Джайпур - город махараджей и розовых фасадов. Откройте для себя знаковые достопримечательности, шумные улицы и базары, погрузитесь в историю и культуру
Джайпур, известный как город махараджей, приглашает в увлекательное путешествие по своим розовым фасадам и историческим достопримечательностям.
Участники экскурсии посетят форт Амбер, расположенный на вершине холма, и увидят его великолепные дворцы. Водный читать дальше
дворец 18 века станет идеальным местом для фотографий. Хава-Махал, с его 953 окнами, откроет тайны гарема.
Джантар-Мантар удивит своими астрономическими инструментами, а Городской дворец - роскошью королевских покоев. Завершит экскурсию посещение храма Лакшми-Нараян, где белый мрамор оживает в изящных скульптурах
6 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение форта Амбер
📸 Фотографии у Водного дворца
🏛️ Удивительный Хава-Махал
🔭 Джантар-Мантар - обсерватория
👑 Городской дворец и его история
🕉️ Храм Лакшми-Нараян
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Джайпура - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться экскурсиями без излишней жары. В марте и ноябре также приятно путешествовать, хотя может быть немного теплее. В остальное время года, особенно летом, высокая температура и влажность могут сделать поездку менее комфортной, но всё же возможно насладиться достопримечательностями, если избегать полуденной жары.
Форт Амбер — главная достопримечательность Джайпура. Построенный в 16 веке махараджей Ман Сингхом, форт расположен на вершине холма и окружён высокой стеной. Внутри вы увидите дворцы в индийском и исламском стилях.
Водный дворец 18 века — летняя резиденция королевской семьи. Эффектное место для фотографий!
Хава-Махал. Вы рассмотрите удивительный дворец с 953 окнами разного размера. Женщины из гарема наблюдали отсюда за проходящими на улице процессиями и оставались незаметными для мужчин.
Джантар-Мантар — обсерватория, построенная махараджей Джай Сингхом. Здесь находится самый большой каменный солнечный циферблат.
Городской дворец. Великолепный комплекс 18 века с дворцами, внутренними дворами и музеями. Вам откроются страницы королевской истории Джайпура.
Храм Лакшми-Нараян (Бирла Мандир). Храм из белого мрамора, посвящённый богине Лакшми и богу Вишну. Внутри храма мы изучим статуи божеств, древние цитаты, символы и украшения.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Etios Dzire Car, Toyota Innova Crysta, Tempo Traveler (в зависимости от количества человек)
Каждый дополнительный час экскурсии оплачивается отдельно — подробности уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Мохсин — ваша команда гидов в Джайпуре
Провели экскурсии для 294 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Я и моя команда рады вам!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
28 авг 2025
Все прошло хорошо. Экскурсию без проблем адаптировали под меня (я хотела меньше времени, плюс небольшой шопинг). У гида хорошие знания истории (а так бывает не всегда) – все рассказал, на все вопросы ответил. Спасибо!