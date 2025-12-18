Единственный тур, где вы проживете Дивали как настоящие индийцы с ритуалами, фейерверками, подарками и священными огнями.
Ваш гид не просто экскурсовод, а хранитель традиций он откроет вам тайные обряды и проведет туда, где празднуют местные.
Маршрут сквозь время от шумных базаров Дели до мистических гхатов Варанаси, где Дивали встречают с особым благоговением.
Ваш гид не просто экскурсовод, а хранитель традиций он откроет вам тайные обряды и проведет туда, где празднуют местные.
Маршрут сквозь время от шумных базаров Дели до мистических гхатов Варанаси, где Дивали встречают с особым благоговением.
Описание тура
Маршрут: Дели — Джайпур — Агра — Кхаджурахо — Варанаси Встретьте Новый год в самом сердце Индии, отправившись в путешествие по ее самым знаменитым городам. Вас ждут величественные дворцы и храмы Дели, розовый город Джайпур с его крепостями и базарами, а также всемирно известный Тадж-Махал в Агре, где вы встретите первый рассвет нового года. Праздничный гала-ужин с фейерверком станет ярким финалом этого дня. Маршрут продолжается в Кхаджурахо, где вы познакомитесь с уникальными храмами, украшенными изысканной резьбой, а завершится путешествие в священном Варанаси. Здесь вы станете свидетелями древних ритуалов на берегах Ганга и посетите знаменитую вечернюю церемонию Аарти. Эта программа идеально сочетает знакомство с культурным наследием Индии и празднование Нового года в особой атмосфере. Важная информация:
Тадж-Махал закрыт по пятницам • В Тадж-Махале доступна аренда традиционного костюма для фото • Храмы Дели закрыты по понедельникам • Одежда для женщин во время посещения святынь — скромные платья/юбки (прикрывающие колени) • Возьмите с собой носки для посещения храмов • В Кхаджурахо можно заказать сафари по заповеднику — 85$/чел (при наборе группы 4 чел.) • Авиабилеты в/из Индии оплачиваются дополнительно.
Тур проводится с 28 декабря по 03 января
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Встреча в Дели
- Транспортное обслуживание
- Размещение в отелях 3*-4*
- Завтраки в отелях
- Гала-ужин в Агре
- Билеты на скоростные поезда (2 класс) с питанием
- Входные билеты по программе
- Комплексный традиционный обед в Агре
- Комплексный традиционный ужин на крыше в Кхаджурахо
- Комплексный традиционный ужин в Джайпуре
- Прогулка на велорикше в Старом Дели
- Прогулка на слоне в Джайпуре
Что не входит в цену
- Деревня слонов в Джайпуре (от 50$)
- Визит к астрологу в Джайпуре (от 20$)
- Спектакль в Агре (55$/чел)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проводится с 28 декабря по 03 января
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Тадж-Махал закрыт по пятницам
- В Тадж-Махале доступна аренда традиционного костюма для фото
- Храмы Дели закрыты по понедельникам
- Одежда для женщин во время посещения святынь - скромные платья/юбки (прикрывающие колени)
- Возьмите с собой носки для посещения храмов
- В Кхаджурахо можно заказать сафари по заповеднику - 85$/чел (при наборе группы 4 чел.)
- Авиабилеты в/из Индии оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
Похожие туры из Дели
-
10%
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
$1099
$1221 за человека
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге
Начало: Аэропорт Дели, раннее утро, ок. 3:20
10 мар в 08:00
12 окт в 08:00
$1460 за человека
Индийский трип: праздник Дев Дипавали в Варанаси, Дели, Агра, Джайпур, Кхаджурахо и Орчха
Прокатиться на лодке по Гангу, увидеть храмы Камасутры и начать утро с йоги в Кхаджурахо
Начало: Аэропорт Дели, до 10:00. Поможем организовать тран...
17 ноя в 08:00
$1200 за человека