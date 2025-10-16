Мои заказы

Добро пожаловать в Джайпур

Путешествие в сердце Индии: откройте для себя Джайпур с его величественными фортами, храмами и дворцами. Узнайте о традициях и жизни королевского двора
Джайпур, известный как «розовый город», привлекает туристов своими уникальными достопримечательностями.

Здесь можно увидеть форт Амбер с его зеркальными залами, величественный Городской дворец и знаменитый Дворец Ветров. Храмы Джагат Широмани и Бихари
Джи поражают резьбой и историей. Водный дворец и обсерватория дополняют картину. Путешествие проходит на комфортабельном авто, что делает его удобным и приятным.

Экскурсия дарит возможность погрузиться в историю и культуру Индии, открывая множество интересных фактов

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение форта Амбер
  • 🕌 Уникальные храмы и дворцы
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🌟 Аутентичная атмосфера Индии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Джайпура - с ноября по январь, когда погода наиболее комфортная, а температура воздуха приятная для прогулок. В эти месяцы город не так загружен туристами, что позволяет насладиться достопримечательностями в спокойной обстановке. Февраль, март и октябрь также подходят для поездки, хотя может быть немного теплее. В остальные месяцы, особенно летом, из-за жары экскурсии могут быть менее комфортными, но всё же возможны для тех, кто готов к высоким температурам.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя18
ноя25
ноя26
ноя27
ноя3
дек4
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Форт Амбер
  • Храм Джагат Широмани
  • Многоэтажный колодец Панна Мина Кунд
  • Храм Бихари Джи
  • Водный дворец
  • Городской дворец
  • Обсерватория
  • Дворец Ветров

Описание экскурсии

Форт Амбер. Мы посетим роскошный форт, известный зеркальными залами и пышными садами. Я поделюсь особенностями его архитектуры, многовековой историей, традициями и деталями жизни королевского двора.

Храм Джагат Широмани. Вы увидите разнообразные скульптуры из мрамора с тонкой резьбой и узнаете много интересных сюжетов из истории храма.

Многоэтажный колодец Панна Мина Кунд. Построенный в 16 веке, он использовался как место для публичных встреч.

Храм Бихари Джи. Вы погуляете по его руинам и попробуете представить, как он выглядел раньше.

Водный дворец. Это летняя королевская резиденция, расположенная в центре озера. Я расскажу вам о её архитектуре и истории.

Городской дворец. Вы полюбуетесь дворцовым комплексом, сочетающим индийский и могольский стили. Я раскрою назначение каждого его здания.

Обсерватория. Несмотря на то, что она построена в 18 веке, все её инструменты находятся в рабочем состоянии. С их помощью можно увидеть точное расположение звёзд и рассчитать время с точностью до 2 секунд. Это по сей день используется для составления гороскопов.

Дворец Ветров. Одно из самых красивых зданий и визитная карточка Джайпура. Он был возведён для обитательниц королевского гарема. Вы услышите, какую функцию выполняли его 953 окна.

Кроме истории и архитектуры, я расскажу много правдивых фактов о местной жизни. Вы узнаете:

  • Почему индийцы почитают коров и не любят кошек
  • Правда ли в Индии нет разводов и «покупают» женихов
  • Почему свадьбу оплачивает отец невесты
  • Что такое кастовая система
  • Почему в Индии женщин меньше, чем мужчин
  • Как часто индийцы ходят в храмы
  • Зачем женщины ставят точку на лоб
  • В каких условиях жили девушки в гареме
  • Что происходило с детьми наложниц
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном авто с кондиционером. Марка — Suzuki или Toyota Etios
  • Входные билеты не включены в стоимость: форт Амбер — 500 рупий за чел, Городской дворец — 1000 рупий за чел, Обсерватория — 200 рупий за чел

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маниш
Маниш — ваш гид в Джайпуре
Меня зовут Маниш, я лицензированный гид-переводчик в Индии. Я учился в Санкт-Петербурге. А родился и вырос в Джайпуре, поэтому знаю все уголки города как свои пять пальцев. Люблю и умею
очень интересно рассказывать про культуру, историю, обычаи, традиции и религию своей страны. В Индии есть выражение «Atithi devo bhava», что переводится «Турист как Бог для нас». В своей работе я следую этой философии. И вот за моими плечами уже более 1000 довольных гостей, с которыми мы остаёмся друзьями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Иван
16 окт 2025
Маниш отличный гид. Посетили все значимые места в Джайпуре. И даже те, которые не попадают в официальный маршрут. Информации море. Рассказывает очень интересно. Всем рекомендую
Входит в следующие категории Джайпура

