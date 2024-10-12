Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Авторский тур в Дели

Увидеть огненный ритуал, побывать в «ашраме The Beatles» и встретить рассветы в горах и на Ганге

За одно путешествие вы увидите бедные трущобы Дели и роскошные дворцы «розового города» Джайпура, побываете в древней обсерватории и понаблюдаете за отделкой драгоценных камней, посетите священный для буддистов город Сарнатх и полюбуетесь ритуалом поклонения Гангу.

Гид расскажет вам удивительные легенды о главных достопримечательностях, познакомит с принципами буддизма и погрузит в богатую и древнюю историю Индии. И, конечно, вы увидите Тадж-Махал и послушаете завораживающий рассказ о большой любви.
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Насыщенное путешествие по Индии: Дели, Ришикеш, Агра, Джайпур и Варанаси
Ближайшие даты:
12
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 420
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Условия отмены: полный возврат (за вычетом ФПР 15%) — не позднее, чем за 35 дней до начала тура или в течение 24 часов после бронирования; 50% возврат — от 34 до 16 дней до начала тура; без возврата — за 15 и менее дней до начала тура.

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться только изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.

Проживание. Будем жить в отелях и гостевых домах 3-4* по маршруту, 2-местное размещение.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Сложность. Данная программа не имеет категории сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Ришикеш

Рано утром встретим вас в аэропорту Дели и на комфортабельном автомобиле отправимся в Ришикеш, всемирную столицу йоги. В дороге проведём 5 часов. Обязательно остановимся, чтобы позавтракать и попробовать сок из сахарного тростника.

Заселимся в отель в посёлке Лакшманджула на склоне Гималайских гор. Атмосфера здесь медитативная и спокойная, идеально подойдёт для духовных практик, йоги и релакса.

Встреча и переезд в РишикешВстреча и переезд в РишикешВстреча и переезд в Ришикеш
2 день

Рассвет в горах, ашрам Махариши Махеш Йоги и церемония Арати

Проснёмся рано и на внедорожнике, преодолевая крутой серпантин, отправимся на вершину горы Куньяпури, где расположен храм Шивы и Шакти. Вид вас ждёт головокружительный: заснеженные пики Больших Гималаев в первых лучах рассветного солнца.

Позавтракаем и поедем к водопаду Патна, а оттуда — к ашраму Махариши Махеш Йоги. В народе его прозвали «ашрам The Beatles». Участники «The Beatles» медитировали здесь несколько дней в 1968, прибыв по приглашению Махариши Махеш Йоги.

Вечером вернёмся в Ришикеш и поужинаем, а затем вас ждёт церемония Арати (огненный ритуал поклонения божеству) в ашраме Пармартх Никета.

Рассвет в горах, ашрам Махариши Махеш Йоги и церемония АратиРассвет в горах, ашрам Махариши Махеш Йоги и церемония АратиРассвет в горах, ашрам Махариши Махеш Йоги и церемония АратиРассвет в горах, ашрам Махариши Махеш Йоги и церемония Арати
3 день

Экскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-Ислам

Утром поедем назад в Дели, заселимся в отель и начнём экскурсию. Вы увидите проспект Раджпатх и Ворота Индии, побываете в Красном форте и пройдётесь по знаменитому рынку Чандни-Чоук. Ещё полюбуемся главных сикскхим храмом Сис-Гандж и мечетью Кувват-уль-Ислам. Узнаем тайну Железной колонны и прогуляемся по старинным улочкам. Гид расскажет истории главных достопримечательностей столицы и удивительные легенды.

Экскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-ИсламЭкскурсия по Дели: Ворота Индии, храм Сис-Гандж и мечеть Кувват-уль-Ислам
4 день

Минерет Кутуб-Минар, храм Лотоса и храмовый комплекс Акшардхам

Увидеть всё интересное в Дели за один день невозможно, поэтому сегодня продолжим исследовать столицу. Увидим самый высокий в мире кирпичный минарет Кутуб-Минар высотой 72 метра. Побываем у удивительного бахайского храма Лотоса в форме нераскрывшегося цветка. Зайти в святыню может человек любой веры и национальности.

А ещё посетим храмовый комплекс Акшардхам, вошедший в Книгу Рекордов Гиннеса как самый грандиозный индуистский храм в мире.

Минерет Кутуб-Минар, храм Лотоса и храмовый комплекс АкшардхамМинерет Кутуб-Минар, храм Лотоса и храмовый комплекс АкшардхамМинерет Кутуб-Минар, храм Лотоса и храмовый комплекс АкшардхамМинерет Кутуб-Минар, храм Лотоса и храмовый комплекс Акшардхам
5 день

Крепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби Тадж

Позавтракаем и поедем в Агру. По прибытии заселимся в отель и отправимся в крепость Агра 16 века, возведённую из красного песчаника. Ещё увидим мавзолей Акбара Великого в Сикандре в форме пирамиды. Стены внутри гробницы украшены арабской вязью и цветочными узорами.

Следующая локация — мавзолей Итимад-уд-Даула 17 века, построенный его дочерью Нур-Джахан. Его ещё называют Бэби Таджем. Вы увидите прообраз Тадж-Махала, одно из первых исламских зданий, выполненных полностью из мрамора. Особенно красиво постройка смотрится на фоне реки Ямуна.

После ужина разойдёмся по номерам и отдохнём.

Крепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби ТаджКрепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби ТаджКрепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби ТаджКрепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби ТаджКрепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби ТаджКрепость Агра, мавзолей Акбара Великого и Бэби Тадж
6 день

Тадж-Махал и Фатхепур-Сикри

После завтрака отправимся в Тадж-Махал, построенный Шах-Джаханом в память о жене. По легенде, правитель женился на простой бедной девушке, которую увидел на рынке! После смерти женщины Шах-Джахан повелел возвести мавзолей, красивее которого бы не было в мире. Над строительством трудились мастера не только из Индии, но и из Европы.

Дальше поедем в Джайпур, который прозвали «розовым городом» за цвет, из которого он построен. А по пути остановимся в заброшенном городе Фатхепур-Сикри.

Ночевать будем в отеле в Джайпуре.

Тадж-Махал и Фатхепур-СикриТадж-Махал и Фатхепур-СикриТадж-Махал и Фатхепур-СикриТадж-Махал и Фатхепур-СикриТадж-Махал и Фатхепур-Сикри
7 день

Обсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт Амбер

Сегодня побываем в древней обсерватории Джантар-Мантар и увидим дворец Хава-Махал или «замок ветров». Сооружение розового цвета имеет 953 окошка, ветер, проходящий через них, создаёт невероятную мелодию.

Дальше отправимся в форт Амбер за пределами Джайпура, а затем — во дворец действующего махараджи Джайпура, где часть комплекса превращена в музей с коллекциями оружия и одежды правителей.

Заглянем в ювелирную мастерскую и понаблюдаем за процессом обработки драгоценных камней. Здесь вы сможете купить украшения в подарок себе и близким. Вечером продолжим шопинг, гуляя по улочкам и многочисленным торговым рядам Джайпура.

Обсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт АмберОбсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт АмберОбсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт АмберОбсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт АмберОбсерватория Джантар-Мантар, дворец Хава-Махал и форт Амбер
8 день

Перелёт в Варанаси и прогулка по гхатам

На самолёте отправимся в Варанаси. После заселения и отдыха вас ждёт экскурсия по набережным — гхатам. Вы увидите широкие каменные ступени, спускающиеся в воду. Здесь происходит ритуальное омовение и кремация усопших.

Вечером полюбуемся яркой церемонией Арати на берегу Ганга.

Перелёт в Варанаси и прогулка по гхатамПерелёт в Варанаси и прогулка по гхатамПерелёт в Варанаси и прогулка по гхатамПерелёт в Варанаси и прогулка по гхатам
9 день

Восход солнца на Ганге и экскурсия по Варанаси

Проснёмся рано и встретим восход солнца на Ганге, проплывая по священной реке и любуясь городом с воды. Затем сменим транспорт и на моторикше (другой транспорт не пройдёт по узким улочкам) поедем в исторический центр Варанаси.

Полюбуемся главными храмами города, побываем на мануфактуре по производству бенаресского шёлка. Вечером вновь погуляем по гхатам: будем наблюдать индуистские церемонии и рассматривать открытые крематории с яркими кострами. Отовсюду здесь будут доноситься песни и мантры.

Восход солнца на Ганге и экскурсия по ВаранасиВосход солнца на Ганге и экскурсия по ВаранасиВосход солнца на Ганге и экскурсия по ВаранасиВосход солнца на Ганге и экскурсия по ВаранасиВосход солнца на Ганге и экскурсия по Варанаси
10 день

Священный город Сарнатх и возвращение в Дели

Позавтракаем и поедем в священный для буддистов город Сарнатх. Считается, что именно здесь Будда произнёс свою первую проповедь. В 3 веке до н. э. на этом месте был возведён храмовый комплекс. Сюда стекаются паломники со всего мира.

На экскурсии с гидом вы познакомитесь с постулатами буддизма и узнаете больше фактов о жизни Будды.

После обеда полетим назад в Дели. Разместимся в отеле неподалёку от аэропорта.

Священный город Сарнатх и возвращение в ДелиСвященный город Сарнатх и возвращение в ДелиСвященный город Сарнатх и возвращение в Дели
11 день

Отъезд

Рано утром — обратный рейс в Москву.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и гостевых домах 3
  • Встреча в аэропорту и трансфер в отель
  • Внутренний перелёт Джайпур-Варанаси и Варанаси-Дели
  • Сопровождение русскоязычным гидом по всему маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансферы по всему маршруту (минивэн, такси, моторикши, автобусы)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Москва-Дели-Москва - от 500 $
  • Питание - ок. 10-12 $ в день
  • Виза в Индию - 25 $ (оформляется онлайн)
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели, раннее утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе турыТадж-МахалПопулярные места11-дневные турыГорыПрирода и пейзажи

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