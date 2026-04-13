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Экскурсии в Джайпуре

Найдено 9 экскурсий в Джайпуре на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Джайпур
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Джайпур
Посетить столицу штата Раджастан, прикоснуться к её истории и узнать о местной жизни
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $110 за всё до 2 чел.
Великолепный Джайпур
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от $125 за всё до 4 чел.
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
Уникальная экскурсия по Джайпуру: откройте тайны дворцов, узнайте о жизни махараджей и насладитесь атмосферой древнего города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 09:30
Завтра в 05:00
от $285 за человека
Королевский Джайпур
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Королевский Джайпур
Узнать, чем живёт город и увидеть важные места - от форта Амбер до Городского дворца
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $102 за человека
Чудесный день в Джайпуре
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Чудесный день в Джайпуре
Проведите незабываемый день в Джайпуре, наслаждаясь красотой фортов и дворцов, открывая для себя культурное наследие Индии
Завтра в 08:30
10 авг в 05:00
от $50 за человека
Влюбиться в Джайпур за один день
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Джайпур за один день
На машине объедем знаковые места Джайпура: дворцы, крепости и рынки. Ощутите дружелюбную атмосферу столицы Раджастана и её культурное наследие
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от $125 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь - Джайпур
На машине
8 часов
Индивидуальная
Знакомьтесь - Джайпур
Погрузитесь в атмосферу розового города Джайпур, посетив его главные достопримечательности и насладившись местной выпечкой
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $120 за человека
Из Джайпура - в волшебную Агру (без очереди к памятникам)
На машине
12 часов
-
10%
Индивидуальная
Из Джайпура - в волшебную Агру (без очереди к памятникам)
Позвольте себе путешествие в Агру с приоритетным доступом к Тадж-Махалу и Красному форту. Уникальная возможность избежать толпы и насладиться историей
Начало: В Джайпуре
Завтра в 08:30
10 авг в 05:00
от $171$189 за человека

Последние отзывы на экскурсии

E
Великолепный Джайпур
Мы впервые в Индии и в первый же день прилетели в Джайпур. Нас потрясло все с самого начала: таксист высадил
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нас в указанной точке, чтобы хозяин отеля забрал нас. Центр города. Рядом метро и основные достопримечательности - Дворец ветров, обсерватория и др. Мы стоим на углу дома в мусорной куче и наблюдаем как корова ест из помойки. Пришел хозяин и повел нас липким проулком в отель. У нас было 3 часа на сон после полета и в 13.00 забронирована экскурсия. Нам позвонил водитель, организатор был постоянно на связи (Вотсап), забрали из отеля и повезли. Мы попали под опеку гида Говинда (или Кришна - т. к. Говинд -одно из имён бога). Весёлый, находчивый, расторопный, тактичный устраивал нам все удобства - билеты покупал, везде проводил, в зависимости от ситуации на дорогах, в городе, менял маршрут. Привел в отличный ресторан, подождал пока мы поели и повез нас дальше. Все за один день не успели т. к. был какой-то праздник и к половине локаций нельзя было добраться. Предложил свои услуги на следующий день. Очень ненавязчиво, а именно в качестве помощи. Мы были очень благодарны - одни мы бы шагу не смогли ступить, а под чуткой заботой Говинда мы немного поосмелели и через 2 дня отправились в Агру уже бывалыми путешественниками. Программа строится в основном на ваших пожеланиях: если у вас есть представление, что и где нужно посмотреть - доставят, покажут, расскажут. Если нет - посоветуют и в лучшем виде все преподнесут. И очень приятно человеческое отношение, мы давно отвыкли от этого. Всегда люди что-то хотят, хитрят, куда-то подталкивают, опираясь в основном на свои интересы. А тут - чистый гуманизм! Я думаю, не последнюю роль в здесь играет индийская философия и менталитет. В общем, мы в восторге и благодарим компанию и Говинда!

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D
Добро пожаловать в Джайпур
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения. Если хотите интересно и
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с комфортом увидеть красоты Розового города, очень рекомендую! Маниш очень доброжелательный, владеет историей Индии, интересно рассказывает, с удовольствием отвечает на все интересующие вопросы. Получили много положительных эмоций.
Маниш, большое спасибо Вам за чудесный отдых, насыщенную программу, пунктуальность, заботу, советы и рекомендации!

Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения.
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения.
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения.
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения.+6
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения.
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения.
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения.
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения.
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения.
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения.
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Л
Добро пожаловать в Джайпур
Экскурсия очень понравилась.
Маниш забрал из гостиницы, которую сам посоветовал и она оказалась прекрасной, повез сначала в Амбер форт, потом показал достопримечательности Джайпура В индийском мегаполисе лучше путешествовать с гидом!
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Г
Добро пожаловать в Джайпур
Хорошо организованная экскурсия. Нас встретили в аэропорту, как я и просила. Было традиционное индийское приветствие с цветами. Очень приятно. Машина
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чистая, на креслах белые чистые чехлы, достаточный запас питьевой воды, кондиционер хорошо работает. Водитель вежливый и аккуратный.

Нашим гидом был Маниш. Он полностью учел наши пожелания, мы довольны экскурсией, было интересно. Естественно у него есть акцент, но к этому быстро привыкаешь, поэтому сложностей в восприятии информации не было. Помогал делать замечательные фотографии и подсказывал хорошие локации для фото. Человек явно старается хорошо выполнить свою работу и быстро подстраивается под пожелания клиентов. Джайпур великолепен! Информацию, которую мы получили от Маниша, нам было достаточно. Обедать возили в хороший ресторан с адекватными ценами. Выбор блюд устроил, были варианты с умеренной остротой. Совет для туристов из Дели: лучше перемещаться из Дели в Джайпур самолетом - это быстрее и недорого (билеты покупали через Авиасейлс). Ну а экскурсию выгоднее брать у Маниша. ❗️Рекомендую❗️

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Р
Добро пожаловать в Джайпур
Добрый день! Маниш очень приятный спутник и собеседник, подстроился под хотелки туриста, показал локации которые не входили в маршрут. Зашел
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разговор про животных, Маниш предложил заехать на ферму слонов, что было очень приятно) сопровождал по всем локациям, лазил со мной по фортам и храмам) Забрал с аэропорта и отвез в конце в отель. Хорошо говорит на русском, знает информацию о достопримечательностях. Отработал от и до, красавчик!))

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Глеб
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
Лучшая экскурсия из всех, на которых мы были в Индии! Огромное спасибо гиду Govind. Он блестящий рассказчик, погружает в атмосферу
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Индии, её культуру и традиции. Мы посмотрели все главные достопримечательности, вкусно поели, побывали на ферме слонов и даже у настоящего индийского астролога! Если вы хотите погружение в жизнь Индии — эта экскурсия для вас.

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Игорь
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
Джей лучший гид, который когда либо у нас был.
Мы провели два прекрасных дня в Джайпуре и его окрестностях.
Если вы хотите
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понять Индию, Раджастан то вам нужен Джей. Плюс роскошный русский язык, знание своременной жизни в России и ее традиций добавит вам глубины в понимании Индии, того что у нас общее, а что разное.
Прекрасно ориентируется в истории, искусстве, светской жизни, что тоже немаловажно.
Огромное спасибо

Джей лучший гид, который когда либо у нас был.
Джей лучший гид, который когда либо у нас был.
Джей лучший гид, который когда либо у нас был.
Джей лучший гид, который когда либо у нас был.+2
Джей лучший гид, который когда либо у нас был.
Джей лучший гид, который когда либо у нас был.
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Е
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
Jaipur is a true treasure with many hidden gems inside. And you can’t do without a good guide here. We
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were happy with Jai (Jitendra) as our guide, who was very professional in organization, advising and made us feel very safe and comfortable, what is really priceless in India. My only recommendation is to split the Jaipur sightseeng rour into two days, just to have enough time for admiring and understanding the palaces and sights. And one should visit the Old City, walk through it, to understand Jaipur better.

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Sergei
Чудесный день в Джайпуре
Все на высшем уровне! Встретили в аэропорту с табличкой, провели очень классную экскурсию, грамотный гид, чистый и комфортный автомобиль! Отвезли в аэропорт. Все четко. Очень рекомендую.
Все на высшем уровне! Встретили в аэропорту с табличкой, провели очень классную экскурсию, грамотный гид, чистый
Все на высшем уровне! Встретили в аэропорту с табличкой, провели очень классную экскурсию, грамотный гид, чистый
Все на высшем уровне! Встретили в аэропорту с табличкой, провели очень классную экскурсию, грамотный гид, чистый
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Н
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
Нас зовут Наталья и Георгий, мы туристы из Москвы. Очень довольны экскурсией с русскоязычным гидом Джаем, который провел для нас
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замечательную экскурсию по Джайпуру. Джай искренне любит этот город, много знает и исторических фактов, и современных особенностей жизни в мегаполисе.
Всегда беспокоился о нашей безопасности и комфорте. Все складывалось четко, без опозданий, по плану, передвигались на комфортном автомобиле.
И главное - действительно, очень красивые места. Мы влюбились в Джайпур только благодаря рассказам и выбору замечательных и интересных локаций Джая.

Нас зовут Наталья и Георгий, мы туристы из Москвы. Очень довольны экскурсией с русскоязычным гидом Джаем,
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Всего 23 отзыва в Джайпуре

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Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру

Самые популярные экскурсии в Джайпуре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Добро пожаловать в Джайпур;
  2. Великолепный Джайпур;
  3. Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу;
  4. Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели;
  5. Королевский Джайпур.
Сколько стоит экскурсия по Джайпуру в августе 2026
Сейчас в Джайпуре можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 50 до 285 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Джайпуре (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2026 год, 23 ⭐ отзыва, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь