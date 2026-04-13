Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Джайпур
Посетить столицу штата Раджастан, прикоснуться к её истории и узнать о местной жизни
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от $125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
Уникальная экскурсия по Джайпуру: откройте тайны дворцов, узнайте о жизни махараджей и насладитесь атмосферой древнего города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 09:30
Завтра в 05:00
от $285 за человека
Индивидуальная
Королевский Джайпур
Узнать, чем живёт город и увидеть важные места - от форта Амбер до Городского дворца
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $102 за человека
Индивидуальная
Чудесный день в Джайпуре
Проведите незабываемый день в Джайпуре, наслаждаясь красотой фортов и дворцов, открывая для себя культурное наследие Индии
Завтра в 08:30
10 авг в 05:00
от $50 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Джайпур за один день
На машине объедем знаковые места Джайпура: дворцы, крепости и рынки. Ощутите дружелюбную атмосферу столицы Раджастана и её культурное наследие
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от $125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Знакомьтесь - Джайпур
Погрузитесь в атмосферу розового города Джайпур, посетив его главные достопримечательности и насладившись местной выпечкой
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $120 за человека
-
10%
Индивидуальная
Из Джайпура - в волшебную Агру (без очереди к памятникам)
Позвольте себе путешествие в Агру с приоритетным доступом к Тадж-Махалу и Красному форту. Уникальная возможность избежать толпы и насладиться историей
Начало: В Джайпуре
Завтра в 08:30
10 авг в 05:00
от $171
$189 за человека
Последние отзывы на экскурсии
E
Мы впервые в Индии и в первый же день прилетели в Джайпур. Нас потрясло все с самого начала: таксист высадил
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D
Очень увлекательное и познавательное путешествие по Джайпуру. Очень приятные и запоминающиеся впечатления от экскурсии и времяпровождения. Если хотите интересно и
+6
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Л
Экскурсия очень понравилась.
Маниш забрал из гостиницы, которую сам посоветовал и она оказалась прекрасной, повез сначала в Амбер форт, потом показал достопримечательности Джайпура В индийском мегаполисе лучше путешествовать с гидом!
Маниш забрал из гостиницы, которую сам посоветовал и она оказалась прекрасной, повез сначала в Амбер форт, потом показал достопримечательности Джайпура В индийском мегаполисе лучше путешествовать с гидом!
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Г
Хорошо организованная экскурсия. Нас встретили в аэропорту, как я и просила. Было традиционное индийское приветствие с цветами. Очень приятно. Машина
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Р
Добрый день! Маниш очень приятный спутник и собеседник, подстроился под хотелки туриста, показал локации которые не входили в маршрут. Зашел
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Лучшая экскурсия из всех, на которых мы были в Индии! Огромное спасибо гиду Govind. Он блестящий рассказчик, погружает в атмосферу
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Джей лучший гид, который когда либо у нас был.
Мы провели два прекрасных дня в Джайпуре и его окрестностях.
Если вы хотите
Мы провели два прекрасных дня в Джайпуре и его окрестностях.
Если вы хотите
+2
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Е
Jaipur is a true treasure with many hidden gems inside. And you can’t do without a good guide here. We
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Все на высшем уровне! Встретили в аэропорту с табличкой, провели очень классную экскурсию, грамотный гид, чистый и комфортный автомобиль! Отвезли в аэропорт. Все четко. Очень рекомендую.
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Н
Нас зовут Наталья и Георгий, мы туристы из Москвы. Очень довольны экскурсией с русскоязычным гидом Джаем, который провел для нас
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Всего 23 отзыва в Джайпуре
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Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру
Самые популярные экскурсии в Джайпуре
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