Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Авторский тур в Дели

Посетить значимые места, увидеть церемонию отбоя у границы с Пакистаном и святыню сикхов

Загадочная и манящая своей экзотикой и колоритом Индия ждёт своих гостей — я позабочусь о вашем комфорте и покажу важнейшие достопримечательности: от Тадж-Махала до Золотого храма, величайшей святыни сикхов.

Обычное путешествие включает только города Золотого треугольника Индии, а мы отправимся ещё и в Амритсар и доедем до границы с Пакистаном, чтобы увидеть церемонию-парад отбоя.

Погрузимся в многогранную индийскую культуру через осмотр архитектуры, посещение рынков и храмов и знакомство с национальной кухней. Покатаемся на рикше в Дели и на местном поезде!
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Индивидуальный тур по стране контрастов: Золотой треугольник и Амритсар
Ближайшие даты:
5
мая
15
мая
25
мая
4
июн
14
июн
24
июн
4
июл
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 723
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Возможно организовать проживание в 5-звёздочном отеле с доплатой.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Дели, Агре, Амритсаре и Джайпуре («Regent Grand», «Maple Grand or similar», «Park Classics or similar» или аналогичные). Размещение в 2-местных номерах. Возможно 1-местное с доплатой (обязательно, если вы едете один).

Питание. Включены завтраки в отелях и питьевая вода в течение дня. Остальное питание — самостоятельно по чеку в кафе. Каждый день будем пробовать блюда национальной кухни.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. До 5 лет включительно — бесплатно. Действует скидка для детей до 14 лет включительно.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Индию

Встретим вас в аэропорту или другом месте по договорённости в Дели, Гургаоне, Нойде, Фаридабаде и их окрестностях. Отвезём в отель, где вы отдохнёте после длинной дороги.

Добро пожаловать в ИндиюДобро пожаловать в ИндиюДобро пожаловать в Индию
2 день

Большая обзорная экскурсия по Дели

После завтрака в отеле отправимся на обзорную экскурсию по мегаполису Дели. Вы увидите самую большую мечеть Индии — Джама Масджид. Прокатитесь на рикше по узким улочкам. Посетите один из старейших и самых оживлённых рынков в Старом Дели — Чандни Чоук. Посмотрите на мемориал Махатмы Ганди и зайдёте в гробницу Хумаюна. Полюбуетесь архитектурой двух значимых зданий — Домом Президента и Домом Парламента. Сделаете эффектные фотографии на фоне Ворот Индии и сикхского храма Бангла Сахиб. И ещё пару локаций на сегодня — самая высокая кирпичная башня Кутб-Минар и главный храм религии Бахаи в Индии. На обед заедем в ресторан национальной кухни.

Вечером вернёмся в отель.

Большая обзорная экскурсия по ДелиБольшая обзорная экскурсия по ДелиБольшая обзорная экскурсия по ДелиБольшая обзорная экскурсия по ДелиБольшая обзорная экскурсия по ДелиБольшая обзорная экскурсия по ДелиБольшая обзорная экскурсия по Дели
3 день

Переезд в Джайпур

Сегодня переезжаем в Джайпур (4-5 часов с остановками). Разместимся в отеле, отдохнём и пойдём изучать «розовый» город. Посетим изысканный храм Бирла и прогуляемся по колоритным рынкам.

Переезд в ДжайпурПереезд в ДжайпурПереезд в ДжайпурПереезд в Джайпур
4 день

Достопримечательности Джайпура

После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Джайпуру. Увидим форт-крепость Амбер, дворец на воде Джал-Махал, посетим обсерваторию, где находятся самые большие солнечные часы. Впечатлимся Дворцом Ветров Хава-Махал, который был построен для дам из гарема Раджпута. Остановимся на обед в ресторане национальной кухни.

Во второй половине дня отправимся в Городской дворец и музей при нём, чтобы получше разобраться в архитектуре Моголов и индуизма и посмотреть на коллекцию картин и традиционные костюмы. Вечером посетим храм в окружении горных хребтов Аравали — Галтаджи. Здесь же можно встретить любопытных обезьян.

Достопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности ДжайпураДостопримечательности Джайпура
5 день

Город-призрак и прибытие в Агру

После завтрака выезжаем из отеля и направляемся в Агру. В пути около 4-5 часов с остановкой на обед. Заедем по дороге в город-призрак Фатехпур-Сикри, построенный как дань уважения суфийскому святому шейху Салиму Чисти, предсказавшему рождение наследника. Увидим один из старейших ступенчатых колодцев Индии — Чанд Баоли.

Ближе к вечеру заселимся в отель в Агре.

Город-призрак и прибытие в АгруГород-призрак и прибытие в АгруГород-призрак и прибытие в АгруГород-призрак и прибытие в Агру
6 день

Агра и возвращение в Дели

Встанем пораньше, чтобы посетить Тадж-Махал на рассвете и узнать историю любви императора Шах-Джахана. Затем вернёмся в отель на завтрак. Отдохнув, отправимся далее знакомиться с Агрой. Посетим форт, построенный императорами Великих Моголов, полюбуемся его дворцами. Заглянем в мавзолей Итимад-Уд-Даула, возведённый императрицей Нур Джахан в знак уважения к её отцу.

Переезд в Дели (3-4 часа).

Агра и возвращение в ДелиАгра и возвращение в ДелиАгра и возвращение в ДелиАгра и возвращение в ДелиАгра и возвращение в ДелиАгра и возвращение в Дели
7 день

На поезде в Амритсар и церемония на границе с Пакистаном

Сегодня вас ждёт путешествие на поезде в Амритсар! Вы разместитесь с комфортом в 2-м классе, в вагонах с кондиционером, и будете рассматривать колоритные пейзажи за окном. На вокзале вас встретит водитель и отвезёт в отель.

Во второй половине дня поедем на церемонию отбоя к границе с Пакистаном — Вагах. Не забудьте паспорт, чтобы увидеть этот ежедневный парад со спуском флагом и открытием железных ворот, который проводится с 1959 года. Солдаты традиционно обменяются рукопожатиями, после чего ворота закроются.

Возвращение в отель.

На поезде в Амритсар и церемония на границе с ПакистаномНа поезде в Амритсар и церемония на границе с ПакистаномНа поезде в Амритсар и церемония на границе с ПакистаномНа поезде в Амритсар и церемония на границе с Пакистаном
8 день

Амритсар и переезд в Дели

Настало время познакомиться получше с городом, название которого переводится как «пруд нектара». Почему? Об этом расскажет гид. Амритсар основан в 1577 году и хранит важнейшие исторические и религиозные памятники. Один из них — Золотой храм, величайшая святыня сикхов. Посетим Музей перегородок, расположившийся в ратуше, и кровопролитное место — сад и мемориал Джаллианвала Баг.

Вечером на поезде вернёмся в Дели.

Амритсар и переезд в ДелиАмритсар и переезд в ДелиАмритсар и переезд в ДелиАмритсар и переезд в Дели
9 день

Отъезд

Проводим вас в аэропорт ко времени вашего рейса.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе/внедорожнике с кондиционером ("Toyota Etios" - до 2 человек "Toyota Innova Crysta" - 3-4 человека "Tempo Traveller" / "Mini Van" - 5-10 человек)
  • Услуги водителя, плата за парковки, платные дороги и топливо
  • Русскоговорящий гид
  • Завтраки, питьевая вода в пути
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Билеты на поезд Дели - Амритсар - Дели (2-й класс)
  • Поездка на рикше
  • Входные билеты и посещение всех локаций по программе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - по запросу (обязательно, если вы едете один)
  • Размещение в 5-звёздочном отеле - по запросу
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные развлечения
  • Чаевые (в Индии принято их оставлять)
  • Обратите внимание, тур проводится только для вашей компании, а cтоимость зависит от количества человек. Цена указана за 1 человека в группе из 2 туристов
  • Стоимость тура для 1 человека - 1723 $. Для 2 - 2544 $. Для 3 - 3291 $. Для 4 - 3632 $. Для 5 - 4930 $. Для 6 - 5460 $. Для 7 - 6482 $. Для 8 - 6824 $. Для 9 - 8046 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в Дели, Гургаоне, Нойде и Фаридабаде и их окрестностях
Завершение: Аэропорт имени Индиры Ганди в Дели, проводим вас ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыТадж-МахалПопулярные места

Похожие туры из Дели

Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Покататься на верблюдах, проводить закат в Тадж-Махале и отдохнуть на озере Пушкар
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$829 за человека
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
Побывать в древней обсерватории, сфотографировать мартышек и влюбиться в «золотой треугольник»
Аэропорт Дели, время по договорённости
3 мая
13 мая
18 мая
23 мая
$1 120 за всё до 2 чел.
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$313 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели
All Airlines
ХорошоТам