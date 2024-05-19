1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 05:30
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
$45 за человека
Мини-группа
15 часов
Групповая экскурсия в Гокарну и Мурдешвар из Гоа
Паломники и туристы отправляются в Гокарну и Мурдешвар ради знакомства с культурой, традициями и пляжным отдыхом. Узнайте больше о завораживающей Индии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
$75 за человека
Групповая
12 часов
Пляжи Северного Гоа и культура хиппи: от форта Чапора до Арамболя
Путешествие по знаковым местам Северного Гоа: от заросшего джунглями форта до духовного Арамболя. Встречи с уникальной природой и культурой
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $45 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по архитектурным сокровищам Гоа: от Панаджи до Старого Гоа
Погрузитесь в историю Гоа, посетив его знаменитые архитектурные памятники и древние храмы в компании единомышленников
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Среда, суббота и по мере формирования групп
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
$70 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Весь Гоа за один день: природа, культура и история
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от захватывающего водопада Дудхсагар до величественных храмов и плантаций специй. Незабываемое приключение ждет
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от $45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 мая 2024Все отчетно
- ААнжелика9 мая 2024Поехать на эту экскурсию во второй день моего отпуска было лучшим решением! Экскурсия включала в себя все интересующие меня места
- ЕЕкатерина29 апреля 2024Экскурсия понравилась! За день можно посетить разные маршруты и точки. Мне понравились храмы и водопад, а еще местная еда.
- ЕЕвгения13 марта 2024Вполне себе норм. Сказать, что там что-то шедевральное было — не могу. С водопадами все очень круто. Приехали рано, были
- ССафронова8 марта 2024Экскурсия и правда очень увлекательная, увидела другую Индию с её, порой уму не постижимому, традициями. Узнала много интересных фактов. Я
- ССветлана17 февраля 2024Экскурсия понравилась, интересная и познавательная. Особая благодарность гиду Оксане. Доступная, увлекательная подача информации. Отзывчива к просьбам туристов.
- kkleshnin11 ноября 2019Пляжи Парадайс и Вагатор великолепны!!! Интересен Редди форт.
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гоа
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Гоа в июне 2024
Сейчас в Гоа в категории "На автобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 45 до 75. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
Экскурсии на русском языке в Гоа (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на автобусе, 73 ⭐ отзыва, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август