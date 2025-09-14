Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
от $285 за человека
-
5%
Индивидуальная
Путешествие по дворцам Джайпура
Джайпур - город махараджей и розовых фасадов. Откройте для себя знаковые достопримечательности, шумные улицы и базары, погрузитесь в историю и культуру
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $97
$102 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джайпуре
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Джайпуре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Джайпуру в сентябре 2025
Сейчас в Джайпуре в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 97 до 285 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Джайпуре (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 8 ⭐ отзывов, цены от $97. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь