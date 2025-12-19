Описание экскурсииСамая распространённая и не продолжительная поездка для всей семьи по самому маленькому индийскому штату Гоа. Погрузитесь в атмосферу Гоа за один день! Исследуйте Старый Гоа с его историей и архитектурой, насладитесь ароматами на плантации специй и окунитесь в одном из самых крупнейших водопадов Индии. Прокатитесь на джипах по джунглям и покормите игривых обезьян. Это идеальное приключение для любителей природы и культуры!:
- четырёхуровневый Водопад Дудсхагар,один из крупнейших водопадов Индии, который находится в предгорье Западных Гат, его высота составляет 310 метров. Вы сможете искупаться в прохладном озере у подножия водопада.
- на внедорожниках Вы поедете по плохо проходимым джунглям и будете пересекать водные преграды. Сможете полюбоваться дикой природой.
- У Вас будет уникальная возможность покормить диких обезьян — посетите плантацию специй, где сможете посмотреть как растут и собирают специи, о их пользе, а так же приобрести (по желанию).
- Обед из национальной и интернациональной кухни. Вас угостят местным самогоном и индийским чаем.
- Кафедральный Собор Святой Екатерины. Это крупнейшая католическая церковь в Индии и одна из самых больших в Азии.
- Католическая церковь Базилика Иисуса в Старом Гоа,где похоронен Франциск Ксаверий — один из самых почитаемых католических святых. Именно там покоятся его чудодейственные мощи.
- Индуистский храм Ганеша, где Вы познакомитесь с древней традицией Индуизма.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Включено: Комфортабельный транспорт с кондиционером, услуги гида на русском языке, джипы, спасательные жилеты, все входные билеты, обед. /n/n
Что не входит в цену
- +5$ трансфер с пляжей: Морджим, Арамболь, Ашвем, Мандрем/nТрансфер с пляжей южного Гоа рассчитывается индивидуально.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гоа
Завершение: Привезем в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
