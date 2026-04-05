Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Гоа за один день: водопад, джунгли, плантации специй и храмы Старого Гоа. Прокатитесь на джипах через джунгли к водопаду Дудхсагар и искупайтесь у его подножия. Посетите плантацию специй.



В финале вы посмотрите базилику Святой Екатерины 16 века в стиле мануэлино и узнайте об индуистских традициях в Храме Ганеши в Старом Гоа. 4.9 97 отзывов

Лотус Тур Ваш гид в Гоа Задать вопрос Групповая экскурсия $45 за человека 4.9 97 отзывов 🇷🇺 русский 10 часов 1-20 человек Джиппинг, автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сафари на джипах по бездорожью и прогулка через джунгли к водопаду Дудхсагар; посещение плантации специй и вкусный обед из индийских блюд; по желанию — катание либо купание со слонами; знакомство с традициями в индуистском храме бога Ганеши; бывшая столица штата — Старый Гоа (Old Goa), с прекрасными католическими храмами: церковью Святой Екатерины и Базиликой Бом Иисус (объектами списка всемирного наследия ЮНЕСКО). Машина заберет вас из отеля рано утром (для того, чтобы попасть на водопад одними из первых, когда там еще нет толпы людей). Пока мы проезжаем местные деревушки и рисовые поля, наш гид расскажет об истории и географии Гоа, и о том, как живут обычные индийцы. Затем мы пересядем на джипы и отправимся по грунтовой дороге через джунгли и горные речки к знаменитому водопаду Дудхсагар. Эти 40-50 минут в джипе — хорошее приключение, но не волнуйтесь: всё безопасно! У водопада мы проведем около часа. Можно искупаться в прохладном озере у подножия водопада, покормить обезьянок, насладиться красивейшей природой, и сделать яркие фото на память. Далее — экскурсия по плантации специй. Вы узнаете, как гонят местный самогон из ореха кешью, откуда берется белый перец, сколько лет живет банан, и сможете попробовать настоящий лист карри. Хозяева плантации предложат традиционный гоанский обед (рис, картофель со специями, рыба, креветки в соусе карри, салаты). Если захотите, то можно попробовать индийский самогон — «фени» или напиток из лимонной травы, имбиря и кардамона. Обед входит в стоимость экскурсии. На плантации есть местная лавка, где можно подобрать для себя полностью натуральные аюрведические средства, купить специи, чаи, и массажные масла. Экскурсия продолжится в прежней столице штата, Cтаром Гоа (Old Goa). Он входит в список ЮНЕСКО «Всемирного наследия человечества». Наш гид расскажет вам о завоевании Индии португальцами, о том, что в течение 450 лет Гоа был португальской колонией, и как это повлияло на коренных гоанцев. Мы посетим собор Святой Екатерины, Базилику Бом Иисус, и индуистский храм Ганеши. После окончания экскурсии машина отвезет вас обратно в ваш отель.

Ежедневно в 5:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Сафари на джипах по горным джунглям

Купание в водопаде Дудхсагар

Кормление обезьян

Вкусный обед: индийский «шведский стол»

Плантация специй

Посещение Old Goa

Собор Св. Екатерины

Базилика Бом Жезус

Индуистский храм Ганеша Что включено Трансфер на комфортном автобусе с кондиционером,

Сопровождение русского гида,

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Экскурсия по Старому Гоа. Где начинаем и завершаем? Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 5:30 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.