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Индия: Золотой треугольник. Дели, Агра, Джайпур, Варанаси - город мёртвых. 6 дней

Дели, Агра, Джайпур и Варанаси - четыре символа Индии, где сплетаются история, мистика и вечная жизнь
Индия: Золотой треугольник. Дели, Агра, Джайпур, Варанаси - город мёртвых. 6 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Индия: Золотой треугольник. Дели, Агра, Джайпур, Варанаси - город мёртвых. 6 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Индия: Золотой треугольник. Дели, Агра, Джайпур, Варанаси - город мёртвых. 6 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Дели, Агра, Джайпур и Варанаси четыре символа Индии, где сплетаются история, мистика и вечная жизнь.

Этот маршрут как оживающая мандала: шумные улицы столицы, утренний свет Тадж-Махала, розовые стены дворцов Раджастхана и священные воды Ганга.

Вы почувствуете, что Индия - не просто страна, а состояние души, где каждый день наполняет сердце светом и тихим внутренним восторгом.

Программа тура по дням

1 день

Здравствуй, Индия

Прилет в Нью-Дели, встреча в аэропорту и трансфер в отель. После короткого отдыха первая встреча с Индией.

Мы отправляемся на обзорную экскурсию: увидим величественный Красный форт, самую большую мечеть Индии Джама Масджид, шумный рынок Чандни Чоук, где специи и ткани образуют калейдоскоп красок.

Проедем мимо Ворот Индии и Раштрапати Бхавана, а завершит день посещение Кутб-Минара, одного из древнейших памятников Дели.

Вечером кулинарный мастер-класс, где вы попробуете себя в приготовлении традиционного карри или масала-пури.

Впечатления дня:

  • Атмосфера Старого и Нового Дели

  • Гигантский минарет Кутб-Минар

  • Первый ужин в стиле Индии

Здравствуй, ИндияЗдравствуй, ИндияЗдравствуй, Индия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Дели и Агра. Символ вечной любви

После завтрака едем в Агру город, который хранит самые романтичные символы Индии.

Посещаем Форт Агры, откуда император Шах-Джахан смотрел на возведённый им шедевр Тадж-Махал. Далее изящный мавзолей Итимад-уд-Даулы, или Мини-Тадж, созданный с утончённой персидской красотой.

После обеда прогулка по городу, заселение в отель с видом на Тадж-Махал, проведём вечер в атмосфере древнего города.

Впечатления дня:

  • Красный Форт Агры сердце империи Моголов

  • Изящный мавзолей Мини-Тадж

  • Закат с видом на Тадж-Махал

Дели и Агра. Символ вечной любвиДели и Агра. Символ вечной любвиДели и Агра. Символ вечной любви
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Рассвет у Тадж-Махала и переезд в Джайпур

Ранним утром встретим рассвет у Тадж-Махала беломраморного символа любви, который завораживает в первые лучи солнца.

После завтрака переезд в Джайпур через живописные пейзажи Раджастхана. По пути увидим повседневную жизнь индийской глубинки.

Вечером в Джайпуре прогуляемся по городу, полюбуемся храмом на воде и насладимся ужином с видом на дворец Ветров.

Впечатления дня:

  • Рассвет у Тадж-Махала

  • Дорога через индийские деревни и поля

  • Первое знакомство с Джайпуром городом песчаных розовых стен

Рассвет у Тадж-Махала и переезд в ДжайпурРассвет у Тадж-Махала и переезд в ДжайпурРассвет у Тадж-Махала и переезд в Джайпур
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Джайпур: Город розовых дворцов

После завтрака отправляемся исследовать Джайпур.

Нас ждёт грандиозный Амбер Форт, настоящий дворец на холме, где зеркальные залы отражают солнечный свет. Далее Городской дворец, Хава-Махал (Дворец Ветров) и обсерватория Джантар-Мантар, созданная для изучения движения звёзд.

После обеда перелёт в Варанаси, древнейший город Индии и духовный центр индуизма. По прибытии размещение в отеле и отдых. По желанию возможна вечерняя прогулка по набережной Ганга, где воздух наполнен ароматом сандала и звуками мантр.

Впечатления дня:

  • Амбер Форт средневековый дворец на холме

  • Хава-Махал икона Джайпура

  • Атмосфера старинного розового города

Джайпур: Город розовых дворцовДжайпур: Город розовых дворцовДжайпур: Город розовых дворцов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Варанаси: Город света и воды

Утром лодочная прогулка по Гангу. Это момент абсолютного покоя.

Далее прогулка по старинным улочкам и гхатам каменным лестницам, спускающимся к священной реке Ганг.

Вечером участие в церемонии Аарти, когда сотни ламп освещают воду, а звуки мантр и колокольчиков наполняют воздух. Это не просто зрелище это духовное переживание, которое невозможно забыть.

Впечатления дня:

  • Вечерняя церемония Аарти

  • Атмосфера древнего Варанаси

  • Священные воды Ганга

Варанаси: Город света и водыВаранаси: Город света и водыВаранаси: Город света и воды
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

До скорой встречи, Индия

Завтрак, трансфер в аэропорт.

Подпись открыток для родных и близких.

Обмен фото, объятия и обещания вернуться.

Впечатления дня:

  • Последние мгновения в Индии

  • Вкус пряного масала-чая

  • Прощание с группой

До скорой встречи, ИндияДо скорой встречи, Индия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный транспорт на протяжении всего маршрута
  • Входные билеты на все достопримечательности по программе
  • Сопровождение русскоговорящего гида и локальных гидов на объектах
  • Размещение по программе в отелях 4-5 звёзд
  • Питание по программе тура: 2-6 день - завтрак 2, 4 день - обед 1, 3 и 5 день - ужин
  • Вода и снэки каждый день в автобусе
  • Медицинская страховка
  • Туристический и городской налог
Что не входит в цену
  • Авиаперелеты (авиабилеты вы покупаете самостоятельно мы можем вам помочь подобрать и забронировать билет из удобного вам города)
  • Авиаперелёт Джайпур - & gt; Варанаси оплачивается дополнительно, стоимость от 6 500 до 10 000 руб., в зависимости от сезона
  • Одноместное размещение (стоимость тура рассчитана при двухместном размещении)
  • Питание вне программы тура
  • Трансферы вне программы тура
  • Личные расходы, сувениры
  • Дополнительные напитки во время питания по программе
О чём нужно знать до поездки

Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.

Что взять с собой:

Паспорт (Заграничный, срок действия не менее 6 месяцев после даты окончания тура).

Удобную обувь с хорошей протекцией: кроссовки/треккинговые ботинки

Сандалии/сланцы для пляжа

Теплую одежду (толстовку + куртку-непродувайку)

Головной убор

Солнцезащитные очки

Солнцезащитный крем

Средства личной гигиены

Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи у нас есть)

Купальный костюм

Спрей от комаров

Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат

Пляжное полотенце

Внимание! Если вы едете в весенний или в осенний периоды, обязательно возьмите с собой термобелье, шапку, перчатки, теплую куртку. В горах одеваемся по принципу многослойности. Так же возьмите с собой дождевик.

Встреча:

Водитель будет ждать вас с табличкой в зале ожидания в аэропорту Индиры Ганди, г. Нью-Дели. В 6-дневный тур включен трансфер из аэропорта.

Затем мы вас доставим в отель в Нью-Дели, заселение.

В 13:00 - встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Нью-Дели и кулинарный мастер-класс.

Важно! Заранее сообщить время прилета и номер рейса! Если вы прибываете в другое место или в другой день (не в день старта программы), вам необходимо самостоятельно добраться в отель.

Время:

Обратите внимание, что разница местного времени с московским +2 часа 30 минут.

Транспорт:

На протяжении всей программы мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе.

Размещение:

В городах Нью-Дели, Агра, Джайпур, а также Варанаси проживание в отелях 4 и 5 (4-6 ночей). Размещение в двухместных номерах, с удобствами в номере. Есть Wi-Fi.

За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.

Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другими участниками нашей группы такого же пола в 2-х местные или 3-местные номера. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.

Мы обязуемся предоставить размещение в заявленных отелях либо в подобных, такого же уровня.

Авиаперелет:

При организации тура мы ориентировались на самый популярный рейс компании Aeroflot, который прилетает в Нью-Дели в 04:05.

Советуем искать удобные варианты перелта через поисковый сайт Aviasales.ru. Если вам нужна помощь в бронировании авиабилетов, пожалуйста, обращайтесь, обязательно поможем.

Все наши заезды гарантированы, поэтому вы можете спокойно приобретать билеты.

Виза:

Для въезда в Индию для граждан Рф требуется виза, она оформляется и подтверждается онлайн. Стоимость от 40 долларов. Мы можем помочь с оформлением, стоимость услуги составить 40 долларов + консульский сбор.

Регистрация по месту пребывания не требуется.

Питание:

Ужины на 2, 4 и обеды на 3, 5 дни - за свой счёт. В кафе и ресторанах Индии стоимость одного ужина в среднем составляет 15-20 долларов, сюда входит основное блюдо и безалкогольный напиток; большие порции. В среднем дополнительно на еду понадобится до 150 долларов.

Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. Если вы вегетарианец, у вас острая непереносимость/аллергия на какой-либо продукт или вы придерживаетесь специального питания (безлактозного, безглютенового) сообщите об этом менеджеру. Мы предложим возможные варианты корректировки основного меню. Пожалуйста,учитывайте, что Балканы - мясной регион, поэтому гарантировать везде полноценное вегетарианское меню мы не можем, но постараемся сделать все от нас зависящее.

Деньги: Национальная валюта Индии индийская рупия. Обменять деньги можно в аэропорту, банках, официальных обменных пунктах и некоторых отелях. Наиболее выгодный курс в банках и сертифицированных обменниках. Для обмена лучше всего привозить доллары или евро они принимаются повсеместно. Купюры должны быть нового образца и без повреждений. Разрешается ввозить наличные до 10 000 долларов (или эквивалент) без обязательного декларирования.

Сим-карты: Если вам нужна местная сим-карта с мобильным интернетом, её можно купить прямо в аэропорту. Крупнейшие операторы: Jio, Airtel и Vi (Vodafone Idea). Все они предлагают туристические тарифы с интернетом. Стоимость пакетов от 300 до 800 рупий (примерно 39 долларов), в зависимости от объёма интернета и срока действия. Средняя цена за 1 Гб трафика — около 0.51 доллара. В крупных городах, связь и мобильный интернет стабильные и быстрые, однако в горных районах и удалённых местах сеть может пропадать.

На связи с нами:

За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whatsapp. В группе будут все участники тура, гид и организатор Александр. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы гиду.

Окончание тура:

в 7:30 6-й день, общий трансфер в аэропорт Варанаси.

Пожелания к путешественнику

Пожелания к участникам тура:

1.Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. Гарантировать соседа мы не можем.

2. Обращайте внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.

3. Необходимо взять с собой всё, что указано в списке вещей. При необходимости, менеджер пришлет вам этот список дополнительно.

4. В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских

противопоказаний. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении,

путешествовать по маршруту не рекомендуется.

5. Маршрут сопровождает опытный гид. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы здоровью туристов, а так же ситуации не зависящие от компании и пр.) гид группы имеет право самостоятельно изменить программ путешествия.

6. Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и просьбы гида.

7. Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения.

8. Один из принципов нашего тура Экологичность, поэтому мы стремимся к

уменьшению мусора. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Визы

Для вьезда в Индию нужна туристическая виза, срок оформление не менее 7 дней до начала тура. Мы помогаем с оформлением визы стоимость 6000 руб

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Основатель travel сообщества, в котором объединяем людей, которых не держат границы, безумно любопытных, ярких и неистово веселых! Пробороздил 44+ страны и вывел формулу твоего идеального тура. Наши путешествия познакомят тебя с интересными
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людьми в самых красивых местах, о которых даже не думал… Наша команда на связи 24/7 с момента клика до окончания тура. Со мной не только интересно, но и безопасно: у нас комфортабельный трансфер, профессиональные водители, местные гиды-эксперты. Если ты: - человек, который хочет увидеть мир своими глазами, а не через экран смартфона; - обожаешь приключения, но ценишь комфорт; - массовым направлениям предпочитаешь нехоженые тропы; - гурман, любишь экспериментировать и открывать новые вкусы Тогда осуществи свою мечту, поехав со мной в самое улетное путешествие твоей жизни!

Тур входит в следующие категории Дели

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