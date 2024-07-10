Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели

Увидеть символ вечной любви, изучить Красный форт и с комфортом доехать до Дели
Мы предлагаем совместить поездку из Джайпура в Дели с экскурсией по известнейшим местам Индии. Водитель довезёт вас до Агры, где вас уже будет ждать один из профессиональных гидов нашей команды. Мы зайдём в Тадж-Махал, осмотрим форт Агры, он же Красный форт, и пообедаем в местном ресторане. Затем водитель отвезёт вас в Дели и высадит в любой точке по запросу.
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

05:00 трансфер из Джайпура в Агру. Вы поедете на комфортабельном автомобиле с кондиционером и минеральной водой. За окном будут сменяться виды красивой сельской местности.

09:00 прибытие в Агру. Мы встретим вас и отправимся изучать достопримечательности города, который успел побывать столицей Империи Великих Моголов, а в 16 и 17 веках был более оживлённым, чем Лондон.

09:30 Тадж-Махал. Посетим один из самых прекрасных мавзолеев, когда-либо построенных на Земле. Вы услышите романтическую историю его создания.

11:30 Агра-форт. Считается самым красивым и хорошо сохранившимся фортом страны. Построенный в 16 веке, в нём много дворцов и гаремов. Мы расскажем, какой шах был здесь в плену у собственного сына, и чем ещё известно это место.

13:00 обед. Остановимся на обед в ресторане с кухней разных стран.

15:00 трансфер из Агры в Дели. Поездка займёт три часа. Водитель высадит вас в нужном месте в Дели или его окрестностях.

Организационные детали

  • Трансфер до Агры и Дели проходит без гида, только с англоговорящим водителем, который не знает русского языка. Но мы всё время будем на связи, если появятся вопросы
  • В зависимости от количества человек поездка пройдёт на Suzuki Dzire, Toyota Etios, Toyota Crysta или минивэне
  • Отдельно оплачивается: билет в Тадж-Махал — 1300 рупий за человека, билет в форт Агры — 600 рупий за человека, обед «шведский стол» — 1000 рупий за человека
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Важная информация

  • Каждую пятницу Тадж-Махал закрыт
  • Внутрь памятников нельзя со съестными припасами, предметами для курения, флагами, транспарантами, гирляндами и т. д.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$205
Дети до 14 лет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Джайпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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