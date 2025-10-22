Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.

Что взять с собой:

Паспорт (Заграничный, срок действия не менее 6 месяцев после даты окончания тура).

Удобную обувь с хорошей протекцией: кроссовки/треккинговые ботинки

Сандалии/сланцы для пляжа

Теплую одежду (толстовку + куртку-непродувайку)

Головной убор

Солнцезащитные очки

Солнцезащитный крем

Средства личной гигиены

Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи у нас есть)

Купальный костюм

Спрей от комаров

Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат

Пляжное полотенце

Внимание! Если вы едете в весенний или в осенний периоды, обязательно возьмите с собой термобелье, шапку, перчатки, теплую куртку. В горах одеваемся по принципу многослойности. Так же возьмите с собой дождевик.

Встреча:

Водитель будет ждать вас с табличкой в зале ожидания в аэропорту Индиры Ганди, г. Нью-Дели. В 6-дневный тур включен трансфер из аэропорта.

Затем мы вас доставим в отель в Нью-Дели, заселение.

В 13:00 - встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Нью-Дели и кулинарный мастер-класс.

Важно! Заранее сообщить время прилета и номер рейса! Если вы прибываете в другое место или в другой день (не в день старта программы), вам необходимо самостоятельно добраться в отель.

Время:

Обратите внимание, что разница местного времени с московским +2 часа 30 минут.

Транспорт:

На протяжении всей программы мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе.

Размещение:

В городах Нью-Дели, Агра, Джайпур, а также Варанаси проживание в отелях 4 и 5 (4-6 ночей). Размещение в двухместных номерах, с удобствами в номере. Есть Wi-Fi.

За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.

Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другими участниками нашей группы такого же пола в 2-х местные или 3-местные номера. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.

Мы обязуемся предоставить размещение в заявленных отелях либо в подобных, такого же уровня.

Авиаперелет:

При организации тура мы ориентировались на самый популярный рейс компании Aeroflot, который прилетает в Нью-Дели в 04:05.

Советуем искать удобные варианты перелта через поисковый сайт Aviasales.ru. Если вам нужна помощь в бронировании авиабилетов, пожалуйста, обращайтесь, обязательно поможем.

Все наши заезды гарантированы, поэтому вы можете спокойно приобретать билеты.

Виза:

Для въезда в Индию для граждан Рф требуется виза, она оформляется и подтверждается онлайн. Стоимость от 40 долларов. Мы можем помочь с оформлением, стоимость услуги составить 40 долларов + консульский сбор.

Регистрация по месту пребывания не требуется.

Питание:

Ужины на 2, 4 и обеды на 3, 5 дни - за свой счёт. В кафе и ресторанах Индии стоимость одного ужина в среднем составляет 15-20 долларов, сюда входит основное блюдо и безалкогольный напиток; большие порции. В среднем дополнительно на еду понадобится до 150 долларов.

Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. Если вы вегетарианец, у вас острая непереносимость/аллергия на какой-либо продукт или вы придерживаетесь специального питания (безлактозного, безглютенового) сообщите об этом менеджеру. Мы предложим возможные варианты корректировки основного меню. Пожалуйста,учитывайте, что Балканы - мясной регион, поэтому гарантировать везде полноценное вегетарианское меню мы не можем, но постараемся сделать все от нас зависящее.

Деньги: Национальная валюта Индии индийская рупия. Обменять деньги можно в аэропорту, банках, официальных обменных пунктах и некоторых отелях. Наиболее выгодный курс в банках и сертифицированных обменниках. Для обмена лучше всего привозить доллары или евро они принимаются повсеместно. Купюры должны быть нового образца и без повреждений. Разрешается ввозить наличные до 10 000 долларов (или эквивалент) без обязательного декларирования.

Сим-карты: Если вам нужна местная сим-карта с мобильным интернетом, её можно купить прямо в аэропорту. Крупнейшие операторы: Jio, Airtel и Vi (Vodafone Idea). Все они предлагают туристические тарифы с интернетом. Стоимость пакетов от 300 до 800 рупий (примерно 39 долларов), в зависимости от объёма интернета и срока действия. Средняя цена за 1 Гб трафика — около 0.51 доллара. В крупных городах, связь и мобильный интернет стабильные и быстрые, однако в горных районах и удалённых местах сеть может пропадать.

На связи с нами:

За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. В группе будут все участники тура, гид и организатор Александр. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы гиду.

Окончание тура:

в 7:30 6-й день, общий трансфер в аэропорт Варанаси.