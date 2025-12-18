Маршрут: Дели — Джайпур — Агра — Кхаджурахо — Варанаси Встретьте Новый год в самом сердце Индии, отправившись в путешествие по ее самым знаменитым городам. Вас ждут величественные дворцы и храмы Дели, розовый город Джайпур с его крепостями и базарами, а также всемирно известный Тадж-Махал в Агре, где вы встретите первый рассвет нового года. Праздничный гала-ужин с фейерверком станет ярким финалом этого дня. Маршрут продолжается в Кхаджурахо, где вы познакомитесь с уникальными храмами, украшенными изысканной резьбой, а завершится путешествие в священном Варанаси. Здесь вы станете свидетелями древних ритуалов на берегах Ганга и посетите знаменитую вечернюю церемонию Аарти. Эта программа идеально сочетает знакомство с культурным наследием Индии и празднование Нового года в особой атмосфере. Важная информация:

Тадж-Махал закрыт по пятницам • В Тадж-Махале доступна аренда традиционного костюма для фото • Храмы Дели закрыты по понедельникам • Одежда для женщин во время посещения святынь — скромные платья/юбки (прикрывающие колени) • Возьмите с собой носки для посещения храмов • В Кхаджурахо можно заказать сафари по заповеднику — 85$/чел (при наборе группы 4 чел.) • Авиабилеты в/из Индии оплачиваются дополнительно.