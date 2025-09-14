Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Джайпуре на русском языке, цены от $97, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Великолепный Джайпур Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории Начало: У вашего отеля $125 за всё до 4 чел. На машине 13 часов 3 отзыва Индивидуальная Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом Начало: У вашего отеля в Джайпуре от $285 за человека На машине 8 часов 5% 1 отзыв Индивидуальная Путешествие по дворцам Джайпура Джайпур - город махараджей и розовых фасадов. Откройте для себя знаковые достопримечательности, шумные улицы и базары, погрузитесь в историю и культуру Начало: По договорённости с организатором от $97 $102 за человека Другие экскурсии Джайпура

