Сафари на джипах по бездорожью и прогулка 👣 через джунгли к водопаду Дудхсагар; посещение плантации специй и вкусный обед из индийских блюд; по желанию — катание либо купание со слонами; знакомство с традициями в индуистском храме бога Ганеши; бывшая столица ⭐️ штата — Старый Гоа (Old Goa), с прекрасными католическими храмами: церковью Святой Екатерины и Базиликой Бом Иисус (объектами списка всемирного наследия ЮНЕСКО).

Машина заберет вас из отеля рано утром (для того, чтобы попасть на водопад одними из первых, когда там еще нет толпы людей). Пока мы проезжаем местные деревушки и рисовые поля, наш гид расскажет об истории 📖 и географии Гоа, и о том, как живут обычные индийцы. Затем мы пересядем на джипы и отправимся по грунтовой дороге через джунгли и горные речки к знаменитому водопаду Дудхсагар. Эти 40-50 минут в джипе — хорошее приключение, но не волнуйтесь: всё безопасно!

У водопада мы проведем около часа. Можно искупаться в прохладном озере у подножия водопада, покормить обезьянок, насладиться красивейшей природой, и сделать яркие фото на память.

Далее — экскурсия ⛳ по плантации специй. Вы узнаете, как гонят местный самогон из ореха кешью, откуда берется белый перец, сколько лет живет банан, и сможете попробовать настоящий лист карри. Хозяева плантации предложат традиционный гоанский обед (рис, картофель со специями, рыба 🐟, креветки в соусе карри, салаты). Если захотите, то можно попробовать индийский самогон — «фени» или напиток из лимонной травы, имбиря и кардамона. Обед входит в стоимость экскурсии 🧭. На плантации есть местная лавка, где можно подобрать для себя полностью натуральные аюрведические средства, купить специи, чаи, и массажные масла.

Еще один пункт нашей программы — по желанию (и за дополнительные 700 рупий) можно прокатиться на слоне или принять бодрящий душ из хобота. Ощущения – незабываемы!

Экскурсия продолжится в прежней столице штата, Cтаром Гоа (Old Goa). Он входит в список ЮНЕСКО «Всемирного наследия человечества». Наш гид расскажет вам о завоевании Индии португальцами, о том, что в течение 450 лет Гоа был португальской колонией, и как это повлияло на коренных гоанцев. Мы посетим собор Святой Екатерины, Базилику Бом Иисус, и индуистский храм Ганеши.

После окончания экскурсии машина отвезет вас обратно в ваш отель 🏨