8 дней
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$1 099 за человека
9 дней
Индийские приключения: 3 города и нацпарк с тиграми
Отправиться в сафари на джипах и увидеть все главные достопримечательности страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$1 089 за человека
11 дней
Рукодельный тур в Индию: мастер-классы по вышивке и рисование на слонах
Насладиться болливудским шоу, прокатиться на рикше и узнать секреты индийских ремёсел
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$1 359 за человека
12 дней
Большое путешествие в Индии: от мегаполиса Дели до оазиса Удайпур
Прокатиться на лодке и на слоне, заехать в гости к племени и увидеть архитектурные богатства страны
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$1 899 за человека
15 дней
Индийский максимум: 9 городов, ярмарка верблюдов и рассвет в Тадж-Махале
Пройти на верблюдах по пустыне, побывать в «городе озёр» и увидеть старинные фрески
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$1 299 за человека
9 дней
Сокровищница Индии: Дели, Джайпур, Агра и эротический храм Кхаджурахо
Увидеть эротические скульптуры, объехать «золотой треугольник» Индии и покататься на слонах
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$999 за человека
13 дней
Карри, сари и усадьба Рериха: экспедиция по окрестностям Гималаев
Побывать в уединённых долинах и деревушках и понять, за что великий художник так любил эти горы
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
2 сен в 05:00
21 сен в 05:00
$1 145 за человека
9 дней
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
$1 723 за человека
11 дней
Влюбиться в Индию: индивидуальный тур по главным храмам, дворцам и усыпальницам шести городов
Посетить город-призрак, поторговаться на базарах и встретить рассветы у Тадж-Махала и на Ганге
Начало: Аэропорт/отель Дели, любая гостиница в Гуруграме, ...
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
$2 530 за человека
8 дней
Золотой треугольник и Рантхамбор: наследие и природа трёх штатов
Покататься на рикшах, побывать на сафари и изучить дворцы индийской аристократии
Начало: Дели, аэропорт, ночь или утро. Мы также забираем п...
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
$1 410 за человека
13 дней
Большой тур по Индии с походами: храмы, берег Ганга и вершины Гималаев
Побывать в древних святынях и пещерах, поучаствовать в ритуалах и насладиться уютом вечеров в горах
Начало: Дели, аэропорт, 3:20 ночи
4 сен в 08:00
$1 400 за человека
14 дней
К вершинам духовности: большое паломничество по индийским Гималаям
Посетить резиденцию Далай-ламы и усадьбу Рериха, увидеть Ганга Аарти и узнать прогноз астролога
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от вашего рейса
30 сен в 10:00
28 апр в 10:00
$1 350 за человека
Последние отзывы на туры
- KKristina29 апреля 2024Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси прошел на высшем уровне, начиная со встречи в аэропорту, благодаря
- ММария30 января 2024Отличный тур, считаю, самый лучший вариант для первого знакомства с Индией, чтобы получить максимум удовольствия и испытать минимум дискомфорта. Он,
- ДДарья20 января 2024Я - фанат самостоятельных поездок и изначально планировала ехать в Индию без постороннего участия, одна. Но ряд моментов, которые я
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- Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
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