Путешествие в сердце Индии: откройте для себя Джайпур с его величественными фортами, храмами и дворцами. Узнайте о традициях и жизни королевского двора
Джайпур, известный как «розовый город», привлекает туристов своими уникальными достопримечательностями.
Здесь можно увидеть форт Амбер с его зеркальными залами, величественный Городской дворец и знаменитый Дворец Ветров. Храмы Джагат Широмани и Бихари
Джи поражают резьбой и историей. Водный дворец и обсерватория дополняют картину. Путешествие проходит на комфортабельном авто, что делает его удобным и приятным.
Экскурсия дарит возможность погрузиться в историю и культуру Индии, открывая множество интересных фактов
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Джайпура - с ноября по январь, когда погода наиболее комфортная, а температура воздуха приятная для прогулок. В эти месяцы город не так загружен туристами, что позволяет насладиться достопримечательностями в спокойной обстановке. Февраль, март и октябрь также подходят для поездки, хотя может быть немного теплее. В остальные месяцы, особенно летом, из-за жары экскурсии могут быть менее комфортными, но всё же возможны для тех, кто готов к высоким температурам.
Форт Амбер. Мы посетим роскошный форт, известный зеркальными залами и пышными садами. Я поделюсь особенностями его архитектуры, многовековой историей, традициями и деталями жизни королевского двора.
Храм Джагат Широмани. Вы увидите разнообразные скульптуры из мрамора с тонкой резьбой и узнаете много интересных сюжетов из истории храма.
Многоэтажный колодец Панна Мина Кунд. Построенный в 16 веке, он использовался как место для публичных встреч.
Храм Бихари Джи. Вы погуляете по его руинам и попробуете представить, как он выглядел раньше.
Водный дворец. Это летняя королевская резиденция, расположенная в центре озера. Я расскажу вам о её архитектуре и истории.
Городской дворец. Вы полюбуетесь дворцовым комплексом, сочетающим индийский и могольский стили. Я раскрою назначение каждого его здания.
Обсерватория. Несмотря на то, что она построена в 18 веке, все её инструменты находятся в рабочем состоянии. С их помощью можно увидеть точное расположение звёзд и рассчитать время с точностью до 2 секунд. Это по сей день используется для составления гороскопов.
Дворец Ветров. Одно из самых красивых зданий и визитная карточка Джайпура. Он был возведён для обитательниц королевского гарема. Вы услышите, какую функцию выполняли его 953 окна.
Кроме истории и архитектуры, я расскажу много правдивых фактов о местной жизни. Вы узнаете:
Почему индийцы почитают коров и не любят кошек
Правда ли в Индии нет разводов и «покупают» женихов
Почему свадьбу оплачивает отец невесты
Что такое кастовая система
Почему в Индии женщин меньше, чем мужчин
Как часто индийцы ходят в храмы
Зачем женщины ставят точку на лоб
В каких условиях жили девушки в гареме
Что происходило с детьми наложниц
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном авто с кондиционером. Марка — Suzuki или Toyota Etios
Входные билеты не включены в стоимость: форт Амбер — 500 рупий за чел, Городской дворец — 1000 рупий за чел, Обсерватория — 200 рупий за чел
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Маниш — ваш гид в Джайпуре
Меня зовут Маниш, я лицензированный гид-переводчик в Индии. Я учился в Санкт-Петербурге. А родился и вырос в Джайпуре, поэтому знаю все уголки города как свои пять пальцев. Люблю и умею
очень интересно рассказывать про культуру, историю, обычаи, традиции и религию своей страны. В Индии есть выражение «Atithi devo bhava», что переводится «Турист как Бог для нас». В своей работе я следую этой философии. И вот за моими плечами уже более 1000 довольных гостей, с которыми мы остаёмся друзьями.