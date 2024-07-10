Мы предлагаем совместить поездку из Джайпура в Дели с экскурсией по известнейшим местам Индии. Водитель довезёт вас до Агры, где вас уже будет ждать один из профессиональных гидов нашей команды. Мы зайдём в Тадж-Махал, осмотрим форт Агры, он же Красный форт, и пообедаем в местном ресторане. Затем водитель отвезёт вас в Дели и высадит в любой точке по запросу.

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Описание экскурсии

05:00 трансфер из Джайпура в Агру. Вы поедете на комфортабельном автомобиле с кондиционером и минеральной водой. За окном будут сменяться виды красивой сельской местности.

09:00 прибытие в Агру. Мы встретим вас и отправимся изучать достопримечательности города, который успел побывать столицей Империи Великих Моголов, а в 16 и 17 веках был более оживлённым, чем Лондон.

09:30 Тадж-Махал. Посетим один из самых прекрасных мавзолеев, когда-либо построенных на Земле. Вы услышите романтическую историю его создания.

11:30 Агра-форт. Считается самым красивым и хорошо сохранившимся фортом страны. Построенный в 16 веке, в нём много дворцов и гаремов. Мы расскажем, какой шах был здесь в плену у собственного сына, и чем ещё известно это место.

13:00 обед. Остановимся на обед в ресторане с кухней разных стран.

15:00 трансфер из Агры в Дели. Поездка займёт три часа. Водитель высадит вас в нужном месте в Дели или его окрестностях.

Организационные детали

Трансфер до Агры и Дели проходит без гида, только с англоговорящим водителем, который не знает русского языка. Но мы всё время будем на связи, если появятся вопросы

В зависимости от количества человек поездка пройдёт на Suzuki Dzire, Toyota Etios, Toyota Crysta или минивэне

Отдельно оплачивается: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий за человека, билет в форт Агры — 600 рупий за человека, обед «шведский стол» — 1000 рупий за человека

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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