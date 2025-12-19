Почувствуйте дыхание Тибета в сердце Карнатаки — там, где вращаются молитвенные барабаны, звучат монашеские распевы и время течёт иначе.
Пройдите по улочкам поселка, где ткут тханки и учат древние тексты, чтобы ощутить буддизм как живую традицию. Это погружение в мир сосредоточенной тишины и смысла, а не просто экскурсия.
Пройдите по улочкам поселка, где ткут тханки и учат древние тексты, чтобы ощутить буддизм как живую традицию. Это погружение в мир сосредоточенной тишины и смысла, а не просто экскурсия.
Описание экскурсииТибет в Карнатаке: прожить буддийскую традицию, а не просто увидеть Поездка не про «галочку», а про проживание традиции. В глубине Карнатаки, вдали от шумных трасс, уже много десятилетий живёт тибетская диаспора: возрождены монастырские университеты, печатаются книги, в храмах идут службы, а у лавок мерно вращаются молитвенные барабаны. Здесь легко поймать тот редкий режим тишины, когда слышно собственные мысли — и понять буддизм не из учебника, а из жизни. Почему это «не как у всех» Что вас ждет:
- Университетский зал — где проходят учения и экзамены; поговорим об обучении: от логики и философии до ритуальной практики.
- Монастырский храм и кельи — увидим учебные дворики и узнаем распорядок дня послушников.
- Главный тибетский храм — сердце общины: росписи, статуи, молитвенные колёса и особая акустика залов.
- Прогулка по посёлку — лавки с благовониями, маслами, вышивкой; история переселения и жизнь общины сегодня.
• Посещение службы (если совпадём по времени) — низкие распевы, цимбалы, барабаны — камерное и очень завораживающее действие. Важная информация:
- Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для Южного Гоа уточнять перед бронированием.
- Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту; детали сообщаются при подтверждении бронирования.
- Что взять с собой: паспорт или копию, воду, кепку/панаму, лёгкую накидку для храма, удобную закрытую обувь. Полезны крем от солнца, влажные салфетки, пауэрбанк.
- Этикет и уважение к месту: одежда должна закрывать плечи и колени, разговаривать тихо, к алтарным предметам не прикасаемся. Молитвенные барабаны крутить правой рукой по часовой стрелке. Фотографировать деликатно (иногда — только снаружи). Подношение можно оставить в ящике у входа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнатака
- Университетский зал
- Монастырский храм и кельи
- Главный тибетский храм
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Завтрак по дороге
Что не входит в цену
- Обед (тибетская кухня: момо, суп тукпа, солёный чай)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гоа, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Экскурсия с выездом для Северного Гоа. Для Южного Гоа уточнять перед бронированием
- Предоплата на сайте в размере 20%. Наличными гиду в пути (USD/INR/EUR). Возможен перевод в рублях на карту детали сообщаются при подтверждении бронирования
- Что взять с собой: паспорт или копию, воду, кепку/панаму, лёгкую накидку для храма, удобную закрытую обувь. Полезны крем от солнца, влажные салфетки, пауэрбанк
- Этикет и уважение к месту: одежда должна закрывать плечи и колени, разговаривать тихо, к алтарным предметам не прикасаемся. Молитвенные барабаны крутить правой рукой по часовой стрелке. Фотографировать деликатно (иногда - только снаружи). Подношение можно оставить в ящике у входа
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гоа
Похожие экскурсии из Гоа
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 05:30
22 дек в 05:30
23 дек в 05:30
$45 за человека
Групповая
до 20 чел.
Весь Гоа за один день
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
21 дек в 05:30
$45 за человека