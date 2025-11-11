Выехав за пределы туристического штата Гоа, вы сможете своими глазами увидеть кусочек "настоящей" Индии. Окунуться в религиозную атмосферу, посмотреть культуру и религию индуистов.
Время начала: 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Описание экскурсииПоездка в южную Индию в соседний штат Карнатака. Мы с вами отправимся в удивительное путешествие к необыкновенным скальным образованиям, внутри которых расположена пещера с нерукотворным лингамом- символом господа Шивы. А также исследуем священный город Гокарна, основанный в 5 веке нашей эры, который называют "Варанаси юга". Вы увидите 400 летние деревянные колесницы, на которых по праздникам катаются индуистские божества, храм, в который со всей южной Индии съезжаются бездетные пары с просьбой стать родителями, легендарный храм Ганеши - одного из наиболее популярных богов в индуизме, приносящего людям удачу и старый район города, населенного одними брахманами (священнослужителями). На обед мы по возвращению в Гоа заедем на пляж Палолем, где вы сможете вкусно пообедать и освежиться в водах Аравийского моря.
Ежедневно с 5.30 до 17.00-18.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещеры Яна
- Город Гокарна
- Пляж Палолем
Что включено
- Трансфер до лодки и обратно, прогулка по реке, напитки, закуски.
Что не входит в цену
- Сопровождение гида
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 5.30 до 17.00-18.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
