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Великолепный Джайпур

Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Великолепный Джайпур приглашает в увлекательное путешествие по столице Раджастана.

Участники экскурсии посетят знаменитый форт Амбер, где узнают о его архитектурных особенностях и исторических событиях.

Городской дворец удивит своими внутренними двориками и музеями,
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а Водный дворец, расположенный в центре озера, порадует романтической атмосферой.

Обсерватория Джай Сингха, построенная в 18 веке, откроет секреты астрономии, а Дворец Ветра расскажет о своих многочисленных окнах и их функциях. Комфортабельное авто и опытный гид сделают поездку незабываемой

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные дворцы и форты
  • 🔭 Древняя обсерватория
  • 🏞️ Живописные виды
  • 🕌 История махараджей
  • 🌸 Розовый город
Великолепный Джайпур
Великолепный Джайпур
Великолепный Джайпур

Что можно увидеть

  • Форт Амбер
  • Городской дворец
  • Водный дворец
  • Обсерватория
  • Дворец Ветра

Описание экскурсии

  • Форт Амбер — вы осмотрите дворец-крепость медового цвета, живописно расположенный на скалистом холме. К нему можно подняться на машине или на слоне. Я раскрою особенности архитектуры форта и расскажу о событиях, которые в нём происходили.
  • Городской дворец — колоритный комплекс, состоящий из симпатичных внутренних двориков, садов и различных музеев. Вы узнаете, как он строился и достраивался на протяжении веков.
  • Водный дворец — вы увидите романтичный дворец, возведённый в центре озера. А я поделюсь его историей.
  • Обсерватория — мы осмотрим обсерваторию 18 века и поговорим о её создателе, известном астрономе Махарадже Джай Сингхе. Вы узнаете, как здесь расчитывают затмения, создают прогнозы и измеряют положение звёзд. А также увидите солнечные часы, определяющие время с точностью до 2 секунд.
  • Дворец Ветра — визитная карточка Джайпура. Я поясню, почему во дворце так много окон и в чём их главная функция.

По желанию, в конце мы можем зайти в ремесленные лавочки и оценить мастерство местных жителей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто с опытным водителем и русскоговорящим гидом
  • В середине экскурсии мы сделаем остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Входные билеты не включены в стоимость: форт Амбер — 600 рупий, Городской дворец — 700 рупий, обсерватория — 250 рупий, катание на слонах (по желанию) — 1500 рупий за 1-2 человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анудж
Анудж — ваша команда гидов в Джайпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 493 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Анудж. Я из Индии, живу в городе Агра. Работаю гидом с 2010 года, много путешествовал по стране, прекрасно её знаю и могу много о ней рассказать.
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Люблю Индию и с радостью поделюсь этой любовью с вами. Хочу вам её показать такой, какая она есть: древней, прекрасной и невероятно колоритной. Проводил экскурсии для самых разных путешественников из России и СНГ, включая высоких гостей. Работаю с командой таких же увлечённых гидов с большим опытом работы. Ждём вас в гости и будем рады встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мы впервые в Индии и в первый же день прилетели в Джайпур. Нас потрясло все с самого начала: таксист высадил нас в указанной точке, чтобы хозяин отеля забрал нас. Центр
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города. Рядом метро и основные достопримечательности - Дворец ветров, обсерватория и др. Мы стоим на углу дома в мусорной куче и наблюдаем как корова ест из помойки. Пришел хозяин и повел нас липким проулком в отель. У нас было 3 часа на сон после полета и в 13.00 забронирована экскурсия. Нам позвонил водитель, организатор был постоянно на связи (Вотсап), забрали из отеля и повезли. Мы попали под опеку гида Говинда (или Кришна - т. к. Говинд -одно из имён бога). Весёлый, находчивый, расторопный, тактичный устраивал нам все удобства - билеты покупал, везде проводил, в зависимости от ситуации на дорогах, в городе, менял маршрут. Привел в отличный ресторан, подождал пока мы поели и повез нас дальше. Все за один день не успели т. к. был какой-то праздник и к половине локаций нельзя было добраться. Предложил свои услуги на следующий день. Очень ненавязчиво, а именно в качестве помощи. Мы были очень благодарны - одни мы бы шагу не смогли ступить, а под чуткой заботой Говинда мы немного поосмелели и через 2 дня отправились в Агру уже бывалыми путешественниками. Программа строится в основном на ваших пожеланиях: если у вас есть представление, что и где нужно посмотреть - доставят, покажут, расскажут. Если нет - посоветуют и в лучшем виде все преподнесут. И очень приятно человеческое отношение, мы давно отвыкли от этого. Всегда люди что-то хотят, хитрят, куда-то подталкивают, опираясь в основном на свои интересы. А тут - чистый гуманизм! Я думаю, не последнюю роль в здесь играет индийская философия и менталитет. В общем, мы в восторге и благодарим компанию и Говинда!

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Ольга
Экскурсию нам проводил гид Джа, прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Из-за пробок пришлось на ходу менять программу экскурсии и кроме стандартных мест посещения Джайпура он показал нам совершено волшебный
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мемориал махараджей, сказочной красоты место! Вообще вся экскурсия прошла на отлично, Джа очень внимательно к нам отнесся, у нас была большая разновозрастная компания, от детей до пенсионеров и всем очень понравилось. 10 из 10. Большое спасибо!

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Т
Все хорошо, экскурсия очень понравилась. Экскурсовод -Джитендр - показал интересны места, единственное пожелание - обедать лучше в хорошем ресторане (куда мы и поехали в результате), в первоначально предложенном - очень много народу, шумно, шведский стол (не все его любят)
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Е
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод был местным,но русский знал неплохо,т. к. жил какое-то время в Москве. Он нам понравиля больше всех. А организатор Анудж нам помог поменять отель. Спасибо ему.
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Мария
Все было интересно и грамотно организованно. Очень красивый Амбер Форт.
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А
Все отлично!
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