповедных зон
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Прогулка на верблюдах
  • Проживание с кочевыми племенами
  • Cопровождение организаторов и гидов на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели и обратно
  • Перелёт из Дели в Лех и обратно
  • Виза в Индию (от 25$)
  • Страховка
  • Обеды и ужины в Лех
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Лех, время встречи зависит от ваших рейсов из Дели
Завершение: Аэропорт города Лех
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхВсе турыЖивотныеНа верблюдах

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