Увидеть символ вечной любви, изучить Красный форт и с комфортом доехать до Дели
Мы предлагаем совместить поездку из Джайпура в Дели с экскурсией по известнейшим местам Индии. Водитель довезёт вас до Агры, где вас уже будет ждать один из профессиональных гидов нашей команды. Мы зайдём в Тадж-Махал, осмотрим форт Агры, он же Красный форт, и пообедаем в местном ресторане. Затем водитель отвезёт вас в Дели и высадит в любой точке по запросу.
05:00 трансфер из Джайпура в Агру. Вы поедете на комфортабельном автомобиле с кондиционером и минеральной водой. За окном будут сменяться виды красивой сельской местности.
09:00 прибытие в Агру. Мы встретим вас и отправимся изучать достопримечательности города, который успел побывать столицей Империи Великих Моголов, а в 16 и 17 веках был более оживлённым, чем Лондон.
09:30 Тадж-Махал. Посетим один из самых прекрасных мавзолеев, когда-либо построенных на Земле. Вы услышите романтическую историю его создания.
11:30 Агра-форт. Считается самым красивым и хорошо сохранившимся фортом страны. Построенный в 16 веке, в нём много дворцов и гаремов. Мы расскажем, какой шах был здесь в плену у собственного сына, и чем ещё известно это место.
13:00 обед. Остановимся на обед в ресторане с кухней разных стран.
15:00 трансфер из Агры в Дели. Поездка займёт три часа. Водитель высадит вас в нужном месте в Дели или его окрестностях.
Организационные детали
Трансфер до Агры и Дели проходит без гида, только с англоговорящим водителем, который не знает русского языка. Но мы всё время будем на связи, если появятся вопросы
В зависимости от количества человек поездка пройдёт на Suzuki Dzire, Toyota Etios, Toyota Crysta или минивэне
Отдельно оплачивается: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий за человека, билет в форт Агры — 600 рупий за человека, обед «шведский стол» — 1000 рупий за человека
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Важная информация
Каждую пятницу Тадж-Махал закрыт
Внутрь памятников нельзя со съестными припасами, предметами для курения, флагами, транспарантами, гирляндами и т. д.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Джайпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин — ваша команда гидов в Джайпуре
Провели экскурсии для 47 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Мы и моя команда рады вам!