Описание тура
Дели, Агра, Джайпур и Варанаси четыре символа Индии, где сплетаются история, мистика и вечная жизнь.
Этот маршрут как оживающая мандала: шумные улицы столицы, утренний свет Тадж-Махала, розовые стены дворцов Раджастхана и священные воды Ганга.
Вы почувствуете, что Индия - не просто страна, а состояние души, где каждый день наполняет сердце светом и тихим внутренним восторгом.
Программа тура по дням
Здравствуй, Индия
Прилет в Нью-Дели, встреча в аэропорту и трансфер в отель. После короткого отдыха первая встреча с Индией.
Мы отправляемся на обзорную экскурсию: увидим величественный Красный форт, самую большую мечеть Индии Джама Масджид, шумный рынок Чандни Чоук, где специи и ткани образуют калейдоскоп красок.
Проедем мимо Ворот Индии и Раштрапати Бхавана, а завершит день посещение Кутб-Минара, одного из древнейших памятников Дели.
Вечером кулинарный мастер-класс, где вы попробуете себя в приготовлении традиционного карри или масала-пури.
Впечатления дня:
Атмосфера Старого и Нового Дели
Гигантский минарет Кутб-Минар
Первый ужин в стиле Индии
Дели и Агра. Символ вечной любви
После завтрака едем в Агру город, который хранит самые романтичные символы Индии.
Посещаем Форт Агры, откуда император Шах-Джахан смотрел на возведённый им шедевр Тадж-Махал. Далее изящный мавзолей Итимад-уд-Даулы, или Мини-Тадж, созданный с утончённой персидской красотой.
После обеда прогулка по городу, заселение в отель с видом на Тадж-Махал, проведём вечер в атмосфере древнего города.
Впечатления дня:
Красный Форт Агры сердце империи Моголов
Изящный мавзолей Мини-Тадж
Закат с видом на Тадж-Махал
Рассвет у Тадж-Махала и переезд в Джайпур
Ранним утром встретим рассвет у Тадж-Махала беломраморного символа любви, который завораживает в первые лучи солнца.
После завтрака переезд в Джайпур через живописные пейзажи Раджастхана. По пути увидим повседневную жизнь индийской глубинки.
Вечером в Джайпуре прогуляемся по городу, полюбуемся храмом на воде и насладимся ужином с видом на дворец Ветров.
Впечатления дня:
Рассвет у Тадж-Махала
Дорога через индийские деревни и поля
Первое знакомство с Джайпуром городом песчаных розовых стен
Джайпур: Город розовых дворцов
После завтрака отправляемся исследовать Джайпур.
Нас ждёт грандиозный Амбер Форт, настоящий дворец на холме, где зеркальные залы отражают солнечный свет. Далее Городской дворец, Хава-Махал (Дворец Ветров) и обсерватория Джантар-Мантар, созданная для изучения движения звёзд.
После обеда перелёт в Варанаси, древнейший город Индии и духовный центр индуизма. По прибытии размещение в отеле и отдых. По желанию возможна вечерняя прогулка по набережной Ганга, где воздух наполнен ароматом сандала и звуками мантр.
Впечатления дня:
Амбер Форт средневековый дворец на холме
Хава-Махал икона Джайпура
Атмосфера старинного розового города
Варанаси: Город света и воды
Утром лодочная прогулка по Гангу. Это момент абсолютного покоя.
Далее прогулка по старинным улочкам и гхатам каменным лестницам, спускающимся к священной реке Ганг.
Вечером участие в церемонии Аарти, когда сотни ламп освещают воду, а звуки мантр и колокольчиков наполняют воздух. Это не просто зрелище это духовное переживание, которое невозможно забыть.
Впечатления дня:
Вечерняя церемония Аарти
Атмосфера древнего Варанаси
Священные воды Ганга
До скорой встречи, Индия
Завтрак, трансфер в аэропорт.
Подпись открыток для родных и близких.
Обмен фото, объятия и обещания вернуться.
Впечатления дня:
Последние мгновения в Индии
Вкус пряного масала-чая
Прощание с группой
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт на протяжении всего маршрута
- Входные билеты на все достопримечательности по программе
- Сопровождение русскоговорящего гида и локальных гидов на объектах
- Размещение по программе в отелях 4-5 звёзд
- Питание по программе тура: 2-6 день - завтрак 2, 4 день - обед 1, 3 и 5 день - ужин
- Вода и снэки каждый день в автобусе
- Медицинская страховка
- Туристический и городской налог
Что не входит в цену
- Авиаперелеты (авиабилеты вы покупаете самостоятельно мы можем вам помочь подобрать и забронировать билет из удобного вам города)
- Авиаперелёт Джайпур - & gt; Варанаси оплачивается дополнительно, стоимость от 6 500 до 10 000 руб., в зависимости от сезона
- Одноместное размещение (стоимость тура рассчитана при двухместном размещении)
- Питание вне программы тура
- Трансферы вне программы тура
- Личные расходы, сувениры
- Дополнительные напитки во время питания по программе
О чём нужно знать до поездки
Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.
Что взять с собой:
Паспорт (Заграничный, срок действия не менее 6 месяцев после даты окончания тура).
Удобную обувь с хорошей протекцией: кроссовки/треккинговые ботинки
Сандалии/сланцы для пляжа
Теплую одежду (толстовку + куртку-непродувайку)
Головной убор
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Средства личной гигиены
Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи у нас есть)
Купальный костюм
Спрей от комаров
Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат
Пляжное полотенце
Внимание! Если вы едете в весенний или в осенний периоды, обязательно возьмите с собой термобелье, шапку, перчатки, теплую куртку. В горах одеваемся по принципу многослойности. Так же возьмите с собой дождевик.
Встреча:
Водитель будет ждать вас с табличкой в зале ожидания в аэропорту Индиры Ганди, г. Нью-Дели. В 6-дневный тур включен трансфер из аэропорта.
Затем мы вас доставим в отель в Нью-Дели, заселение.
В 13:00 - встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Нью-Дели и кулинарный мастер-класс.
Важно! Заранее сообщить время прилета и номер рейса! Если вы прибываете в другое место или в другой день (не в день старта программы), вам необходимо самостоятельно добраться в отель.
Время:
Обратите внимание, что разница местного времени с московским +2 часа 30 минут.
Транспорт:
На протяжении всей программы мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе.
Размещение:
В городах Нью-Дели, Агра, Джайпур, а также Варанаси проживание в отелях 4 и 5 (4-6 ночей). Размещение в двухместных номерах, с удобствами в номере. Есть Wi-Fi.
За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.
Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другими участниками нашей группы такого же пола в 2-х местные или 3-местные номера. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.
Мы обязуемся предоставить размещение в заявленных отелях либо в подобных, такого же уровня.
Авиаперелет:
При организации тура мы ориентировались на самый популярный рейс компании Aeroflot, который прилетает в Нью-Дели в 04:05.
Советуем искать удобные варианты перелта через поисковый сайт Aviasales.ru. Если вам нужна помощь в бронировании авиабилетов, пожалуйста, обращайтесь, обязательно поможем.
Все наши заезды гарантированы, поэтому вы можете спокойно приобретать билеты.
Виза:
Для въезда в Индию для граждан Рф требуется виза, она оформляется и подтверждается онлайн. Стоимость от 40 долларов. Мы можем помочь с оформлением, стоимость услуги составить 40 долларов + консульский сбор.
Регистрация по месту пребывания не требуется.
Питание:
Ужины на 2, 4 и обеды на 3, 5 дни - за свой счёт. В кафе и ресторанах Индии стоимость одного ужина в среднем составляет 15-20 долларов, сюда входит основное блюдо и безалкогольный напиток; большие порции. В среднем дополнительно на еду понадобится до 150 долларов.
Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. Если вы вегетарианец, у вас острая непереносимость/аллергия на какой-либо продукт или вы придерживаетесь специального питания (безлактозного, безглютенового) сообщите об этом менеджеру. Мы предложим возможные варианты корректировки основного меню. Пожалуйста,учитывайте, что Балканы - мясной регион, поэтому гарантировать везде полноценное вегетарианское меню мы не можем, но постараемся сделать все от нас зависящее.
Деньги: Национальная валюта Индии индийская рупия. Обменять деньги можно в аэропорту, банках, официальных обменных пунктах и некоторых отелях. Наиболее выгодный курс в банках и сертифицированных обменниках. Для обмена лучше всего привозить доллары или евро они принимаются повсеместно. Купюры должны быть нового образца и без повреждений. Разрешается ввозить наличные до 10 000 долларов (или эквивалент) без обязательного декларирования.
Сим-карты: Если вам нужна местная сим-карта с мобильным интернетом, её можно купить прямо в аэропорту. Крупнейшие операторы: Jio, Airtel и Vi (Vodafone Idea). Все они предлагают туристические тарифы с интернетом. Стоимость пакетов от 300 до 800 рупий (примерно 39 долларов), в зависимости от объёма интернета и срока действия. Средняя цена за 1 Гб трафика — около 0.51 доллара. В крупных городах, связь и мобильный интернет стабильные и быстрые, однако в горных районах и удалённых местах сеть может пропадать.
На связи с нами:
За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. В группе будут все участники тура, гид и организатор Александр. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы гиду.
Окончание тура:
в 7:30 6-й день, общий трансфер в аэропорт Варанаси.
Пожелания к путешественнику
Пожелания к участникам тура:
1.Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. Гарантировать соседа мы не можем.
2. Обращайте внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
3. Необходимо взять с собой всё, что указано в списке вещей. При необходимости, менеджер пришлет вам этот список дополнительно.
4. В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских
противопоказаний. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении,
путешествовать по маршруту не рекомендуется.
5. Маршрут сопровождает опытный гид. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы здоровью туристов, а так же ситуации не зависящие от компании и пр.) гид группы имеет право самостоятельно изменить программ путешествия.
6. Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и просьбы гида.
7. Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения.
8. Один из принципов нашего тура Экологичность, поэтому мы стремимся к
уменьшению мусора. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
Визы
Для вьезда в Индию нужна туристическая виза, срок оформление не менее 7 дней до начала тура. Мы помогаем с оформлением визы стоимость 6000 руб