Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Джайпуре на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Великолепный Джайпур Посетить знаковые места «розового города» и прикоснуться к его истории на авто-пешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля $ 125 за всё до 4 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов Знакомьтесь - Джайпур Увидеть самое главное в розовом городе и попробовать качори $ 120 за человека 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели Увидеть символ вечной любви, изучить Красный форт и с комфортом доехать до Дели Начало: У вашего отеля в Джайпуре $ 205 за человека Другие экскурсии Джайпура Последние отзывы на экскурсии Е Елена Великолепный Джайпур Очень интересная экскурсия. Экскурсовод был местным,но русский знал неплохо,т. к. жил какое-то время в Москве. Он нам понравиля больше всех. А организатор Анудж нам помог поменять отель. Спасибо ему.

Т Тина Великолепный Джайпур Все хорошо, экскурсия очень понравилась. Экскурсовод -Джитендр - показал интересны места, единственное пожелание - обедать лучше в хорошем ресторане (куда мы и поехали в результате), в первоначально предложенном - очень много народу, шумно, шведский стол (не все его любят)

Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джайпуре Великолепный Джайпур Знакомьтесь - Джайпур Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Джайпуру в июне 2024 Сейчас в Джайпуре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 205. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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