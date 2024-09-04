Отправляемся высоко-высоко в горы, чтобы встречать неповторимые рассветы и провожать лучшие закаты с видом на восьмитысячники.Нас ждёт насыщенная программа: проникнемся культурой местных и научимся пить солёный тибетский чай, побываем в

монастырях-рекордсменах (самом большом, самом древнем и самом богатом в Ладакхе) и примем участие в пудже — обряде поклонения. Проведём целый день с кочевыми племенами, наблюдая за их жизнью и бытом, и проведём время наедине с собой — суровая красота «Малого Тибета» настраивает на медитацию.

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Lena Ваш представитель в Дели

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Бронь места в туре осуществляется по предоплате в размере 200$ в рублях по курсу на день оплаты на счёт ИП.

Организатор оставляет за собой право поменять программу тура в зависимости от общего состояния группы.