Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Выехав за пределы туристического штата Гоа, вы сможете своими глазами увидеть кусочек "настоящей" Индии. Окунуться в религиозную атмосферу, посмотреть культуру и религию индуистов.

Описание экскурсии Поездка в южную Индию в соседний штат Карнатака. Мы с вами отправимся в удивительное путешествие к необыкновенным скальным образованиям, внутри которых расположена пещера с нерукотворным лингамом- символом господа Шивы. А также исследуем священный город Гокарна, основанный в 5 веке нашей эры, который называют "Варанаси юга". Вы увидите 400 летние деревянные колесницы, на которых по праздникам катаются индуистские божества, храм, в который со всей южной Индии съезжаются бездетные пары с просьбой стать родителями, легендарный храм Ганеши - одного из наиболее популярных богов в индуизме, приносящего людям удачу и старый район города, населенного одними брахманами (священнослужителями). На обед мы по возвращению в Гоа заедем на пляж Палолем, где вы сможете вкусно пообедать и освежиться в водах Аравийского моря.

