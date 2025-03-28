Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
11 апр в 05:00
$75 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по Райским пляжам Южного Гоа: Палолем, Кола и др
Проведите незабываемый день, исследуя живописные пляжи и исторические достопримечательности Южного Гоа в компании новых друзей
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
11 апр в 07:00
$35 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Архитектурные сокровища Гоа
Погрузитесь в историю Гоа, посетив его знаменитые архитектурные памятники и древние храмы в компании единомышленников
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Среда, суббота и по мере формирования групп
12 апр в 09:00
16 апр в 09:00
$70 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Пляжи Северного Гоа и культура хиппи: от форта Чапора до Арамболя
Путешествие по знаковым местам Северного Гоа: от заросшего джунглями форта до духовного Арамболя. Встречи с уникальной природой и культурой
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
11 апр в 08:30
$45 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Духовная сторона Индии
Выйдите за пределы Гоа и откройте для себя настоящую Индию: священные города, древние храмы и уникальные традиции ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 5.30 до 17.00-18.00
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
$300 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь28 марта 2025Все понравилось, гид провел экскурсию замечательно. Портило только одно- перемещение в "башажнике" автомобиля на 3 ряде кресел
- ННаталья16 марта 2025Классная организация экскурсий. Спасибо за отличного гида. Было очень интересно. Все показали и рассказали - обычаи, историю. Все заявленные объекты
- ААлена13 марта 2025Отличная экскурсия! Посмотрели архитектурные памятники Гоа, прогулялись по португальским кварталам. Гид Валерия - настоящий профессионал своего дела. Доброжелательная, эрудированная, дала много интересной информации не только о Гоа, но и об Индии в целом. Экскурсию рекомендую однозначно.
- ААлександр13 января 2025Потрясающий гид Валерия, отлично знает Индию и готова ответить на возникающие вопросы. С удовольствием съездили на экскурсию. Возникающие вопросы по программе были оперативно решены. На Спутнике старая версия, уточняйте обновлённую у оператора.
- ЕЕлена5 января 2025Прекрасный гид Роман провел экскурсию на 5 баллов. Интересно и познавательно. Обязательно поедем ещё с вами. Все четко и вовремя!
- ММаргарита26 декабря 2024Экскурсия не состоялась по вине некоторых туристов.
- ССветлана17 февраля 2024Экскурсия понравилась, интересная и познавательная. Особая благодарность гиду Оксане. Доступная, увлекательная подача информации. Отзывчива к просьбам туристов.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Пляж Вагатор»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в апреле 2025
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