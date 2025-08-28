Джайпур, известный как город махараджей, приглашает в увлекательное путешествие по своим розовым фасадам и историческим достопримечательностям.Участники экскурсии посетят форт Амбер, расположенный на вершине холма, и увидят его великолепные дворцы. Водный

дворец 18 века станет идеальным местом для фотографий. Хава-Махал, с его 953 окнами, откроет тайны гарема. Джантар-Мантар удивит своими астрономическими инструментами, а Городской дворец - роскошью королевских покоев. Завершит экскурсию посещение храма Лакшми-Нараян, где белый мрамор оживает в изящных скульптурах

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Джайпура - с октября по февраль. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться экскурсиями без излишней жары. В марте и ноябре также приятно путешествовать, хотя может быть немного теплее. В остальное время года, особенно летом, высокая температура и влажность могут сделать поездку менее комфортной, но всё же возможно насладиться достопримечательностями, если избегать полуденной жары.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.