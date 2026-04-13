Великолепный Джайпур приглашает в увлекательное путешествие по столице Раджастана.
Участники экскурсии посетят знаменитый форт Амбер, где узнают о его архитектурных особенностях и исторических событиях.
Городской дворец удивит своими внутренними двориками и музеями,
Участники экскурсии посетят знаменитый форт Амбер, где узнают о его архитектурных особенностях и исторических событиях.
Городской дворец удивит своими внутренними двориками и музеями,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные дворцы и форты
- 🔭 Древняя обсерватория
- 🏞️ Живописные виды
- 🕌 История махараджей
- 🌸 Розовый город
Что можно увидеть
- Форт Амбер
- Городской дворец
- Водный дворец
- Обсерватория
- Дворец Ветра
Описание экскурсии
- Форт Амбер — вы осмотрите дворец-крепость медового цвета, живописно расположенный на скалистом холме. К нему можно подняться на машине или на слоне. Я раскрою особенности архитектуры форта и расскажу о событиях, которые в нём происходили.
- Городской дворец — колоритный комплекс, состоящий из симпатичных внутренних двориков, садов и различных музеев. Вы узнаете, как он строился и достраивался на протяжении веков.
- Водный дворец — вы увидите романтичный дворец, возведённый в центре озера. А я поделюсь его историей.
- Обсерватория — мы осмотрим обсерваторию 18 века и поговорим о её создателе, известном астрономе Махарадже Джай Сингхе. Вы узнаете, как здесь расчитывают затмения, создают прогнозы и измеряют положение звёзд. А также увидите солнечные часы, определяющие время с точностью до 2 секунд.
- Дворец Ветра — визитная карточка Джайпура. Я поясню, почему во дворце так много окон и в чём их главная функция.
По желанию, в конце мы можем зайти в ремесленные лавочки и оценить мастерство местных жителей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном авто с опытным водителем и русскоговорящим гидом
- В середине экскурсии мы сделаем остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Входные билеты не включены в стоимость: форт Амбер — 600 рупий, Городской дворец — 700 рупий, обсерватория — 250 рупий, катание на слонах (по желанию) — 1500 рупий за 1-2 человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анудж — ваша команда гидов в Джайпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 493 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Анудж. Я из Индии, живу в городе Агра. Работаю гидом с 2010 года, много путешествовал по стране, прекрасно её знаю и могу много о ней рассказать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Мы впервые в Индии и в первый же день прилетели в Джайпур. Нас потрясло все с самого начала: таксист высадил нас в указанной точке, чтобы хозяин отеля забрал нас. Центр
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Экскурсию нам проводил гид Джа, прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Из-за пробок пришлось на ходу менять программу экскурсии и кроме стандартных мест посещения Джайпура он показал нам совершено волшебный
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Т
Все хорошо, экскурсия очень понравилась. Экскурсовод -Джитендр - показал интересны места, единственное пожелание - обедать лучше в хорошем ресторане (куда мы и поехали в результате), в первоначально предложенном - очень много народу, шумно, шведский стол (не все его любят)
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Е
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод был местным,но русский знал неплохо,т. к. жил какое-то время в Москве. Он нам понравиля больше всех. А организатор Анудж нам помог поменять отель. Спасибо ему.
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Все было интересно и грамотно организованно. Очень красивый Амбер Форт.
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А
Все отлично!
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Входит в следующие категории Джайпура
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