Нас ждёт насыщенная программа: проникнемся культурой местных и научимся пить солёный тибетский чай, побываем в
Описание тура
Организационные детали
Бронь места в туре осуществляется по предоплате в размере 200$ в рублях по курсу на день оплаты на счёт ИП.
Организатор оставляет за собой право поменять программу тура в зависимости от общего состояния группы.
Проживание. Будем жить в отелях, хоум-стеях и кемпингах по маршруту. Размещение в отелях 2-местное.
Питание. В программу включены завтраки в отелях, завтраки, обеды и ужины проживании в Ламаюру, арийской деревне, Хундере и Пангонге. Остальное питание за доплату.
Программа тура по дням
Прибытие и акклиматизация
Из Дели вам нужно перелететь в Лех — административный центр Ладакха, где вас встретят и отвезут в отель. Вы окажетесь на высоте 3500 метров, поэтому активностей в первый день не будет — будем акклиматизироваться. Лучше всего не спеша погулять по окрестностям, попробовать местную кухню и постепенно привыкнуть к высоте.
Желающие смогут посетить Ступу Шанти и местный дворец.
Монастыри Тикси и Химис-Гомпа
Рано утром отправимся в монастырь Тикси на пуджу — обряд поклонения в индуизме. Вы увидите грандиозное сооружение, которое часто сравнивают с Дворцом Потала в Лхасе. Затем посетим монастырь Химис-Гомпа, заново отстроенный в 17 веке. Вернёмся в Лех, после чего у вас будет свободное время.
Обед в местной семье и монастырь Ламаюру
Держим курс на Луну — поедем в Ламаюру с инопланетными пейзажами. Здесь у нас уже ждёт местная семья, с которой мы приготовим обед. Насладимся традиционными блюдами и пойдём в крупнейший в регионе монастырь Ламаюру. По легенде, святыню возвели на месте озера. В его главном молитвенном зале находится пещера, где учёный Наропа медитировал в 11 веке.
Пуджа в монастыре и деревня Дха Хану
Побываем на пудже в монастыре Ламаюру, затем позавтракаем и отправимся в уникальную арийскую деревню Дха Хану. Её жители, ведущие закрытый образ жизни, считаются потомками Александра Македонского. Покажется, будто мы вдруг оказались в другом государства: люди здесь имеют светлую кожу, исповедуют религию Бон, а женщины носят на голове украшения из искусственных цветов и серебра.
Вас будет ждать насыщенная культурная программа, чтобы глубже проникнуть в местные традиции.
Деревня Алчи и монастырь Спитук
Утром поедем в Лех. По дороге заглянем в деревню Алчи. Посетим древнейший в Ладакхе монастырь 10-11 века, рассмотрим нетипичные для тибетского буддизма рисунки и статуи. В Алчи пообедаем и отправимся дальше, в монастрь Спитук. Возраст его главного святилища которого превышает 900 лет! А ещё здесь скрыты лица божеств — их открывают лишь раз в год на фестивале.
Вечером прибудем в Лех, заселимся в отель и поужинаем.
Знакомство с кочевым народом чангпа
Сегодня будем знакомиться с культурой и обычаями кочевого народа чангпа. Они постоянно переезжают с одного пастбища на другое, чтобы разводить лошадей, овец и яков. Мы не просто понаблюдаем за кочевниками, а поживём рядом с ними, попробуем местную еду и узнаем, как они ведут хозяйство.
Жить будем в кемпинге рядом с племенем — спать предстоит в палатках и спальниках. Продукты привезём с собой из Леха, а готовить для нас будет повар.
Долина Нубра, монастырь Дискит и катание на верблюдах в пустыне
Отправляемся в горы! Держим путь в долину Нубра через перевал Кардунг Лу. Вас ждут бескрайние просторы высокогорной пустыни, по которой прогуливаются верблюды, шумные речки, альпийские луга и песчаные дюны.
Ночевать будем в деревне Хундер.
Деревня Такши
Побываем в Такши — деревне на границе с Пакистаном. Местные жители исповедуют ислам и ведут непохожий на остальных уклад жизни. Попасть сюда не просто — в деревню редко пускают иностранцев. Мы прогуляемся по улочкам Такши с местными и узнаем про быт и обычаи народа балти. А ещё здесь выращивают гречку, грецкие орехи и очень много абрикосов.
Полюбуемся, как закатное солнце окрасит в яркие краски неприступную вершину К2, высотой в более 8000 метров, и даже разглядим виднеющийся вдали Пакистан.
Вернёмся в кемпинг и поужинаем.
Деревня Хундер и по пустыне на верблюдах
Позавтракаем — и в путь. Переедем в деревню Хундер. Дорога займёт 2-3 часа. По прибытии отдохнём и пообедаем, а затем отправимся к песчаными дюнам. Здесь почувствуем себя настоящими бедуинами, прогуливаясь по пустыне на верблюдах. Удивительное зрелище: вокруг нас будут золотые пески, а за ними — скалы и горы в снежных шапках.
Ночевать будем в деревне Хундер.
Озеро Пангог
Позавтракаем и поедем к озеру Пангог, расположенному на высоте 4200 метров. По пути посетим деревушку Тангсте, осмотрим её старинный форт и пообедаем.
Проведём время на водоёме — вы сможете прогуляться по берегу, побыть наедине с природой и сделать фотографии.
Остановимся на ночь в кемпинге у озера.
Монастырь Хемис
Перед завтраком у вас будет время ещё раз пройтись у озера, а после еды отправимся в Лех через живописный перевал Чанг-Ла на высоте 5360 метров. Заедем в роскошный и богатый монастырь Хемис и посетим местный музей.
По приезде в Лех — отдых.
Отъезд
Утром — самолёт в Дели, откуда вы сможете улететь в ваш город.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях, хоум-стеях и кемпингах
- Завтраки в отелях, 4 обеда и ужина
- Комфортабельный трансфер по маршруту
- Пермиты (разрешение на треккинг) на посещение заповедных зон
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Прогулка на верблюдах
- Проживание с кочевыми племенами
- Cопровождение организаторов и гидов на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билеты до Дели и обратно
- Перелёт из Дели в Лех и обратно
- Виза в Индию (от 25$)
- Страховка
- Обеды и ужины в Лех