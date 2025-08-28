Мои заказы

Королевский Джайпур

Джайпур - город махараджей и розовых фасадов. Откройте для себя знаковые достопримечательности, шумные улицы и базары, погрузитесь в историю и культуру
Джайпур, известный как город махараджей, приглашает в увлекательное путешествие по своим розовым фасадам и историческим достопримечательностям.

Участники экскурсии посетят форт Амбер, расположенный на вершине холма, и увидят его великолепные дворцы. Водный
дворец 18 века станет идеальным местом для фотографий. Хава-Махал, с его 953 окнами, откроет тайны гарема.

Джантар-Мантар удивит своими астрономическими инструментами, а Городской дворец - роскошью королевских покоев. Завершит экскурсию посещение храма Лакшми-Нараян, где белый мрамор оживает в изящных скульптурах

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение форта Амбер
  • 📸 Фотографии у Водного дворца
  • 🏛️ Удивительный Хава-Махал
  • 🔭 Джантар-Мантар - обсерватория
  • 👑 Городской дворец и его история
  • 🕉️ Храм Лакшми-Нараян

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Джайпура - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться экскурсиями без излишней жары. В марте и ноябре также приятно путешествовать, хотя может быть немного теплее. В остальное время года, особенно летом, высокая температура и влажность могут сделать поездку менее комфортной, но всё же возможно насладиться достопримечательностями, если избегать полуденной жары.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Королевский Джайпур© Мохсин
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Форт Амбер
  • Водный дворец
  • Хава-Махал
  • Джантар-Мантар
  • Городской дворец
  • Храм Лакшми-Нараян

Описание экскурсии

Форт Амбер — главная достопримечательность Джайпура. Построенный в 16 веке махараджей Ман Сингхом, форт расположен на вершине холма и окружён высокой стеной. Внутри вы увидите дворцы в индийском и исламском стилях.

Водный дворец 18 века — летняя резиденция королевской семьи. Эффектное место для фотографий!

Хава-Махал. Вы рассмотрите удивительный дворец с 953 окнами разного размера. Женщины из гарема наблюдали отсюда за проходящими на улице процессиями и оставались незаметными для мужчин.

Джантар-Мантар — обсерватория, построенная махараджей Джай Сингхом. Здесь находится самый большой каменный солнечный циферблат.

Городской дворец. Великолепный комплекс 18 века с дворцами, внутренними дворами и музеями. Вам откроются страницы королевской истории Джайпура.

Храм Лакшми-Нараян (Бирла Мандир). Храм из белого мрамора, посвящённый богине Лакшми и богу Вишну. Внутри храма мы изучим статуи божеств, древние цитаты, символы и украшения.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Etios Dzire Car, Toyota Innova Crysta, Tempo Traveler (в зависимости от количества человек)
  • Каждый дополнительный час экскурсии оплачивается отдельно — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Форт Амер — Rs 502 на чел. ($6)
  • Джантар-Мантар — Rs 202 на чел. ($3)
  • Городской дворец — Rs 1000 на чел. ($12)
  • Хава-Махал — Rs 202 на чел. ($3)
  • Обед в ресторане местной кухни — по желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин
Мохсин — ваша команда гидов в Джайпуре
Провели экскурсии для 294 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Я и моя команда рады вам!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дарья
28 авг 2025
Все прошло хорошо. Экскурсию без проблем адаптировали под меня (я хотела меньше времени, плюс небольшой шопинг). У гида хорошие знания истории (а так бывает не всегда) – все рассказал, на все вопросы ответил. Спасибо!

Входит в следующие категории Джайпура

