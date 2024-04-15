Индивидуальные экскурсии в Гоа с личным гидом

Найдено 15 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Гоа на русском языке, цены от $125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гоа: путешествие в мир животных и специй
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Гоа: увлекательное путешествие в мир животных и специй
Погрузитесь в атмосферу дикой природы и ароматов специй Гоа. Экскурсия, которая запомнится на всю жизнь
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $155 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная фотосессия в историческом центре Панаджи
Откройте для себя уникальную фотопрогулку по Панаджи, столице Гоа. Насладитесь португальской архитектурой и получите до 300 профессиональных фото
Начало: В центре Панаджи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$350 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Однодневная поездка из Гоа в Махараштру: от королевского дворца до пляжа Парадайз
Погрузитесь в удивительный мир Махараштры: от королевского величия до дикой природы. Вас ждет насыщенная программа с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
Португальское наследие Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Португальское наследие Гоа: индивидуальная экскурсия по Панаджи и окрестностям
Узнайте, как 450 лет португальского правления повлияли на Гоа. Прогулка по ярким улицам Панаджи, посещение форта и храмов, переправа на пароме
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$200 за всё до 4 чел.
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
Прогулка по центру Панаджи и его ярким улочкам. Увидите церковь Непорочного зачатия, стрит-арт и необычные бары с местными напитками
Начало: Ресторан Club Nacional, Панаджи
Завтра в 18:30
10 июня в 17:00
от $125 за всё до 2 чел.
Родовые поместья известных семей Гоа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие по родовым поместьям известных семей Гоа: история и архитектура
Откройте великолепие португальских особняков Гоа, насладитесь антиквариатом и аутентичной архитектурой в компании эксперта
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $210 за всё до 2 чел.
Дикое гнездо: отдых в экокоттеджах в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Релакс в горах Гоа: экокоттеджи и панорамные виды
Расслабьтесь в уютном горном коттедже с инфинити-бассейном. Прогулки по джунглям, уроки гончарного искусства и вечерние шоу ждут вас
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$220 за всё до 2 чел.
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Колоритный Гоа и наследие колониальных времён
Ощутить атмосферу бывшей столицы Португальской Индии и познакомиться с яркими памятниками эпохи
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
$280 за всё до 3 чел.
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Гоа - в Дели и к Тадж-Махалу (2 дня)
Открыть ключевые места столицы Индии и увидеть шедевр архитектуры моголов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$560 за человека
Величественный Шива
Индивидуальная
10 часов
Величественный Шива: От Мурудешвара до Палолема - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир духовности и культуры Индии, посетив величественную статую Шивы и священный город Гокарна
Начало: Ваш отель
Завтра в 06:30
10 июня в 05:30
$300 за всё до 5 чел.
Пляжи Северного Гоа: по следам хиппи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Пляжи Северного Гоа: культурное наследие хиппи и природная красота
Погрузитесь в атмосферу свободы и бунтарства, посещая знаковые места Северного Гоа, где история хиппи оживает
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Фотосессия в индийских национальных нарядах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Гоа: национальные костюмы и живописные места
Насладитесь уникальной фотосессией в индийских костюмах в Гоа. Профессиональная съёмка, помощь с позированием и обработка фото - всё включено
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$150 за всё до 2 чел.
Фотосессия в Гоа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка в Гоа: запечатлейте яркие моменты жизни
Захватывающая фотосессия в Гоа ждет вас! Выберите место из предложенного списка и получите снимки, полные эмоций и красок
11 июня в 16:00
12 июня в 16:00
$175 за всё до 2 чел.
Рассвет на память
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
Рассвет на память: индивидуальная фото-прогулка в Гоа
Насладитесь восходом солнца на юге Гоа, запечатлейте яркие моменты и получите незабываемые фотографии. Всё включено: трансфер, завтрак и фотосессия
Начало: У вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Хотим поблагодарить от всей души Наталью и Дмитрия за прогулку по барам, которая включала не только бары, но и другие
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    интересные места. Наталья рассказывала очень интересные факты, всегда отвечала на все вопросы и на прогулке было по-дружески очень комфортно. Честно, хотелось бы чтобы прогулка длилась и длилась. Мне было удивительно погулять по столице Гоа, заглянуть в красивые переулочки, кофейни, бары и другие места. По дороге ждало много сюрпризов. А еще отдельная вишенка на торте: нам сделали просто прекрасные снимки и даже видео нашей прогулки. Я совсем не ожидала, а теперь закажу альбом для этих фотографий) Рекомендую каждому в Гоа!

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    С огромным удовольствием рекомендуем экскурсии Натальи и Дмитрия в Гоа! Это не только отличные профессионалы, но и замечательные, отзывчивые люди, которые
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    сделают все возможное (и даже чуточку больше), чтобы у вас остались самые лучшие воспоминания! Мы были на экскурсии "Вечерний Панаджи…" 09.04.2024. Этот небольшой город открылся с какой-то удивительной стороны, благодаря продуманному маршруту и интересному рассказу Натальи! Зашли в красивые кафейни необыкновенные бары! Узнали столько нового и про островки Португалии в Гоа, и про стрит-арт, и про традиционные напитки - урак и фени (конечно, все попробовали!)) … А еще ребята учли все наши пожелания, помогли с транспортом, много фотографировали (что,кстати, не входило в программу этой экскурсии)… В результате у нас остались не только яркие воспоминания о Гоа и Панаджи, но и прекрасные профессиональные фотографии! Спасибо большое, Наталья и Дмитрий! Успехов вам в вашем непростом деле, удачи и вдохновения!! Татьяна и Владимир.

  • В
    Виталий
    13 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Отлично ❤️
  • Л
    Леся
    10 апреля 2024
    Вечерний Панаджи: столица баров и стрит-арта
    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для моего дня рождения! Было
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    красочно, интересно и фото просто замечательные. Дмитрий провел по барам и ресторанчикам Панаджи, в каждом из них мы пробовали оригинальный коктейль и несколько закусок. Остались только положительные впечатления, спасибо!

    Совместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу дляСовместили эту экскурсию с фото прогулкой этого же гида. Наталья и Дмитрий создали прекрасную атмосферу для
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Родовые поместья известных семей Гоа
    Я благодарю гида Наталью за шикарную экскурсию. Прекрасный гид и собеседник. Помимо экскурсии, Наталья сделала для меня прекрасные фото, даже
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    не фото, а профессиональную фотосессию (а также видео!!) и даже отвезла в дополнительное место - мост с шикарным видом, который в программу не входил. Куча впечатлений и волшебных родовых поместьях. Все друзья меня спросили откуда фото и где эти места располагаются. От души рекомендую. Фото мои, не от Натальи ☺️

  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
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    страны и вышеуказанного региона. После бронирования экскурсии с нами сразу же связался Александр, описал нам все детали предстоящей поездки не упустил даже важные мелочи, дал разумные советы и ответы на наши вопросы про участие в экскурсии детей, одежду, обувь, питание, имя гида и номер машины:-) Это было удивительное приключение, где мы и наши дети узнали об Индии много нового, отлично провели время и получили только положительные эмоции!!! За всё это огромное спасибо нашему гиду Альфие, которая нас просто очаровала. Она оказалась очень компетентным, не равнодушным и и очень деликатным человеком, влюбленным в Индию, и, главное, сумела не только подстроиться под наш уровень знаний, но и найти удивительно правильный подход к деткам! Хочется отметить, что для ведения экскурсии Альфия использовала как русскоязычные, так и англоязычные источники информации о стране, ее культуре и традициях. Очень понравилась вся программа: необычная поездка на джипах через джунгли, живописная прогулка на водопад в сопровождении обезьянок, купание в озере и шикарные фотографии на память. Приятно было побывать на плантации специй, которая оказалась по факту чудесным садом, не скучным и прекрасным, при сопровождении рассказом о применении этих специй и об индийской, непривычной нам, кухне. Запомнились рассказы Альфии об индийских кастах, вероисповедании, различиях в обычиях и традициях разных регионов. Альфия показала нам индуистский храм, дав интересные комментарии религиозного характера. А в старом Гоа мы посетили два действующих католических храма, оставшиеся от "бывших владельцев" - португальцев. Возвращаясь к Александру, хочется отметить, что на протяжении всей экскурсии чувствовалось его негласное присутствие:-) СПАСИБО ребятам за их работу, которая превзошла все наши ожидания🙏

    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Гоа: путешествие в мир животных и специй
    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение! Вся поездка прошла на одном дыхании: много интересной и полезной информации, потрясающие виды и душевное
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    общение. Ездили с двумя детьми, опасались, что им будет скучно. Наталья нашла подход и к ним:-) Все супер!!! Животные и природа, прекрасные фото на память.

    Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!Огромное спасибо Наталье за чудесное приключение!
  • А
    Антон
    1 апреля 2024
    Португальское наследие Гоа
    Эта экскурсия оказалась для нас удивительным путешествием в историю и культуру Гоа. Гид Анастасия проявила высокий профессионализм, ярко и увлекательно
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    рассказывая о португальском наследии этого прекрасного места. Анастасия с легкостью удерживала внимание, делая экскурсию не только информативной, но и увлекательной. Она была открыта для вопросов и дополнительных объяснений, что создало дружественную и приветливую атмосферу. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Гоа.

  • Е
    Екатерина
    25 марта 2024
    Португальское наследие Гоа
    Прекрасный подход организатора, мне организовали индивидуальную экскурсию за час день в день, адаптировали маршрут под меня. Прекрасный гид Анастасия, рекомендую
  • А
    Анастасия
    24 марта 2024
    Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
    Это была отличная прогулка по самым ярким местам Панаджи! Наталья и Дмитрий очень гостеприимные и приятные, интересно рассказывали о Гоа
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    и его столице, показали самые интересные места. Дали нам очень много советов, что посетить, куда еще съездить, что посмотреть. Рестораны по их рекомендациям оказались самыми вкусными!:) Мы уже вернулись домой и вспоминаем об этом дне, как об одном из самых ярких во время нашего отпуска. А бонусом у нас осталось очень много прекрасных фотографий и видеоролик с прогулки по Панаджи. Спасибо огромное! Всем-всем рекомендуем!)

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Гоа: путешествие в мир животных и специй
  2. Фотопрогулка по колоритной столице Гоа
  3. Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
  4. Однодневная поездка из Гоа в штат Махараштра
  5. Португальское наследие Гоа
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "Индивидуальные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 125 до 560. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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