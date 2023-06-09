Посетить знаковые места «розового города» и прикоснуться к его истории на авто-пешеходной экскурсии
Джайпур — столица древнего красочного штата Раджастан. Я покажу его главные достопримечательности: форт Амбер, роскошные дворцы и обсерваторию.
Расскажу, как здесь жили махараджи и члены королевской семьи, почему все здания в историческом центре розового цвета и другие интересные факты.
Расскажу, как здесь жили махараджи и члены королевской семьи, почему все здания в историческом центре розового цвета и другие интересные факты.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Форт Амбер — вы осмотрите дворец-крепость медового цвета, живописно расположенный на скалистом холме. К нему можно подняться на машине или на слоне. Я раскрою особенности архитектуры форта и расскажу о событиях, которые в нём происходили.
- Городской дворец — колоритный комплекс, состоящий из симпатичных внутренних двориков, садов и различных музеев. Вы узнаете, как он строился и достраивался на протяжении веков.
- Водный дворец — вы увидите романтичный дворец, возведённый в центре озера. А я поделюсь его историей.
- Обсерватория — мы осмотрим обсерваторию 18 века и поговорим о её создателе, известном астрономе Махарадже Джай Сингхе. Вы узнаете, как здесь расчитывают затмения, создают прогнозы и измеряют положение звезд. А также увидите солнечные часы, определяющие время с точностью до 2 секунд.
- Дворец Ветра — визитная карточка Джайпура. Я поясню, почему во дворце так много окон и в чём их главная функция.
По желанию, в конце мы можем зайти в ремесленные лавочки и оценить мастерство местных жителей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто с опытным водителем и русскоговорящим гидом
- В середине экскурсии мы сделаем остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Входные билеты не включены в стоимость: форт Амбер — 600 рупий, Городской дворец — 700 рупий, обсерватория — 250 рупий, катание на слонах (по желанию) — 1500 рупий за 1-2 человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анудж — ваша команда гидов в Джайпуре
Дорогие путешественники! Меня зовут Анудж. Я из Индии, живу в городе Агра. Работаю гидом с 2010 года, много путешествовал по стране, прекрасно её знаю и могу много о ней рассказать. Люблю Индию и с радостью поделюсь этой любовью с вами. Хочу вам её показать такой, какая она есть: древней, прекрасной и невероятно колоритной. Проводил экскурсии для самых разных путешественников из России и СНГ, включая высоких гостей. Работаю с командой таких же увлечённых гидов с большим опытом работы. Ждём вас в гости и будем рады встрече!Задать вопрос
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