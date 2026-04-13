читать дальше уменьшить

нас в указанной точке, чтобы хозяин отеля забрал нас. Центр города. Рядом метро и основные достопримечательности - Дворец ветров, обсерватория и др. Мы стоим на углу дома в мусорной куче и наблюдаем как корова ест из помойки. Пришел хозяин и повел нас липким проулком в отель. У нас было 3 часа на сон после полета и в 13.00 забронирована экскурсия. Нам позвонил водитель, организатор был постоянно на связи (Вотсап), забрали из отеля и повезли. Мы попали под опеку гида Говинда (или Кришна - т. к. Говинд -одно из имён бога). Весёлый, находчивый, расторопный, тактичный устраивал нам все удобства - билеты покупал, везде проводил, в зависимости от ситуации на дорогах, в городе, менял маршрут. Привел в отличный ресторан, подождал пока мы поели и повез нас дальше. Все за один день не успели т. к. был какой-то праздник и к половине локаций нельзя было добраться. Предложил свои услуги на следующий день. Очень ненавязчиво, а именно в качестве помощи. Мы были очень благодарны - одни мы бы шагу не смогли ступить, а под чуткой заботой Говинда мы немного поосмелели и через 2 дня отправились в Агру уже бывалыми путешественниками. Программа строится в основном на ваших пожеланиях: если у вас есть представление, что и где нужно посмотреть - доставят, покажут, расскажут. Если нет - посоветуют и в лучшем виде все преподнесут. И очень приятно человеческое отношение, мы давно отвыкли от этого. Всегда люди что-то хотят, хитрят, куда-то подталкивают, опираясь в основном на свои интересы. А тут - чистый гуманизм! Я думаю, не последнюю роль в здесь играет индийская философия и менталитет. В общем, мы в восторге и благодарим компанию и Говинда!